Reiten Favoriten setzen sich auf dem Weiherhof durch

Felix Vogg und Michael Jung gewinnen mit hervorragenden Leistungen beim Vielseitigkeitsturnier auf dem Weiherhof in Böhringen

Reiten: Gut ins Vielseitigkeitsturnier auf dem Weiherhof in Böhringen starteten die Favoriten. Felix Vogg und Michael Jung setzten in der Einstiegsprüfung (Dressur) klare Akzente und gingen in Führung, Vogg in der CIC* und Jung bei der CIC**. Beide zeigten einmal mehr, dass sie auch durchaus in der Lage wären, bei reinen Dressurprüfungen zu bestehen. Insgesamt waren die gezeigten Leistungen in den Dressuren durchaus auf gutem Niveau, wenn man berücksichtigt, dass Vielseitigkeitspferde nicht so einfach im Dressurviereck zu reiten sind.

Am Sonntag beim Geländetag verliefen zum Glück alle Prüfungen nahezu unfallfrei. Drei Stürze blieben für Pferde und Reiter ohne Verletzungen. Viele Reiter schafften es in der vorgegebenen Zeit oder nur knapp darüber zu bleiben. Zunächst gingen die CIC*-Reiter auf ihre 3750 Meter lange Strecke mit 28 Sprüngen. Das Geläuf war griffig und stellte trotz des wechselhaften Wetters keine Schwierigkeit dar. Die Hindernisse waren gut anreitbar und sehr einladend gebaut. Die Strecke war gut gewählt und bot mit längeren Galoppstrecken und kurz anzureitenden Hindernissen viel Abwechslung. Vor keine größeren Probleme stellten die Wasserhindernisse die Reiter. Felix Vogg handelte sich zwar 0,4 Fehlerpunkte in der Geländeprüfung ein, hatte aber vor dem abschließenden Springen einen Vorsprung von 12,4 Punkten auf Antonia Baumgart. Dies bedeutete, dass er sich im abschließenden Springen drei Abwürfe hätte leisten können. Am Ende waren es nur zwei, womit er als Sieger der CIC* feststand.

Eine etwas längere Strecke hatten die CCI*-Reiter zu bewältigen. Die Abstände zwischen den Hindernissen waren etwas größer, was einige verleitete, zu unkonzentriert auf sie zuzureiten. Einige Verweigerungen waren die Folge. Nina Schultes auf „Zappelphilipp“, nach der Dressur noch auf Platz drei, schob sich nach der Geländeprüfung auf den ersten Rang vor, den sie nach dem abschließenden Springen und einem Null-Fehler-Ritt behielt und somit diese Prüfung gewann.

Als letztes gingen die CIC**-Reiter am Sonntag ins Gelände und hatten mit den widrigsten Wetterbedingungen zu kämpfen. 30 Sprünge auf einer Länge von 3575 Metern mussten absolviert werden. Hier schafften es die wenigsten Reiter, in der erlaubten Zeit zu bleiben. Nicht einmal Michael Jung blieb ohne Zeitstrafpunkte. Nur knapp war sein Vorsprung auf Stephanie Böhe vor dem abschließenden Springen. Böhe musste als Erste in den Umlauf, hatte zwei Abwürfe und fiel auf Rang vier zurück. Nun schien alles klar für Jung. Doch es wurde knapper als gedacht: Er leistete sich zwei Abwürfe und noch zwei Strafpunkte wegen Zeitüberschreitung. Denkbar knapp mit 0,5 Punkten Vorsprung auf Josefa Sommer holte er den Sieg in dieser Prüfung. Der Titel Baden-Württembergischer Meister ging bei den Junioren an Sophia Huhn, bei den Jungen Reitern an Kai Ruggaber.

Es waren wieder drei besondere Turniertage auf dem Weiherhof, die nicht nur sportlich viel boten. Das Rahmenprogramm stimmte ebenfalls. Bei besserem Wetter wären sicher noch etwas mehr Zuschauer gekommen, doch auch so stimmten die Besucherzahlen über die drei Tage hinweg.

Ergebnisse

Vielseitigkeits-Turnier Weiherhof

CIC*: 1. „Colero“ Felix Vogg (Schweiz), 2. “Little Rose” Antonia Baumgart (Deutschland), 3. „Quebec“ Faye Füllgräbe (Deutschland).

Baden-Württembergische Meisterschaften Junioren: 1. “Charly“ Sophia Huhn (Deutschland), 2. „Carmina“ Helen Hoffmann (Deutschland), 3. „Incasco“ Sarah Nathalie Schneider (Deutschland)

CCI*: 1. „Zappelphilipp“ Nina Schultes (Deutschland), 2. “Uni’s Black Pearl” Eva Terpeluk (Deutschland), 3. „Violetta“ Nadja Minder (Schweiz).

CIC**: 1. „Lennox“ Michael Jung (Deutschland), 2. „Hamilton“ Josefa Sommer (Deutschland), 3. “Star Connection” Michael Jung (Deutschland)

Baden-Württembergische Meisterschaft Junge Reiter: 1. „Carnamoyle“ Kai Ruggaber (Deutschland), 2. „Pommard du Clos“ Maria Wagner (Deutschland), 3. „Lintao“ Kaya Biesinger(Deutschland)