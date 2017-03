Favoriten mit Heimvorteil beim Kunstrad-Bezirkspokal

Zweiter Durchgang des Bezirkspokals in Aach. Bei der Schülermeisterschaft geht es um den Titel

Kunstradsport: Der zweite Durchgang der Bezirks-Pokalserie findet am Sonntag ab 10 Uhr in der Schulsporthalle von Aach statt. Gleichzeitig kommt die Bezirks-Schülermeisterschaft 2017 zur Austragung. Hier geht es neben den Titelehren auch um die Startberechtigung für die Badische Schülermeisterschaft am 21. Mai in Gutach. „In insgesamt 14 Disziplinen werden 54 Starter um die Bezirks-Schülermeistertitel in die Pedale treten“, so der sportliche Leiter Frank Ruhland aus Nenzingen. „Es wird für die jungen Sportler nicht einfach, die Qualifikationspunktzahlen zur Badischen zu erreichen. Für einige wird diese nur ein Zwischenziel sein. Das Saisonziel heißt vor allem für einige der Mannschaften des RMSV Aach ganz klar Teilnahme an der Deutschen Schülermeisterschaft am 10. und 11. Juni in Augustdorf“, fährt er fort.

Zusammen mit den Junioren sind von den Kampfrichtern 89 Starter mit einer Fahrzeit von je fünf Minuten zu bewerten. Im Bezirks-Pokal wollen die Führenden nach Möglichkeit ihren Vorsprung ausbauen. Da in einigen Disziplinen die Punkteabstände sehr gering sind, ist der eine oder andere Führungswechsel nicht auszuschließen.

In den Schülerklassen liegen die Starterfelder teilweise dicht beisammen. Einige der Titelanwärter haben bereits über zehn Schwierigkeitspunkte mehr aufgestellt als die direkten Konkurrenten. Bei den Jüngsten (Klasse D/bis 8 Jahre) hat Rosalie Stemmer (Orsingen) am meisten aufgestellt. Sara Knobelspieß (Volkertshausen) führt das Starterfeld in der U11 an, während bei den Jungs Julian Ruhland (Nenzingen) allein auf weiter Flur am Start sein wird. In der U13 heißt die Favoritin Mia-Marie Muffler (Nenzingen). Doch auch Eva und Lena Streit (Orsingen) haben bei einer fehlerfreien Kür Chancen auf den Titel. Bei den Jungs wird die Entscheidung wohl zwischen Florian Käfer (Klengen) und Yannick Gaißer (Aach) fallen, wobei der Schwarzwälder vier Punkte mehr an Schwierigkeit eingereicht hat. Lucia Temme ist die Sieganwärterin Nummer eins in der U15. Sie hat mit Abstand die höchste Schwierigkeitspunktzahl aller Schülerinnen im 1er Kunstrad eingereicht. Viviana Klesel (Nenzingen) und Giuliana Lindner (Orsingen) fahren wohl um Silber.

Als einziges Duo treten Sara und Lisa Knobelspieß (Volkertshausen) vor das Kampfgericht. „Schade, dass sich nicht mehr Vereine an diese sehr schöne Kunstraddisziplin wagen“, sagt Bezirksfachwart Ruhland.

Stärker besetzt sind die Mannschaftsdisziplinen im Einrad. Im 4er Einrad der Schülerinnen hat Aach 1 die höchste Schwierigkeit eingereicht und einen großen Vorteil gegenüber Aach 2, Nenzingen und Klengen. Im 4er Einrad der Schüler haben Aach 1 und Aach 2 jeweils 120,3 Punkte aufgestellt. Die beiden werden den Titel wohl unter sich ausmachen. Im 6er Einrad sind gleich drei Teams aus Aach am Start. Um den Sieg und die Bezirkskrone streiten werden sich die Schülerinnenmannschaft und der Schüler 6er, wobei die Schülerinnen mit 127,9 Punkte gegenüber 123,3 leicht im Vorteil sind.

Im Mannschaftskunstrad schickt Aach sechs sehr junge und neuformierte Teams auf die Wettkampffläche. „Wir hoffen, dass sich fast alle Aacher Mannschaften und zusätzlich auch die Mannschaften und viele Einzelstarter aus den anderen Bezirksvereinen für die Badische qualifizieren können, damit der Bezirk Hegau-Bodensee wiederum stark vertreten ist“, sagt Aachs Kunstradsporttrainerin Katja Gaißer. „Es wird für meine Mannschaften nicht leicht, da wir zwei langfristig erkrankte Sportlerinnen haben und somit fast alle Mannschaften umbesetzen mussten“, fährt sie fort. (ws)