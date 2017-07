Fußball Favorit FV Ravensburg setzt sich auf der Talwiese durch

Der Oberligist FV Ravensburg sichert sich den Turniersieg beim 58. Dr. Fritz-Guth-Turnier des 1. FC Rielasingen-Arlen

Fußball: Die Oberschwaben setzten sich gegen den FC Singen 04 und den Gastgeber 1.FC Rielasingen-Arlen durch. Vor rund 500 Zuschauern wurde erstmals im Blitzturniermodus gespielt.

FC Singen 04 – FV Ravensburg 0:1. – Der Oberligist begann stark und bestimmte die Anfangsphase. Doch dann konnten die Hohentwieler besser ins Spiel finden. So entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der Torchancen Mangelware blieben. Nach 31 Minuten kamen die Oberschwaben aber doch zur Führung, als nach einer schönen Kombination Felix Bonelli mit dem 1:0 abschloss. Danach verwaltete der FVR das Spiel und sicherte sich den verdienten Erfolg. – Tor: 0:1 (31.) Bonelli.

FV Ravensburg – 1. FC Rielasingen-Arlen 4:1. – Deutlich lebhafter das zweite Spiel, in dem der Oberligst mit Burak Coban und Rahman Soyudogru die überragenden Akteure hatte. Die frühe Führung der Oberschwaben glich Christian Heller nach Vorarbeit von Moritz Strauß postwendend aus. Doch dann kamen die Minuten von Rahman Soyudogru, der immer wieder von Burak Coban in Szene gesetzt wurde und zum 2:1 traf. Die Gastgeber spielten zwar gefällig nach vorne, doch nachdem ein Schuss von Frank Stark knapp am Tor vorbei ging und damit der erneute Ausgleich vergeben wurde, wurde es eine klare Angelegenheit für den Oberligisten, der durch zwei weitere Tore von Soyodogru auf 4:1 davon zog. Kurz vor Schluss noch Pech für die Gastgeber, als ein Kopfball von Sebastian Stark an die Latte und der Nachschuss von Benjamin Winterhalder am Tor vorbei ging. So blieb es beim deutlichen Sieg für den FVR, der die Gastgeber teilweise schulbuchmäßig auskonterte. – Tore: 1:0 (6.) Broniszweski, 1:1 (7.) Heller, 2:1 (12.) Soyudogru, 3:1 (21.) Soyudogru, 4:1 (32.) Soyudogru.

1. FC Rielasingen-Arlen – FC Singen 04 1:3. – Nach dem kurzfristig eingestreuten Testspiel bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart (0:6) am Samstag wirkten die Gastgeber etwas kraftlos. Nach 14 Minuten gingen die Hohentwieler durch Sven Körner in Führung. Rielasingen-Arlen machte in der Folge Druck, blieb aber letztlich im Angriff ungefährlich. Sven Körner legte noch zweimal nach und Benny Winterhalder gelang in der letzten Minute noch Ergebniskosmetik mit dem 1:3.

Am Freitag geht es mit einem Blitzturnier für den 1. FC Rielasingen-Arlen und den FC Singen 04 weiter, die zusammen mit dem FC Radolfzell und dem FC Schaffhausen am Benefizturnier in Gailingen teilnehmen. – Tore: 0:1 (14.) Körner, 0:2 (29.) Körner, 0:3 (36.) Körner, 1:3 (45.) Winterhalder. – SR: Litterst (Worblingen). (te)