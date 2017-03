HSG Konstanz Fabian Schlaich: Jetzt geht die heiße Phase los"

Fabian Schlaich, Kapitän der HSG Konstanz, spricht über den Abstiegskampf in der 2. Handball-Bundesliga und das Heimspiel am Samstag, 20 Uhr, gegen Wilhelmshaven

Herr Schlaich, die halbe 2. Bundesliga steckt gefühlt im Abstiegskampf. Platz neun trennen nur vier Punkte vom 17. Rang. Haben Sie so etwas schon einmal erlebt in Ihrer Handballkarriere?

Nein, noch nie. Ich habe mit der zweiten Mannschaft von HBW Balingen-Weilstetten schon um den Klassenerhalt gekämpft, aber dass es so viele Mannschaften betrifft wie in diesem Jahr, ist schon krass. Das spricht natürlich auch für die Ausgeglichenheit der Liga. Wie man sieht, kann jeder jeden schlagen. Wir besiegen Mannschaften, die teils deutlich über uns stehen, verlieren aber gegen direkte Konkurrenten wieder. Langsam geht die heiße Phase los, und wir müssen schauen, dass wir noch irgendwo unsere Punkte holen.

Womit wir beim nächsten Gegner wären: Der Wilhemshavener HV ist quasi ein Tabellennachbar, der punktgleich mit der HSG Konstanz den zwölften Rang belegt. Haben Sie gute Erinnerungen an das Hinspiel, das Sie mit 27:26 gewonnen haben?

Teils, teils. Wir haben relativ schnell relativ hoch geführt, haben diese Führung aber schnell wieder aus der Hand gegeben, und am Ende wurde es noch mal richtig eng. Hinten raus konnten wir mit einem Tor noch gewinnen.

Ein recht untypischer Spielverlauf für die HSG in dieser Saison.

Dieses Jahr ist es ein bisschen schwierig, das sieht man auch am Torverhältnis. Wir gewinnen immer relativ knapp, verlieren dafür aber umso höher. Das Torverhältnis kann dieses Jahr leider ausschlaggebend sein. Daher müssen wir schauen, dass wir vielleicht noch was drauf packen. Was aber nicht heißen soll, dass wir Wilhelmshaven mit zehn Toren schlagen können. (lacht)

Das Siegtor im Hinspiel erzielten Sie kurz vor Schluss.

Eine schöne Erinnerung, klar. Wir haben den zweitletzten Angriff. Ich treffe. Im letzten Angriff hält der Konsti (Torhüter Konstantin Poltrum, d. Red.) noch einen Ball vom anderen Linksaußen. So gewinnen wir das Spiel mit einem Tor.

Was ist drin im Rückspiel am Samstag?

Wenn wir eine volle Halle haben und topmotiviert reingehen, dann ist für uns natürlich alles drin. Wir haben gemerkt, dass es in dieser Liga von der ersten Minute an schwer ist, einen Rückstand wieder aufzuholen. Wir müssen von Anfang an da sein und versuchen, wie gegen Bad Schwartau, die Spannung hochzuhalten und da weiter zu machen. Rein qualitativ sind wir nicht viel schlechter als Wilhelmshaven. Sie haben eine weite Anreise, was für sie sicher nicht einfach ist. Wir haben das Hinspiel gewonnen. Beide Mannschaften stehen unter Druck. Wir haben die Heimspiele in letzter Zeit eigentlich recht gut gestaltet – zumindest gegen Mannschaften, die vor uns standen. Vielleicht ist es deshalb ganz gut, dass sie drei Plätze vor uns sind. (lacht)

Gegen die vorderen Teams gewinnen Sie, dann gegen direkte Konkurrenten nicht. Sie siegen knapp, verlieren hoch. Warum ist die HSG Konstanz so inkonstant?

Das kann ich ganz ehrlich nicht erklären. Ich habe das Gefühl, dass wir uns schwertun, Rückstände aufzuholen. Vielleicht haben die Mannschaften, die über uns stehen, nicht damit gerechnet, dass wir noch eine Schippe drauf packen können. Direkte Konkurrenten unterschätzen einen nicht. Wir haben uns aber vielleicht auch teilweise zu viel Druck gemacht, dass wir gesagt haben: Wir müssen jetzt unbedingt gewinnen. Was uns selber sehr ärgert, ist, dass wir bei manchen Niederlagen am Ende das Spiel nicht mehr ordentlich gestalten konnten und dann mit zehn Toren verlieren.

Ist das der Jugend Ihrer Mannschaft geschuldet?

Vielleicht war das am Anfang auch ein Grund, aber mittlerweile ist es jedem klar, um was es geht. Ich hoffe, dass wir den Lernprozess jetzt abgeschlossen haben und reif genug sind. Wie gesagt, es geht in die heiße Phase. Jetzt wird es wichtig.

Warum schaffen Sie den Klassenerhalt?

Wir sind eine super-eingeschworene Truppe, bei der sich jeder für jeden den Allerwertesten aufreißt. Wir leben nicht von einzelnen Profis wie manche andere Mannschaften. Wir können uns gegenseitig ersetzen und helfen. Wir haben eine super 6:0-Abwehr mit zwei guten Torhütern hinten drin. Und unser Restprogramm mit vielen Heimspielen ist mit Sicherheit auch nicht unbedingt das schwerste von allen. Da ist für uns in jedem Spiel was drin, wenn die Halle brennt und das auf uns überschlägt.

Was dürfen die Fans am Samstag erwarten?

Die Halle brennt immer, was uns begeistert und nach vorne pusht. Das gibt uns immer noch mal fünf bis zehn Prozent. Es geht gerade um alles, da müssen wir besonders gegen die direkten Konkurrenten schauen, dass wir Punkte holen. Die Fans werden wie jedes Mal, wenn sie zu uns kommen, einen unfassbaren Kampf sehen. Neben dem Handballspiel bekommen sie ein tolles Rahmenprogramm geboten. Und wir werden uns dann mit einem Sieg für ihr Kommen bedanken.

Zur Person

Fabian Schlaich ist 25 Jahre alt. Der Linksaußen kam zur Saison 2013/14 vom HBW Balingen-Weilstetten zur HSG Konstanz und ist in dieser Saison Kapitän des Zweitliga-Aufsteigers. Der 1,80 Meter große flexible Allrounder studiert in Konstanz Sport und Deutsch auf Lehramt. (joa)

