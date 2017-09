Handball Fabian Schlaich: "Es geht bergauf"

Vor dem Heimspiel am Samstag, 20 Uhr, gegen Eintracht Hildesheim spricht Kapitän Fabian Schlaich über den Saisonstart der HSG Konstanz und seine Verletzung

Herr Schlaich, wann kann man mit Ihrem Comeback rechnen?

Es geht bergauf. Ich bin bei unserem Mannschaftsarzt Dr. Tobias Payer und unserem Physiotherapeuten Marc Götz in guter Betreuung und arbeite täglich an meinem Comeback. Der Vorfall ist nun vier Wochen her, aber es wird wohl noch einmal vier bis sechs Wochen dauern, bis ich auf das Spielfeld zurückkehren kann. Aber immerhin ist eine Operation nach aktuellem Stand vom Tisch.

Sie haben in den letzten vier Jahren kein einziges Pflichtspiel verpasst. Nun sind Sie zum Zusehen verdammt. Wie kommen Sie mit der neuen, ungewohnten Rolle als Zuschauer zurecht?

Das Schlimmste ist, dass man keinen Einfluss nehmen kann. Es fühlt sich komisch an, wenn man nichts machen kann. Aber es hilft auch nicht, sich aufzuregen. Ich gebe mein Bestes, damit ich die Jungs schnellstmöglich wieder auf dem Spielfeld unterstützen kann.

Zur sportlichen Situation: Zum Saisonstart gab es zwei knappe, unglückliche Niederlagen...

...was man nicht überbewerten sollte. Wir hatten es mit Hamm zu tun, einem starken Gegner, der diese Saison eine gute Rolle spielen wird. Wir haben gesehen, dass wir dennoch gut mithalten können und uns nicht verstecken müssen. Wir hätten das Spiel auch gewinnen können. Dass wir dann in Düsseldorf verlieren, ist vor allem wegen der Art und Weise traurig und schade.

Was fehlt aktuell noch?

Wir sind von unserer Topform schon noch ein Stück entfernt. Vor allem im Zusammenspiel. Dies ist nach der kurzen, nicht optimal verlaufenen Vorbereitung mit vielen Verletzungen wenig verwunderlich. Umso schöner ist es doch, dass wir trotzdem mithalten können und ganz nah dran sind. Das stimmt mich sehr zuversichtlich.

Am Samstag, 20 Uhr, stellt sich zum ersten Mal Eintracht Hildesheim am Schänzle vor, ein weiterer Aufsteiger. Was erwarten Sie?

Der Gegner ist uns relativ unbekannt, bis auf Savvas Savvas, der uns schon letzte Saison im Trikot des ASV Hamm einige Probleme bereitet hat. Wie alle Aufsteiger in diesem Jahr ist Hildesheim auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Trotzdem ist klar, dass wir, wie alle unsere Heimspiele, diese Partie unbedingt gewinnen wollen. Trainer Daniel Eblen wird uns gut vorbereiten und dann geht es mit Vollgas los.

Erwarten Sie, dass in dieser Saison wieder die halbe Liga bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpft?

Insgesamt ist die Liga stärker geworden, deshalb wird es nicht nur für uns noch schwerer als vergangenes Jahr, sich durchzusetzen. Es wird diese Saison deshalb mehr denn je auf die Duelle gegen die direkten Konkurrenten ankommen, wo wir uns in der letzten Spielzeit doch recht schwer getan haben.

Was spricht im knallharten Abstiegskampf dann für die HSG Konstanz?

Wir haben uns in der Breite verstärkt und können Ausfälle nun besser kompensieren. Dazu kommt das, was uns schon die letzten Jahre ausgezeichnet hat: Dass wir kämpfen bis zum Schluss, die tolle Kameradschaft und dass wir alle mit riesigem Spaß bei der Sache sind.

Zur Person

Fabian Schlaich ist 26 Jahre alt. Der Linksaußen kam zur Saison 2013/14 vom HBW Balingen-Weilstetten zur HSG Konstanz und ist seit 2015 Kapitän des Zweitligisten. Der 1,80 Meter große flexible Allrounder war mit 133 Saisontoren in der vergangenen Zweitligaspielzeit drittbester Torschütze der HSG und studiert in Konstanz Sport und Deutsch auf Lehramt. (joa)