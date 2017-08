Fußball FV Walbertsweiler-Rengetsweiler kann mit der Favoritenrolle leben

Der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler empfängt in der Fußball-Landesliga den bisher punktlosen Aufsteiger SV Obereschach

Fußball, Landesliga: FV Walbertsweiler-Rengetsweiler – SV Obereschach (Samstag, 16 Uhr). – Was mit Blick auf die Tabelle so leicht erscheint, könnte sich als harte Nuss erweisen. Zum Saisonauftakt sorgte der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler für Furore, als er den Titelanwärter SC Pfullendorf schlug. Danach folgte noch ein Sieg beim Aufsteiger FC Hilzingen, so dass der FV jetzt im Heimspiel gegen den bisher punktlosen Aufsteiger SV Obereschach zu favorisieren ist. Zwei Fragen drängen sich daher auf: Wie kommt die Elf von Spielertrainer Stefan Bach mit dieser Rolle klar? Und nimmt sie, nach dem Sieg gegen den Verbandsligaabsteiger, den bisher erfolglosen Neuling ernst?

„Mit der Favoritenrolle können wir leben“, betont Bach und ergänzt: „Die zwei Siege gaben viel Selbstvertrauen. Die Stimmung im Training ist daher auch sehr gut. Und wir sind weiter fokussiert, um als Mannschaft erfolgreich zu sein.“ Aber natürlich ist ihm auch klar, dass ein Derby gegen den einst übermächtigen SC Pfullendorf bei den Spielern eine andere Rolle spielt als das Match gegen den Aufsteiger. „Wir dürfen nicht ins Spiel gehen und denken, dass das ein Selbstläufer wird.“ Wie aber schafft man es, auch hier die Konzentration hoch zu halten? „Ja, das ist am Samstag mein Job, dafür zu sorgen, dass die Einstellung stimmt. Denn jedes Spiel fängt wieder bei Null an und mit nur fünf Prozent weniger Leistung wird es gegen Obereschach extrem schwer“

Denn der SV Obereschach, das weiß auch Bach, spielt ja nicht ohne Grund in der Landesliga, hatte gegen F.A.L. einen rabenschwarzen Tag erwischt, im Spiel gegen Löffingen drei Tore erzielt und bei der 3:5-Niederlage lange mitgehalten. Zudem sollte die FV-Elf auch die Aussicht beflügeln, mit einer kleinen Siegesserie zum Saisonauftakt die Weichen für eine unbeschwerte Saison stellen zu können oder gar zu bestätigen, dass man durchaus im vorderen Tabellendrittel mitmischen kann.

