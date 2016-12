FV Walbertsweiler-Rengetsweiler gewinnt Allweier-Cup

Der Landesligist setzt sich beim Turnier des SV Denkingen durch. Bei den Frauen siegt FSG Zizenhausen/Hindelwangen/Hoppetenzell

Hallenfußball: Spannende Spiele erlebten die Zuschauer beim 3. Allweiler-Hallencup in der Stadthalle Pfullendorf. 16 Mannschaften waren bei den Männern am Start, bei den Frauen kämpften zehn Teams um den Turniersieg.

In der Vorrundengruppe A setzte sich bei den Männern Gastgeber SV Denkingen vor der FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedh./Zussd. durch. Erster in der Gruppe B wurde der SV Ennetach vor dem FC Ostrach, in der Gruppe C siegte der SC Pfullendorf vor dem TSV Aach-Linz. Vor der SpVgg F.A.L. platzierte sich der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler in der Vorrundengruppe D. In den Viertelfinals setzten sich dann der FC Ostrach, der SV Ennetach, der SC Pfullendorf und der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler durch. Im ersten Halbfinale triumphierte der FC Ostrach über den SC Pfullendorf mit 4:3 n.E. Ostracher Finalgegner wurde der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler durch einen klaren 4:1-Erfolg gegen den SV Ennetach. Oberligist SCP wurde im Spiel um Platz drei seiner Favoritenrolle mit einem 3:1-Sieg gegen Ennetach gerecht. Das Endspiel war dann eine spannende Angelegenheit: 3:2 für Walbertsweiler-Rengetsweiler hieß es am Ende, dem FC Ostrach blieb nur der zweite Platz.

Beim Frauenturnier behielt der TSV Aach-Linz im ersten Halbfinalspiel mit 4:2 die Oberhand gegen den SV Deggenhausertal. Ebenfalls das Endspiel erreichte die FSG Zizenhausen/Hi/Ho mit einem 4:2-Erfolg gegen den SV Denkingen. Nachdem der SV Deggenhausertal mit 4:1 das kleine Finale für sich hatte entscheiden können, sicherte sich die FSG durch einen 4:1-Triumph gegen Aach-Linz den Turniersieg bei den Frauen.

Nachwuchs-Turnier ab 2. Januar

Weiter geht es in der Stadthalle Pfullendorf ab 2. Januar mit dem Escad-Reuther-Cup. 142 Mannschaften von den Bambini bis zur A-Jugend sind beim Nachwuchsturnier des SV Denkingen am Start. Auftakt ist am 2. Januar um 10 Uhr mit dem U-12-Turnier. Es folgen die D-Mädchen um 15 Uhr, ehe das regionale U-13-Turnier mit zwölf Teams den ersten Tag ab 17 Uhr beschließt. Am Dienstag starten die Bambini-Fußballer um 10 Uhr, gefolgt von drei F-Junioren-Turnieren ab 11.45 Uhr, ehe um 17 Uhr die A-Junioren ins Geschehen eingreifen. Am Mittwoch spielen die U-10-Fußballer (ab 10 Uhr), die C-Mädchen (ab 14.30 Uhr) und die U-11-Junioren (ab 17.15 Uhr). Am Donnerstag geht es ab 10 Uhr bei den C-Junioren um den Turniersieg, um 14.45 Uhr folgt das Turnier der B-Mädchen und ab 17.45 Uhr das der männlichen B-Jugend.

Der Höhepunkt ist gleichzeitig der Abschluss der Turnierwoche: Beim U-13-Turnier treten am Freitag ab 10.30 Uhr zwölf Mannschaften aus der Region und dem ganzen Bundesgebiet an, darunter der VfB Stuttgart, der SC Freiburg und Tennis Borussia Berlin. Um 17.39 Uhr soll hier das Finale angepfiffen werden. (mex)