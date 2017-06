Fußball FC Überlingen steigt in die Landesliga auf

Der Vizemeister der Bezirksliga Bodensee gewinnt mit 3:0 beim Schwarzwald-Zweiten FC Königsfeld und schafft nach nur einem Jahr in der Bezirksliga die direkte Rückkehr in die Landesliga.

Fußball, 2. Aufstiegsspiel zur Landesliga

FC Königsfeld

FC Überlingen

0:3 (0:2)

In der Anfangsphase des entscheidenden Duells zwischen den Bezirksliga-Vizemeistern FC Königsfeld und FC Überlingen hatte jede Mannschaft eine gute Chance. In der 13. Minute scheiterte Tobias Groß für die Gastgeber aus kurzer Distanz am bravourös reagierenden Überlinger Torhüter Ronny Palmy-Hockl. Auf der anderen Seite kam Niklas Blank in eine gute Schussposition, doch er setzte den Ball am Tor vorbei (16.). So blieb das Spiel torlos, aber weiter temporeich und ausgeglichen.

Die nächste Möglichkeit führte dann prompt zum 0:2 durch Torjäger Marc Kuczkowski. Davit Buzhghulashavili setzte den Überlinger Angreifer gut in Szene, der mit einem strammen Schuss aus 16 Metern dem Königsfelder Keeper Patrick Rominger keine Chance ließ. Drei Minuten später legten die Gäste nach. Nach einem Freistoß erzielte Blank aus dem Gewühl mit einem trockenen Schuss aus zehn Metern den Treffer zum 0:2-Halbzeitstand.

Zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Königsfelder durch den Doppelschlag kurz vor der Pause etwas konsterniert. In der 47. Minute hatte Kuczkowski eine Riesenchance, doch er scheiterte an Rominger, und in der 54. Minute ging ein Schuss von Tom Öhler knapp vorbei. Es folgten zehn aufregende Minuten für die Überlinger. In der 56. Minute lenkte Palmy-Hockl einen Schuss von Dominik Eschner an die Latte, und in der 60. Minute wehrte der Überlinger Schlussmann einen Schuss von Stefan Groß aus drei Metern mit einer sensationellen Parade ab. Der anschließende Abpraller ging an die Latte.

Danach war die Luft draußen bei den Gastgebern. Mit dem Mut der Verzweiflung rannte Königsfeld an, die Überlinger Defensive ließ aber keine großartigen Chancen mehr zu. Die Gäste waren mit ihren Kontern immer gefährlich. Einer dieser Gegenzüge führte in der Nachspielzeit zum 0:3-Endstand. Nach einem Querpass drückte Nico Gumbl den Ball über die Linie.

Nach dem 0:0 im Hinspiel der Relegation hat der FC Überlingen durch diesen Auswärtssieg gemeinsam mit dem FC Hilzingen nur ein Jahr nach dem Abstieg in die Bezirksliga den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga geschafft. (gh)

Tore: 0:1 (39.) Kuczkowski, 0:2 (42.) Blank, 0:3 (90.+3) Gumbl. – SR: Schnurr (Hügelsheim). – Z: 1300.