Fußball FC Überlingen steht im Finale

Der Gastgeber schlägt im ersten Spiel des eigenen Vorbereitungsturniers den SC Pfullendorf nach Elfmeterschießen.

Fußball, Knauer-Bedachungen-Turnier

FC Überlingen

SC Pfullendorf

5:4 n.E. (2:2, 0:1)

Der FC Überlingen und der SC Pfullendorf boten eine über weite Strecken hochklassige erste Turnierbegegnung. Die erste Möglichkeit hatten die Gastgeber, doch Kuczkowskis Heber in der 3. Minute über den herauslaufenden Gästetorhüter Ritzler verfehlte das Tor knapp. Praktisch im Gegenzug verhinderte FC-Torhüter Negrassus mit einer Blitzreaktion gegen den freistehenden Fähnrich die Gästeführung. Fähnrich nutzte aber in der 7. Minute nach einem Freistoß die Unaufmerksamkeit der FC-Hintermannschaft zum 0:1. Überlingen war nicht geschockt und gestaltete die Partie überlegen. Kuczkowski scheiterte in der 29. und 31. Minute in aussichtsreicher Position an Ritzler.

In der 49. Minute landete ein verunglückter Rückpass zum 0:2 im Überlinger Tor. Durch zahlreiche Auswechslungen verlor das Spiel des SCP etwas an Linie, sodass Überlingen dominanter wurde. In der 69. Minute gelang Kuczkowski durch einen Foulelfmeter der Anschlusstreffer und in der 71. Minute der hoch verdiente Ausgleich. Beide Mannschaften hatten noch Möglichkeiten, diese wurden jedoch von den überzeugend spielenden Torhütern vereitelt. Im Elfmeterschießen hatte Überlingens Keeper Negrassus mit drei gehaltenen Versuchen das bessere Ende für sich, sodass der FC als erster Finalteilnehmer am Sonntag feststeht. (gh)

Tore: 0:1 (7:) Fähnrich, 0:2 (49.) Eigentor, 1:2 (69./FE) Kuczkowski, 2:2 (71.) Kuczkowski. – SR: Pace (Hilzingen). – Z: 100.

FV Ravensburg – TSV BergSC Pfullendorf – Verlierer Ravensburg/Berg;FC Überlingen – Sieger Ravensburg/Berg