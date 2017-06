Fußball FC Überlingen geht mit Spaß in die Bonusspiele

Der FC Überlingen hat den Aufstieg in die Landesliga im Visier und bestreitet am Samstag, 17 Uhr, sein erstes Spiel zuhause gegen den FC Königsfeld.

Fußball, 1. Aufstiegsspiel zur Landesliga: FC Überlingen – FC Königsfeld (Samstag, 17 Uhr, Stadtwerk-am-See-Stadion). – Für den FC Überlingen stehen die beiden entscheidenden Partien der Saison an. In zwei Aufstiegsspielen muss sich der Vizemeister der Bezirksliga Bodensee gegen den FC Königsfeld beweisen, um den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga zu schaffen.

Trainer Florian Stemmer will sich vor dem Duell mit den Schwarzwäldern nicht verrückt machen lassen. „Wir versuchen, den Spaß im Training weiter hochzuhalten, damit die Mannschaft ohne Druck in das Spiel gehen kann“, erzählt er. „Diese Partien sind ein Bonus, den sich die Mannschaft erarbeitet hat.“ Dass dieser nun natürlich auch genutzt werden soll, versteht sich eigentlich von selbst. Den Gegner aus Königsfeld gilt es dennoch nicht zu unterschätzen. „Wir haben uns einige Informationen über sie von Trainern aus dem Schwarzwald geholt“, verrät Stemmer. „Aber es geht vor allem darum, unser eigenes Spiel durchzudrücken. Wir sind dem Druck sicher gewachsen.“

Besonders Torschützenkönig und Routinier Marc Kuczkowski soll von seinen Hintermännern entsprechend in Szene gesetzt werden. „Er ist ganz, ganz wichtig für unser Team – 42 Tore kommen nicht von ungefähr“, bestätigt Trainer Stemmer, betont aber: „Alleine kann kein Spieler bestehen. Wichtig ist, dass die Mannschaft als Ganzes harmoniert.“ Die Terminierung der Aufstiegsspiele empfindet der Überlinger Trainer als ungewöhnlich. „Ich hätte eher gedacht, dass wir vielleicht am Samstag und dann am Mittwoch darauf spielen“, sagt er. „So wird eine eh schon sehr lange Saison noch einmal um eine ganze Woche verlängert. “ Allerdings sieht er auch Vorteile: „Vielleicht kann man sich dann auch besser auf die zweite Partie vorbereiten.“ Mit der Reihenfolge der Begegnungen ist er allerdings nicht zufrieden. „Falls es tatsächlich mit dem Aufstieg klappen sollte, wäre es natürlich schön gewesen, das vor eigenem Publikum zu schaffen“, sagt Stemmer. „Aber das ist jetzt egal, wir wollen das Heimspiel unbedingt gewinnen, um eine gute Ausgangslage zu schaffen.“

Überhaupt rechnet er auch beim Auswärtsspiel im Schwarzwald mit großer Unterstützung. „Ich bin ganz sicher, dass einige Fans uns begleiten werden. Wir versuchen auch noch Busse zu organisieren“, berichtet er. „Man muss eh sagen, dass uns die Anhänger die ganze Spielzeit über wirklich fantastisch unterstützt haben. Selbst beim letzten Saisonspiel in Pfullendorf waren die Hälfte der 300 Zuschauer unsere eigenen.“ Jetzt steht einer großen Party nur noch der Gegner aus Königsfeld im Weg. „Jeder in der Mannschaft weiß, um was es in diesen beiden Spielen geht“, hebt Stemmer hervor. „Wir haben uns diese Chance erarbeitet, da wäre es schade, wenn wir sie nicht nutzen würden.“