FC Singen empfängt am Freitag die SG Dettingen-Dingelsdorf

Die Fußball-Landesliga startet am Freitagabend um 19 Uhr auf dem Waldeck-Kunstrasen mit der Partie zwischen dem FC Singen 04 (rechts im Bild Francesco Pierro) und der SG Dettingen-Dingelsdorf (links Andrian Birsner) aus der Winterpause.

Bei den Hohentwielern hat sich personell etwas getan. Mit Manuel Ferrone und Gianpierre Notarpietro haben zwei ehemalige FC-Spieler den Weg zurück gefunden. Dazu gesellt sich noch Liridon Spahija, der aus Magdeburg zum Kader stößt. Trainer Vice Barjasic möchte vor allem „einen guten und erfolgreichen Rückrundenstart hinlegen“, denn er weiß: „Das ist die Basis für eine sehr gute Saison.“ Nach der Winterpause wisse man nie so recht, wo man leistungsmäßig stehe, warnt auch Spielausschuss Zinsmayer. Bei den Gästen zählt jeder Punkt, denn die Abstiegsränge sind bedrohlich nahe. SG-Trainer Serdar Kokal brachte wieder Schwung in die Mannschaft und will bei seinem Ex-Verein zeigen, dass er auch an der Seitenlinie ein Guter ist. (mab)