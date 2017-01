FC Singen 04 triumphiert in der Goldbühlhalle

Beim Puckys-Cup für Aktivmannschaften des SC Gottmadingen-Bietingen setzt sich der Landesligist vor dem SV Worblingen durch

Fußball: Es waren zwar nicht alle Spiele in der Goldbühlhalle hochklassig, spannend war das Turnier für Aktiv-Mannschaften des SC Gottmadingen-Bietingen aber auf jeden Fall. Dass sich am Ende der Turnierfavorit FC Singen 04 durchsetzte, war auch etwas dem Glück in der Zwischenrunde geschuldet. Dort hatten die Hohentwieler gegen den späteren Finalgegner SV Worblingen noch mit 2:3 verloren. Worblingen war zweifellos die Überraschungsmannschaft des Turniers. Der SV blieb als einziges Team in den Gruppenspielen ohne Punktverlust. Das Aus in der Vorrunde kam für den FC Thayngen und etwas unglücklich für den VfB Randegg. In der Gruppe B kamen Anadolu Radolfzell, der SV Mühlhausen und der SC Gottmadingen-Bietingen auf jeweils sechs Punkte, vorzeitig K.o ging der SV Geisingen. Der Hegauer FV und der FC Überlingen dominierten die Gruppe C. Sehr glücklich weiter kam der FC Erzingen, die FSG Zizenhausen/Hi/Ho. konnte sich nicht durchsetzen.

In der Zwischenrunde gelang dem Gastgeber nur ein Erfolg über den sieglosen SV Mühlhausen. Der SV Worblingen spazierte ungeschlagen mit 15:4 Toren ins Finale, für den Hegauer FV blieb nur das Spiel um Platz drei. Spannender war der Verlauf in der Gruppe 2. Sowohl der FC Singen 04 als auch der starke FC Erzingen verbuchten zwei Unentschieden und einen Sieg. Am Ende erreichten die Hohentwieler das Finale dank des besseren Torverhältnisses. Mit einem verdienten 4:1-Sieg gegen den Hegauer FV sicherte sich der FC Erzingen Platz drei. Im Endspiel machte sich beim Kreisligisten SV Worblingen der Kräfteverschleiß bemerkbar, der FC Singen 04 hatte mit 6:3 das bessere Ende für sich. Die weiteren Plätze belegten der FC Anadolu Radolfzell vor dem SC Gottmadingen-Bietingen, dem FC Überlingen, dem SV Mühlhausen, dem VfB Randegg, dem FC Thayngen, dem SV Geisingen und der FSG Zizenhausen/Hi/Ho. (re)