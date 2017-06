Fußball FC Singen 04 steigt in die Verbandsliga auf

Dem Vizemeister der Landesliga-Staffel 3 reicht in der Relegation ein 0:0 vor 1500 Zuschauern gegen den SV Kirchzarten, um nach nur einem Jahr ins südbadische Oberhaus zurückzukehren.

Fußball, Aufstiegsrunde zur Verbandsliga

FC Singen 04

SV Kirchzarten

0:0

Der FC Singen 04 hat es geschafft. Nach dem mühsamen 0:0 vor 1500 Zuschauern gegen den SV Kirchzarten im dritten Spiel der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga dürfen sich die Fans unter dem Hohentwiel wieder auf höherklassigen Fußball freuen. In einem ausgelassenen Platzsturm von Reservespielern, Betreuern und Anhängern gipfelte eine Partie, die von Singener Seite spielerisch aber lange kein Fußballfest gewesen war.

Beiden Mannschaften war in der Hitze der Abendsonne von Beginn an anzumerken, was für sie auf dem Spiel stand. So entwickelte sich eine in den Anfangsminuten sehr fahrige Begegnung. Schon bei der allerersten Aktion der Blau-Gelben, einem planlosen langen Ball ins Aus, ging deshalb ein leichtes Raunen durchs Publikum. Die Stimmung auf den Rängen sollte sich auch in der Folge nicht bessern, denn die Gäste aus Kirchzarten holten sich durch einige sichere Passstafetten Selbstvertrauen und übernahmen fortan die Kontrolle im Spiel. Angetrieben von ihrem lautstarken – wenn auch ein wenig unmusikalischen – mitgereisten Anhang, bot sich den Schwarzwäldern nach knapp fünf Minuten auch die erste Chance der Partie. Philipp Scherer kam nach Konfusion im Singener Strafraum überraschend frei vorm Tor an den Ball, doch stocherte die Kugel aus kurzer Distanz knapp neben den Pfosten. Nur Sekunden später narrte der agile Nino Tumminaro mit feinem Füßchen drei Singener Verteidiger, übersah aber den besser postierten Nebenmann.

Entlastungsangriffe der Hausherren waren zu diesem Zeitpunkt Fehlanzeige. Obwohl Trainer Vice Barjasic an der Seitenlinie wild mit den Armen ruderte, um seine Mannschaft aufzuwecken, fehlte dem engagiert die gegnerischen Verteidiger anlaufenden Francesco Pierro zu oft die Unterstützung der Mitspieler beim Stören des gegnerischen Aufbaus. So gab Kirchzarten weiterhin den Takt der Begegnung vor und sicherte sich Pass für Pass die Hoheit im Mittelfeld. Um diese zurückzugewinnen, verlegten sich die Hausherren nun auf körperliche Mittel. Gianpierre Notarpietro versuchte seine Mannschaft durch das erste rüdere Einsteigen der Partie wachzurütteln und sah dafür vom souveränen Schiedsrichter Luka Gille die gelbe Karte.

Auch in der Folge boten sich den Gästen weiterhin die klar besseren Chancen, während die spärlichen Singener Konter im Sand verliefen. Erneut hatten Tumminaro, der im Fünfmeterraum am Ball vorbeisäbelte, und Scherer, der einen langen Ball erlief und Torwart und Tor überlupfte, große Gelegenheiten zum Führungstreffer. Für die angeschlagenen Singener kam der Halbzeitpfiff deshalb gerade recht.

Trainer Barjasic brachte für den zweiten Durchgang Eliano Mottola für Notarpietro, um die Zentrale zu stabilisieren, und hatte wohl auch sonst die richtigen Worte gefunden. Denn auf einmal waren die Hausherren deutlich besser im Spiel. Nachdem der fleißige Pierro kurz nach der Pause erst in letzter Sekunde am Schuss gehindert worden war, erarbeitete sich Minuten später Kapitän Sven Körner die bisher größte Chance der Hausherren. Doch dem bulligen Offensivmann rutschte der Ball über den Schlappen und fand seinen Weg in den Singener Abendhimmel. Mit Wut über die vergebene Chance im Bauch trat der Spielführer der Blau-Gelben nur Augenblicke später dann Maxhun Haxhija um und verdiente sich seine gelbe Karte damit redlich.

Die Schlussoffensive gehörte, nach weiteren guten Chancen vom immer stärker im Mittelpunkt stehenden Körner, naturgemäß dann wieder den Gästen, die auf einen Sieg angewiesen waren. Nach einem Freistoß von Haxhija und einem Kopfball von Taylan Boya herrschte – aufgrund einer Unsicherheit von Torwart Mathias Wind – Alarm im Singener Strafraum und Spannung auf den Tribünen. Nach verzweifeltem Anrennen und weiteren Halbchancen der Gäste war es dann erneut Wind, der die letzte Flanke der Partie und damit auch den Aufstieg sicher festhielt.

Den Singenern dürfte es letztlich egal sein, wie die Versetzung in die Verbandsliga zustande gekommen ist. Sie haben sich den Aufstieg vor allem durch den starken Auftritt im ersten Spiel gegen Durbach verdient. „Wir haben das Spiel so erwartet“, meint Trainer Vice Barjasic. „Schließlich lag der Druck bei Kirchzarten und nicht bei uns. Unter dem Strich haben sie kein Mittel gefunden, um uns zu knacken.“ Nun will man in Singen vor allem den Moment genießen. „Wir werden einfach nur feiern“, freut sich Barjasic. „Die Jungs haben sich dabei wirklich einiges vorgenommen, aber so wie ich sie kenne, werden sie wohl auch das schaffen.“

FC Singen 04: Wind; Arfaoui, Ferrone, Notarpietro (46. Mottola), Körner, Kohli, Keller, Pierro (80. Gass), Kabak, Spahija, Xani (87. Bar). – SR: Gille (Sinzheim). – Z: 1500.