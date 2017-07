Fußball FC Singen 04 gewinnt Emil-Homburger-Turnier

Der Verbandsligist besiegt den Hegauer FV im Endspiel nach Elfmeterschießen. Auch das Spiel um Platz 3 entscheidet der SV Mühlhausen gegen den Gastgeber FC Hilzingen im Elfmeterschießen.

Fußball, Emil-Homburger Turnier, Finale

FC Singen 04

Hegauer FV

7:6 n.E. (2:2, 1:2)

Der Verbandsligaaufsteiger FC Singen 04 hat vor 400 Zuschauern das Finale des Emil-Homburger-Turniers in Hilzingen im Elfmeterschießen gegen den Landesligaabsteiger Hegauer FV gewonnen. In der ersten Hälfte des 80-minütigen Endspiels zeigten beide Mannschaften einige schöne Spielzüge. Singen ging bereits in der 5. Minute in Führung durch eine Direktabnahme von Spahija nach einem Eckball in Führung. Nur drei Minuten später glich der Hegauer FV durch Müller aus. Toth brachte dann die Hegauer in der 21. Minute mit einem Schuss aus der zweiten Reihe in Führung.

Die zweite Hälfte war lange recht unspektakulär im Vergleich mit dem ersten Abschnitt. Beide Abwehrreihen agierten auf hohem Niveau, für die Offensiven gab es fast kein Durchkommen. Sowohl die Singener als auch die Hegauer versuchten es mit Schüssen aus der zweiten Reihe – lange ohne Erfolg. Doch dann traf Nichita fünf Minuten vor Schluss zum 2:2, ehe der Favorit sich im Elfmeterschießen durchsetzte.

Tore: 1:0 (5.) Spahija, 1:1 (8.) Müller, 1:2 (21.) Toth, 2:2 (75.) Nichita. – SR: Streibert (Konstanz). – Z: 400.

Spiel um Platz 3

FC Hilzingen

SV Mühlhausen

6:9 n.E. (5:5, 3:3)

Zuvor hatte sich auch der SV Mühlhausen vor 200 Zuschauern in einem packenden Spiel im Elfmeterschießen gegen den Gastgeber FC Hilzingen den dritten Platz gesichert. Der Landesligaaufsteiger und der Bezirksligist lieferten sich vom Anpfiff weg einen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Tore fielen jedoch erst nach der Hälfte des ersten Abschnitts. In der 19. Minute brachte Labusch den SV Mühlhausen in Führung, doch die Hilzinger antworteten umgehend mit einem Doppelschlag durch Maximilian Jeckl (26.) und Dukart (28.) zum 2:1. Hägele erhöhte fünf Minuten vor der Pause per Foulelfmeter auf 3:1, doch die Gäste bewiesen einen langen Atem. Treutle sorgte in der 39. und 40. Minute mit seinen Toren dafür, dass es mit 3:3 in die Halbzeit ging.

In der zweiten Hälfte merkte man den beiden Teams an, dass das hohe Tempo Kraft gekostet hatte. Sie kämpften nicht mehr so aggressiv um jeden Ball. Dennoch ging das muntere Toreschießen weiter. In der 55. Minute wurde Jeckl im Strafraum umgeschubst – und Hägele erzielte vom Punkt das 4:3. Sieben Minuten später bugsierte Jeckl den Ball im Liegen ins Tor – 5:3 (62.), ehe Kleiser einen Freistoß aus 20 Metern zum Anschlusstreffer in den Winkel setzte und Labusch in der Nachspielzeit das Tor zum 5:5 schoss. Im Elfmeterschießen sorgte Heizmann im SVM-Tor Mühlhausen für die Entscheidung, als er zwei der drei Hilzinger Schüsse parierte und seinem Team Rang drei sicherte.

Tore: 0:1 (19.) Labusch, 1:1 (26.) M. Jeckl, 2:1 (28.) Dukart, 3:1 (35./FE) Hägele, 3:2 (39.) Treutle, 3:3 (40.) Treutle, 4:3 (55./FE) Hägele, 5:3 (62.) M. Jeckl, 5:4 (67.) Kleiser, 5:5 (80.+2) Labusch. – SR: Schneider (Konstanz). – Z: 200.