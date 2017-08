Fußball FC Singen 04 feiert Derbysieg

Die Hohentwieler schlagen den FC Radolfzell im Aufsteigerduell der Verbandsliga verdient, aber etwas zu hoch mit 3:0.

Fußball, Verbandsliga

FC Singen 04

FC Radolfzell

3:0 (0:0)

Zu einem nach den Eindrücken der ersten Hälfte schmeichelhaften, am Ende nicht unverdienten, aber etwas zu hoch ausgefallenen 3:0-Derbysieg über den FC Radolfzell kam der FC Singen 04 gestern Abend vor knapp 700 Zuschauern im Hohentwielstadion.

Das Duell der beiden Nachbarn, die gemeinsam aus der Verbandsliga ab- und wieder aufstiegen, begann verhalten. Erst nach und nach kam etwas mehr Fluss in die Spielzüge, und Singen erarbeitete sich ein wenig mehr Spielanteile, während die Gäste eher auf Konter setzten und damit deutlich gefährlicher waren. So kam Tobias Krüger in der 18. Minute zum Abschluss, sein Schuss verfehlte jedoch das Ziel. Nach 31 Minuten dann eine scharfe Hereingabe von Francisco, doch FCR-Torjäger Stricker im Zentrum verpasste knapp.

Nur selten kam Gefahr vor dem Gästertor auf, wie etwa in der 34. Minute nach einer Jeske-Flanke, doch der Kopfball von Xani strich über das Tor. Auch ein Schuss von Rückkehrer Christian Jeske zehn Minuten später war zu hoch angesetzt, um Gästekeeper Tkacz in Nöte zu bringen.

Nach der torlosen ersten Hälfte hatte man den Eindruck, als agierten die Gäste eine Spur motivierter als die Gastgeber. Vor allem André Kohli erlaubte sich den einen oder anderen Schnitzer, sodass schon „Auswechseln!“-Rufe von den Rängen ertönten.

Davon hielt FCS-Trainer Barjasic jedoch nichts, und er schien recht zu behalten. Denn in der 54. Minute war Kohli nach einem langen Ball völlig alleine vor dem Gästetor, da sich die FCR-Abwehr ungeschickt verhielt, und erzielte das 1:0. Wenig später lag bei einem Jeske-Schuss sogar das 2:0 in der Luft, doch Tkacz lenkte den Ball am Pfosten vorbei. Das nächste Tor fiel dann aber doch in der 60. Minute nach einer turbulenten Situation im Radolfzeller Strafraum, als die FCR-Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte und Xani im Nachsetzen mit einer Direktabnahme traf.

Glück hatte in der 78. Minute der Radolfzeller Tobias Krüger, dass er nach einer rüden Attacke gegen André Kohli vom Schiedsrichter nur Gelb statt der hochverdienten Roten Karte sah. In der Schlussphase schraubte Sven Körner das Ergebnis auf 3:0 hoch.

Unterm Strich war das Ergebnis aus Singener Sicht das Positive des Abends, denn allzu viele Punkte gewinnt man in der Verbandsliga mit solch einer Leistung nicht. Radolfzells Trainer Stolpa hingegen hat mit seiner jungen Elf noch einen weiten Weg vor sich.

FC Singen 04: Wind, Ferrone, Mottola, Körner, Kohli, Lang, Gass, Karaki, Jeske (88. Vogt), Nichita (71. Pierro), Xani. – FC Radolfzell: Tkacz, Ranzenberger, Stricker, Blessing (86. Aichem), Hoxha, Galantai, Wehrle (61. da Silva Tomas), Scherer, Francisco (61. Miezi), Krüger (83. Lauber), Hlavacek. – Tore: 1:0 (54.) Kohli, 2:0 (60.) Xani, 3:0 (87.) Körner. – SR: Satriano (Zell). – Z: 700.