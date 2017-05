Fußball FC Rot-Weiß Salem dreht Spiel und feiert Derbysieg

Die Salemer schlagen am Samstagspieltag in der Fußball-Landesliga den SC Markdorf nach 1:2-Rückstand mit 3:2. Die SG Dettingen-Dingelsdorf unterliegt dem SC Konstanz-Wollmatingen im Derby mit 0:1.

Fußball, Landesliga

FC Rot-Weiß Salem

SC Markdorf

3:2 (1:1)

Das Derby zwischen dem FC RW Salem und dem SC Markdorf war nicht nur ein klassischer Lokalkampf, sondern auch ein Duell zweier vom Abstieg bedrohten Mannschaften. So waren die ersten 20 Minuten von einer Phase des gegenseitigen Abtastens geprägt, allerdings auch ohne nennenswerte Vorkommnisse. Doch dann ging es Schlag auf Schlag. Quasi mit dem ersten Salemer Torschuss erzielte Notheis nach einem vorangegangenen Markdorfer Abspielfehler nach klugem Querpass von Yazici die 1:0-Führung. Die Reaktion der Gäste ließ nicht lange auf sich warten, denn nur acht Minuten später glich der mit Abstand beste Mann auf dem Platz, der stets präsente Hohmann, nach einer feinen Einzelaktion mit einem unhaltbaren Schlenzer zum 1:1 aus. Derselbe Spieler erspielte sich bis zum Halbzeitpfiff mehrere gute Chancen, der finale Erfolg blieb ihm allerdings versagt.

Nach Wiederanpfiff gleich zwei Paukenschläge: Nach einer feinen Ballstafette erzielte Hohmann in der 47. Minute mit seinem zweiten Treffer das 1:2. Wiederum nur drei Minuten später glich Kalludra nach einem Freistoß mit einem wuchtigen Kopfball diesen Rückstand wieder aus. In der Folge hatte Bröski in der 66. Minute eine Doppelchance zur erneuten Führung für die Hausherren. Doch erst ab der 70. Minute, als Gästespieler Pohl nach einem taktischen Foul des Feldes verwiesen wurde, bekam die Krause-Truppe Oberwasser. In der 84. Minute konnte Salems Kapitän Falco mit einer unhaltbaren Direktabnahme den sich in Unterzahl tapfer wehrenden Aufsteiger in die Knie zu zwingen. Auch in der äußerst dramatischen Schlussphase waren beide Mannschaften für einen weiteren Treffer gut, der aber zum Jubel der zahlreichen Salemer Fans nicht mehr fallen sollte.

Tore: 1:0 (20.) Notheis, 1:1 (28.) Hohmann, 1:2 (47.) Hohmann, 2:2 (50.) Kalludra, 3:2 (84.) Falco. – SR: Rauhwolf (Karlsruhe). – Z: 320. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (70.) für Pohl (SC Markdorf).

SG Dettingen-Dingelsdorf

SC Konstanz-Wollmatingen

0:1 (0:0)

Die Gäste aus Konstanz-Wollmatingen hatten zu Beginn mehr Spielanteile, daraus resultierten jedoch keine klaren Torchancen. Die erste Möglichkeit bot sich dem Gastgeber SG Dettingen-Dingelsdorf, als ein Schuss von Daub zur Ecke geklärt wurde (7.). Nach einem Konter klärte erneut Bisinger Daubs Abschluss zur Ecke. Beide Teams gingen kein volles Risiko und agierten zum Teil eher abwartend Der SC ließ den Ball weiterhin gut durch die eigenen Reihen laufen, am gegnerischen Strafraum war jedoch stets Schluss. Die SG hatte dagegen in der 30. Minute erneut eine Gelegenheit durch Daub, dessen Schuss jedoch knapp am langen Pfosten vorbei ging. Pech in der 36. Minute, als Ott mit seinem Versuch aus zweiter Reihe nur die Latte traf. Fünf Minuten vor der Pause konnte Bisinger einen Ball erst im Nachfassen festhalten, Daub kam eine Sekunde zu spät. Dafür zeigte der Torwart der Gäste kurz darauf eine klasse Parade gegen Daub und verhinderte so den Rückstand.

Direkt zu Beginn der zweiten Hälfte wurde die SG Dettingen-Dingelsdorf eiskalt erwischt. Küpper schlug einen Rückpass ins Mittelfeld, Dehner im Zentrum spielte den Ball direkt zwischen den breit stehenden Innenverteidigern durch auf Haag, der alleine vor Küpper eiskalt zum 0:1 abschloss. Nachdem sich die SG von dem Schock erholt hatte, kam sie zu weiteren guten Möglichkeiten. In der 57. Minute brachte Kienbacher den Ball nach einer Ecke perfekt aufs Tor, doch der sicher geglaubte Treffer wurde von einem Mitspieler, der nicht mehr aus dem Weg kam, verhindert. In der Folgezeit leistete sich die SG im Spielaufbau zu viele Fehlpässe, den letzten Zuspielen fehlte oftmals der entscheidende Tick Genauigkeit. Da die Gastgeber im weiteren Verlauf des Spiels ihre Defensivreihen lockern mussten, kamen zwangsläufig die Gäste gefährlicher in die Nähe des SG-Tores. Es sollte jedoch kein weiterer Treffer mehr fallen, und es blieb bei der knappen Derbyniederlage für die SG, die sich für Ihre Leistung zumindest einen Punkt verdient gehabt hätte. (sb)

Tor: 0:1 (46.) Haag. – SR: Buuck (Bad Krozingen). – Z: 250.

SpVgg F.A.L.

FC Gutmadingen

3:0 (1:0)

Gleich zu Beginn des Spiels war der Mannschaft von der SpVgg F.A.L. anzumerken, dass sie den Zuschauern Wiedergutmachung für die mäßigen letzten Spiele bieten wollten. In der 2. Minute konnten die Mannen von Trainer Belger den ersten Eckball herausholen und spielten munter auf das Tor des FC Gutmadingen. Die ersten 15 Minuten waren die Hausherren spielbestimmend. Eine mangelnde Chancenauswertung stärkte jedoch die Gäste und es folgte bis zur 27. Minute ein ausgeglichenes Spiel, dann jedoch hieß es 1:0. Nach einem steilen Pass aus dem F.A.L.-Mittelfeld auf den schnellen Scherer schob dieser zur Führung ein. Kurz vor der Halbzeit wurde es für die Belger-Elf jedoch nochmals spannend, da die Gäste nach einem Standard per Kopf die Latte trafen.

Gutmadingen hatte zu Beginn der zweiten Hälfte zunächst mehr vom Spiel, und die Gastgeber waren nur durch Konter gefährlich. In der 56. Minute hatte die SpVgg jedoch das Glück auf ihrer Seite und belohnte sich mit der 2:0-Führung durch Mark Burgenmeister. Keine fünf Minuten später leitete der Torschütze Burgenmeister auch den Treffer zum 3:0 durch Krasniqi ein. In der restlichen Spielzeit hatten die Gäste etwas mehr von der Partie, jedoch blieb es beim 3:0 für die Mannschaft von Trainer Christian Belger.

Tore: 1:0 (27.) Scherer, 2:0 (56.) Burgenmeister, 3:0 (60.) Krasniqi. – SR: Studinger (Denzlingen). – Z: 185.

Hegauer FV

DJK Villingen

1:3 (0:2)

Bereits in der 2. Minute ging die DJK Villingen beim Hegauer FV in Führung. Einen hohen Ball aus der Gästeabwehr nahm Haas ungehindert auf und überlistete Torhüter Windey mit einem Heber. Die Hegauer übernahmen anschließend das Spielgeschehen, kombinierten im Mittelfeld gefällig, konnten jedoch keinen Druck auf die gut organisierte Abwehr der Gäste ausüben, sodass die Angriffsversuche spätestens vor der Strafraumgrenze endeten. Lediglich Roth hatte zwei Gelegenheiten zum Ausgleich: In der 7. Minute klärte Torhüter Amiti einen Kopfball aus kürzester Entfernung zur Ecke und in der 42. Minute spielte Roth freistehend im Strafraum einen Querpass ins Niemandsland, anstatt selbst abzuschließen. Die DJK war mit ihren Kontern immer gefährlich und wäre nach knapp einer halben Stunde beinahe zum 0:2 gekommen: Nach Zuspiel von Haas kam Reich zum Abschluss, doch Watras rettete auf der Torlinie. Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff krachte ein Freistoß von Tritschler aus 25 Metern an die Querlatte, landete wieder beim Schützen, und diesmal versenkte er den Ball zum Pausenstand von 0:2 ins Netz.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf zunächst nichts. Nach einer Stunde führten die Platzherren eine Ecke kurz aus, und Schneider erzielte mit einem Schuss in den langen Torwinkel den Anschlusstreffer. Erst jetzt wachte der HFV auf und versuchte, mit engagiertem Fußball den Ausgleich zu erzielen. Das wäre zehn Minuten später beinahe gelungen, als Tritschler einen Schuss von Müller an die eigene Torlatte lenkte. In der 80. Minute verzog Schneider nur knapp, ebenso Barke mit einem Kopfball fünf Minuten später. In der Nachspielzeit brachte Andreas Schafhäutle im Strafraum einen DJK-Spieler zu Fall, erhielt die Rote Karte, und Sarr verwandelte den Strafstoß unhaltbar zum 1:3-Endstand. (uko)

Tore: 0:1 (2.) Haas, 0:2 (44.) Tritschler, 1:2 (60.) Schneider, 1:3 (90.+5/FE) Sarr. – SR: Faller (Buchenbach). – Z: 90. – Bes. Vork.: Rot (90.+4) für A. Schafhäutle (Hegauer FV).

FV Walbertsweiler-Rengetsweiler

FC Schonach

2:2 (1:0)

Die Anfangsphase der Partie bestimmte die Heimelf aus Walbertsweiler-Rengetsweiler und spielte sich gegen den FC Schonach gleich mehrere Torchancen heraus, die jedoch nicht genutzt wurden. Nach zehn Minuten verflachte die Begegnung, und die Fehler häuften sich auf beiden Seiten. Die erste klare Torchance der Gäste hatte Wölfle nach einem Eckball, doch er scheiterte aus kurzer Distanz an Torhüter Specker. Dies blieb die einzige Chance der Schwarzwälder in Hälfte eins. Auf der anderen Seite machte es Roth in der 33. Minute besser. Nach schönem Pass von Osswald umkurvte er den Gästehüter und erzielte sehenswert das 1:0. So ging es dann in die Pause.

Die zweite Hälfte begann mit einem Fehler der Heimmannschaft. Passarella stand frei vor Specker und glich aus zum 1:1. Die insgesamt schlechte Landesligapartie ging so weiter wie in Hälfte eins und wurde durch viele Abspielfehler bestimmt. So war es eine Standardsituation, die zur erneuten Führung der Ruddies-Elf führte. Schuhmacher stand nach einem Eckball von Fischer am langen Pfosten frei und traf zum 2:1. Wie schon eine Woche zuvor konnte der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler die Führung nicht ins Ziel bringen, und so war es Griesbeck, der in der Nachspielzeit nach einem Einwurf noch an den Ball kam und den Ausgleich erzielte.

Tore: 1:0 (33.) Roth, 1:1 (48.) Passarella, 2:1 (82.) Schuhmacher, 2:2 (90.) Griesbeck. – SR: Fraude (Münchweiler).

FC 07 Furtwangen

VfR Stockach

1:0 (0:0)

Der FC Furtwangen begann stark gegen den VfR Stockach und hatte bereits in der 2. Minute Pech, als ein Kopfball von Knackmuß nur knapp über die Latte segelte. In der 5. Minute versuchte es der Furtwanger Kapitän Ringwald mit einem Schuss aus gut 20 Metern, doch auch dieser ging knapp am Tor vorbei. Nun erhöhten die Gastgeber nochmals das Tempo, und die Gäste aus Stockach versuchten ihr Glück mit gelegentlichen Kontern, die jedoch schon vor dem Tor abgefangen wurden. Nach 15. Minuten stockte den Gastgebern der Atem: Am Strafraumeck gab es ein Sprintduell zwischen dem Furtwanger Stumpp und Gästestürmer Henkel, dieser fiel und die Schiedsrichterin entschied sofort auf Strafstoß. Diesen schoss der Stockacher Reiser flach auf die rechte untere Ecke, doch der Furtwanger Torhüter Tiel, der den gesperrten Wehrle vertrat, konnte den Ball mit einer super Parade abwehren. Nun wollten die Platzherren endlich die Führung, jedoch scheiterte zunächst Staudt mit einem Freistoß knapp (18.), und eine Minute später lief Meier alleine Richtung Torhüter, doch konnte dieser den Ball mit einer Glanzparade zur Ecke abwehren. In der 23. Minute wieder einmal ein Entlastungsangriff für die Gäste, doch ging der Schuss von Streckel knapp am Tor vorbei. Nun waren wieder die Gastgeber am Zug. In der 28. Minute ging ein Kopfball von Fichter knapp über die Latte, und in der 35. Minute verfehlte wieder Kapitän Ringwald mit einem Schuss aus gut 20 Metern das Tor. Kurz vor der Halbzeit dann noch einmal eine tolle Szene von FC-Torhüter Tiel, der bei einem Volleyschuss von Henkel aus acht Metern mit einem Reflex rettete.

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag: Der Furtwanger Staudt wurde nach einem Zweikampf im Strafraum von den Beinen geholt, doch blieb der Pfiff aus. Nun verflachte die Partie etwas, und die Gäste kamen besser ins Spiel. Wieder war es Streckel, der in der 62. Minute mit einem 18-Meter-Schuss das Tor verfehlte, und nach 74 Minuten erzielte Reiser ein Tor, doch stand er dabei im Abseits. Für die Gastgeber scheiterte zunächst Meier am gut reagierenden Gästetorhüter (74.), und dann war es Spielertrainer Knackmuß, der einen Kopfball nur knapp über die Latte setzte (75.). In der 80. Minute wurde dann doch im Bregstadion gejubelt: Ambs setzte sich auf der rechten Seite durch, seine Flanke kam flach an den langen Pfosten, wo der kurz zuvor eingewechselte Kaltenbach den Ball in die Maschen spitzelte. Die Gäste wollten mit aller Kraft noch den Ausgleich. Furtwangen blieb mit Kontern stets gefährlich, verpasste es jedoch, den Sack zuzumachen. In der 88. Minute lief Meier allein auf den Gästetorhüter zu, konnte diesen aber nicht überwinden. Eine Minute später brachte Willmann aus acht Metern völlig freistehend den Ball nicht am Torhüter vorbei, sodass es beim verdienten 1:0-Heimsieg blieb.

Tor: 1:0 (80.) Kaltenbach. – SR: Grothe (Freiburg). – Z: 100. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (90.) für Fichter (FC Furtwangen).

Stenogramm

FC Villingen II

DJK Donaueschingen

3:4 (3:1)

Tore: 1:0 (11.) Chiurazzi, 1:1 (16.) Köpfler, 2:1 (17.) Chiurazzi, 3:1 (33.) Chiurazzi, 3:2 (53.) Ohnmacht, 3:3 (58.) Schneider, 3:4 (86.) Künstler. – SR: Lombardo (Rheinfelden). – Bes. Vork.: Gelb-Rot (53.) für FC Villingen II und (90.+2) für DJK Donaueschingen.