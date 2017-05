Fußball FC Radolfzell in Feierlaune

Die Mettnauer sind nach dem 3:0-Sieg gegen Salem so gut wie Meister in der Fußball-Landesliga. Auch der FC Singen siegt ohne Mühe bei der SpVgg F.A.L. Dettingen-Dingelsdorf verliert dagegen das Kellerduell in Villingen

Fußball, Landesliga

FC 03 Radolfzell

FC Rot-Weiß Salem

3:0 (2:0)

Wieder mit Torjäger Alexander Stricker auf dem Platz, wollte der FC 03 Radolfzell endlich den dritten Matchball zur Meisterschaft nutzen. Die Gastgeber nahmen das Spiel konzentriert auf und hatten den Gast aus Salem im Griff. In der 11. Minute die erste Möglichkeit, aber der Freistoß ging in die Arme des sehr guten Gästetorhüters. In der 16. Minute brachte Krüger einen Freistoß nach innen und der Radolfzeller Kapitän Hepfer köpfte zum 1:0 ein. So ging es immer weiter Richtung Tor der Gäste. In der 26. Minute war Stricker zur Stelle und erzielte das 2:0. Als Aichem in der 32. Minute zum 3:0 traf, rechneten alle mit der Entscheidung, aber der Schiedsrichter gab den Treffer wegen Abseits nicht.

Auch nach der Pause versuchten die überforderten Gäste, das Ergebnis im Rahmen zu halten. Dann hatten die Salemer in der 61. Minute ihre erste Möglichkeit. Ein Abstimmungsfehler führte fast zum Anschlusstreffer, aber der Ball ging knapp neben das Tor. Danach wieder das alte Bild: Radolfzell erspielte sich Möglichkeit auf Möglichkeit. Die Gäste waren mit dem Ergebnis noch gut bedient. Als in der 76. Minute Stricker auf Vorarbeit von Krüger das 3:0 erzielte, war allen Besuchern in Radolfzell klar, dass das die Entscheidung war. Als der gut leitende Schiedsrichter Rösch abpfiff, kannte der Jubel in Radolfzell keine Grenzen mehr. Mit dem klar besseren Torverhältnis gegenüber dem FC Singen 04 sollte den Mettnauern der Landesligatitel im letzten Spiel nicht mehr zu nehmen sein. (km)

Tore: 1:0 (16.) Hepfer, 2:0 (26.) Stricker, 3:0 (76.) Stricker. – SR: Rösch (Bad Wurzach). – Z: 195.

VfR Stockach

SC Konstanz-Wollmatingen

1:1 (0:0)

Der VfR Stockach und der SC Konstanz-Wollmatingen begannen forsch und ließen den Ball gut laufen. In der Anfangsphase dieser Partie hätte es auf beiden Seiten je einen Foulelfmeter geben müssen, aber die Pfiffe blieben aus. Dann rutschte nach einer knappen Viertelstunde Marius Henkel nur um Haaresbreite an einer scharfen Hereingabe von Houssem Hablani vorbei. In der 23. Minute konnte sich SC-Keeper Adrian Burger bei einem Schuss von Sören Reiser auszeichnen. Die beste Chance der Gäste im ersten Durchgang besaß nach einer guten halben Stunde Johannes Junker mit einem Freistoß, der von VfR-Torwart Nikola Schreng abgewehrt wurde. Weitere sehr gute Möglichkeiten durch Sören Reiser per Kopf und Henkel konnten die Gastgeber nicht nutzen.

Auch nach der Pause blieb das Spiel spannend und kurzweilig. In der 57. Minute prüfte Goalgetter Andreas Dold Schreng, der auf dem Posten war. Im direkten Gegenzug schob Henkel den Ball am leeren Tor vorbei. In der 65. Minute folgte dann der Schock für den VfR. Der erst Sekunden zuvor neu in die Begegnung gekommene Adel Grimm wuchtete eine Flanke per Kopf zum 0:1 unter die Latte. Nachdem Alen Rogosic und Timo Reiser noch erfolglos blieben, gelang in der 88. Minute Sören Reiser schließlich das hochverdiente 1:1. Eine Kopfballverlängerung von Henkel bugsierte er zum Ausgleich über die Torlinie. (dr)

Tore: 0:1 (65.) Grimm, 1:1 (88.) S. Reiser. – SR: Fesenmeier (March). – Z: 100. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (72.) für Jehle und (90.+1) für Karacan (beide Konstanz-Wollmatingen).

FC 07 Furtwangen

FV Walbertsweiler-Reng.

4:1 (2:1)

Der FC Furtwangen startete voll motiviert und versuchte, den FV Walbertsweiler-Rengetsweiler unter Druck zu setzen. Dass die Gäste nicht bereit waren, die Punkte kampflos abzugeben, zeigten sie in der 3. Minute, als Osswald aus gut 16 Metern das Tor nur knapp verfehlte. Doch bereits im Gegenzug erzielten die Gastgeber die Führung. Eine zu kurz abgewehrte Flanke kam zu Jörg Ringwald, der zog aus 20 Metern sofort ab und traf zum frühen 1:0. Die Gastgeber setzten sofort nach, und in der 8. Minute wurde Tim Geiger von Lukas Schmitz mit einem tollen Ball in die Spitze frei gespielt. Geiger ließ dem Torhüter bei seinem Lupfer keine Abwehrchance – 2:0. Furtwangen wollte das Spiel frühzeitig entscheiden und erspielte sich einige Tormöglichkeiten. Als alle auf den Halbzeitpfiff warteten, gab es für die Gäste noch einen Freistoß aus dem Halbfeld, dieser flog über Freund und Feind hinweg zum Entsetzen der Zuschauer zum Anschlusstreffer ins Tor.

Auch die zweite Hälfte begann mit stürmischen Angriffen der Platzherren. In der 57. Minute lief Meier alleine auf den Gäste-Torhüter zu, doch schlenzte er den Ball am Tor vorbei. Die Gäste brachten nun Härte in die Partie, und der Schiedsrichter musste mehrere Gelbe Karten zücken. So musste Sautter in der 60. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Die Gastgeber wollten in Überzahl die Entscheidung erzwingen. Als Meier in der 70. Minute im Strafraum gefoult wurde, verwandelte er selbst den Strafstoß zum 3:1. In der 78. Minute fiel die endgültige Entscheidung, als wieder der stets gefährliche Meier auf der rechten Seite frei gespielt wurde, in den Strafraum eindrang und mit einem Flachschuss in die lange Ecke dem Torhüter keine Abwehrchance ließ.

Tore: 1:0 (4.) Ringwald, 2:0 (8.) Geiger, 2:1 (45.) Fischer, 3:1 (70./FE) Meier, 4:1 (78.) Meier. – SR: Holdermann (Karlsruhe). – Z: 150. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (60.) für P. Sautter (FV Walbertsweiler-Rengetsweiler) und (80.) für Hermann (FC Furtwangen).

FC Gutmadingen

Hegauer FV

2:2 (0:2)

Im Kellerduell der Landesliga präsentierte sich der FC Gutmadingen in der Anfangsviertelstunde als ängstlicher Gastgeber. Die Gäste aus dem Hegau hatten mehr vom Spiel. Immer wieder wurden sie über kurze, schnelle Ball­stafetten gefährlich. So war es in der 9. Minute einzig Torhüter Jaensch zu verdanken, dass das Heimteam nicht ins Hintertreffen geriet. Einen Schuss von Care parierte er, als dieser nach tollem Pass über die Abwehrreihen freie Bahn hatte, in bravouröser Manier. Der Hegauer FV ließ nicht locker, agierte druckvoll und war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Gutmadingen ließ Struktur und Zielstrebigkeit vermissen. Folgerichtig fiel das 0:1 durch Markus Müller, der einen Freistoß unhaltbar per Flachschuss um die Mauer verwandelte. Kurz darauf erhöhten die Gäste sogar auf 0:2. Eine geblockte Ecke nahm Roth per Brust an und traf mit einem sehenswerten Direktschuss mit dem Halbzeitpfiff.

Nach der Pause war den Gutmadingern anzumerken, dass sie sich nicht mit so einer Leistung vom Heimpublikum aus der Landesliga verabschieden wollten. So kontrollierten die Gastgeber in der zweiten Hälfte das Spielgeschehen. Einige harmlose Kontergelegenheiten konnten die Gäste nicht entscheidend zu Ende spielen. In der 76. Minute traf schließlich Abwehrchef Dominik Maus zum verdienten Anschlusstreffer. Eine Ecke hämmerte er direkt in die Maschen. Gutmadingen glaubte an den Punktgewinn. Torjäger Manuel Huber erzielte den Ausgleich per Direktabnahme aus 25 Metern quasi mit dem Schlusspfiff. Für den Hegauer FV heißt es nun weiterhin Hoffen auf die letzte Begegnung.

Tore: 0:1 (42.) Müller, 0:2 (44.) Roth, 1:2 (76.) Maus, 2:2 (90.+4) Huber. – SR: Homberger (Rheinfelden). – Z: 170.

DJK Villingen

SG Dettingen-Dingelsdorf

3:2 (1:2)

Der Abstiegs-Wahnsinn der DJK geht weiter: Mit einem umjubelten Last-Minute-Sieg gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf verlassen die Villinger die Abstiegsränge. Held des Tages war „Joker“ Herman Takuete, der in der 91. Minute zum 3:2-Siegtor traf. Es lief im Friedengrund bereits die Nachspielzeit, das dritte Heim-Remis in Folge drohte. Da ließ Heiko Reich eine Hereingabe mit der Brust abtropfen und der erst zehn Minuten zuvor eingewechselte Takuete hämmerte den Ball aus 14 Meter in die Maschen. Die DJK kletterte als bestes Team 2017 vom letzten auf den zwölften Rang. Es war wieder eine Energieleistung, ein Produkt des Willens und des Kampfgeistes. Bereits in der 6. Minute traf Patrick Haas nach einem Freistoß von Marc Riesle zum vermeintlichen 1:0 – Abseits. Die DJK agierte weiter druckvoll, bekam jedoch in der 19. Minute die kalte Dusche, als Timo Neubrandt völlig blank zum 0:1 traf. In der 28. Minute hätte Simon Büttner fast das 0:2 nachlgelegt, Lavdrim Amiti parierte zur Ecke. Praktisch im Gegenzug fiel das 1:1 durch Dennis Werner. Eine schöne Flanke von Christian Penndorf köpfte er platziert ein (30.). Gästekeeper Jan Küpper parierte mit einer Glanztat einen Riesle-Freistoß (40.). Auf der Gegenseite fiel das 1:2, als Torjäger Büttner eine Hereingabe aus sieben Metern in den Torwinkel bugsierte (43.).

In der zweiten Hälfte agierte die DJK weiter elanvoll, hatte Chancen und wurde in der 61. Minute mit dem 2:2 belohnt. Michael Förnbacher leistete die Vorarbeit, Lukas Hug versenkte die Kugel mit einer Direktabnahme im Sechzehner zum 2:2. Villingen gab sich nicht zufrieden. Dank des dritten Treffers hat sie die SG Dettingen-Dingelsdorf in der Tabelle nun überholt. (olg)

Tore: 0:1 (19.) Neubrandt, 1:1 (30.) Werner, 1:2 (43.) Büttner, 2:2 (61.) Hug, 3:2 (90.+1) Takuete. – SR: Fraude (Ettenheim). – Z: 120.

SC Markdorf

FC 08 Villingen II

0:1 (0:1)

Für den SC Markdorf war aufgrund der Ergebnisse vom Vortag klar, dass ein Unentschieden gegen den FC 08 Villingen II den Klassenerhalt bedeuten würde. Doch die Anfangsphase der Partie gehörte den Gästen. In der 10. Minute gab der Markdorfer Parton den ersten Schuss in Richtung FC-Tor ab. Innerhalb von drei Minuten hatten die Blau-Weißen den Führungstreffer auf dem Fuß, Hohmann verzog knapp links am Tor vorbei (11.), Roth (12.) und Fil (14.) konnten ihre Chancen auch nicht verwerten. Wenig später wurde Bak von Effinger hervorragend in Szene gesetzt, er vergab aber frei vor Koch die Führung für die Gäste (15.). In der 19. Minute köpfte Metzler einen scharf getretenen Eckball von Fil an die Unterkante der Latte. Im Gegenzug starteten die Villinger über Sari einen Konter, den Koch nur mit allerhöchster Mühe unterbinden konnte. In der 25. Minute scheiterte Hohmann mit einen Freistoß an Beller, der in der Folge einen geruhsamen Nachmittag verbrachte. Dann die stärkste Phase der Gäste. In der 35. Minute setzte sich Bak über die linke Abwehrseite durch, seine flache Hereingabe landete bei Sari, der zwei Verteidiger austanzte, den Ball aber in die Wolken hämmerte. In der 38. Minute wurde ein Freistoß von Dressel gefühlvoll in den SC-Strafraum getreten und Bak köpfte zum 0:1 ein. Kurz vor dem Halbzeitpfiff rettete Koch noch in höchster Not gegen Effinger.

In Halbzeit zwei verloren die Gastgeber komplett den Faden. Spielerisch, läuferisch und auch kämpferisch lief nichts mehr zusammen. Kein Aufbäumen war zu erkennen, auch die Körpersprache ließ nicht erkennen, dass noch der nötige Punkt für den sicheren Klassenerhalt erreicht werden könnte. Koch konnte Sari gerade noch so stoppen (64.), und der eingewechselte Jakob verpasste in der 74. Minute die endgültige Entscheidung. Alles in allem ein verdienter Auswärtssieg der Villinger. (ud)

Tor: 0:1 (38.) Bak. – SR: Kolodziej (Rastatt). – Z: 150.

SpVgg F.A.L.

FC Singen 04

0:3 (0:2)

Der FC Singen 04 hatte vor dem Anpfiff der Partie bei der SpVgg F.A.L. zwei krankheitsbedingte Absagen und mit Gianpierre Notarpietro nur einen Auswechselspieler auf der Bank, der nach 18 Minuten schon rein musste, weil Nuradin Xani verletzt ausgewechselt werden musste. Die erste Hälfte verlief dann relativ ausgeglichen. Die Gastgeber hatten ein, zwei recht gute Möglichkeiten, waren vor dem Tor aber nicht zwingend. In der 25. Minute ging der Tabellenzweite aus Singen in Führung. Bei einem Angriff über die rechte Seite setzte sich Joshua Keller gut durch und traf vom rechten Strafraumeck per Flachschuss zum 0:1. Nur vier Minuten später setzte Andre Kohli seinen Mitspieler Francesco Pierro in Szene, der aus kürzester Distanz völlig freistehend nur noch zur verdienten 2:0-Pausenführung einschieben musste.

In der zweiten Hälfte hatten die Gastgeber keine echte Torchance mehr, obwohl sie nach einer etwas harten Roten Karte gegen Gästespieler Arfaoui über eine halbe Stunde in Überzahl spielten. In der Nachspielzeit setzte sich erneut Kohli gut gegen seinen Bewacher durch und passte quer zum mitgelaufenen Pierro, der das Tor zum 0:3-Endstand erzielte. Unter dem Strich ein Gästesieg, der nie in Gefahr war. Der Tabellenzweite zeigte nicht nur spielerisch, sondern auch kämpferisch eine gute Leistung und kann am kommenden Wochenende mit einem Remis gegen Stockach den Relegationsplatz sichern.

Tore: 0:1 (25.) Keller, 0:2 (29.) Pierro, 0:3 (90.+3) Pierro. – SR: Icboyun (Rastatt). – Z: 190. – Bes. Vork.: Rot (57.) für Arfaoui (FC Singen).

Stenogramm

FC Schonach

FC Löffingen

1:0 (0:0)

Tor: 1:0 (85.) Kienzler. – SR: Palatini (Heiligenberg). – Z: 160. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (32.) für Fuß (FC Löffingen).