Fußball FC Radolfzell gewinnt vor 500 Fans mit 5:1 beim FC Singen

Das Spitzenspiel Erster gegen Zweiter hatte leider nicht mehr die Brisanz, die vor sich vor einigen Wochen abzeichnete, da die Gäste aus Radolfzell stolze sechs Punkte Vorsprung auf den FC Singen hatten. Trotzdem entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie, in der sich beide Teams nichts schenkten.

Fußball, Landesliga

FC Singen

FC Radolfzell

1:5 (1:1)

Bereits nach wenigen Sekunden brannte es lichterloh im Singener Strafraum, doch den Kopfball von Aichem lenkte Singens Schlussmann Jänicke gerade noch über den Querbalken. Auf der anderen Seite probierte es Karaki mit einem scharfen Schuss aus spitzem Winkel, doch auch hier war der Torwart zur Stelle. Kurz darauf bediente Kohli mustergültig Karaki, der aus kurzer Distanz zum 1:0 (6.) traf. In der 29. Minute wurde Karaki von Keller schön in Szene gesetzt, doch der Schuss wurde letzter Sekunde von der Radolfzeller Abwehr geblockt. Auf der Gegenseite machte es Krüger besser, als er eine Flanke per Kopf zum 1:1 verwertete.

Die zweite Hälfte begann mit einer kalten Dusche für die Hausherren. Nach einer Stricker-Flanke lenkte ein Abwehrspieler das Leder ins eigene Netz zum 1:2 (48.). Das brachte die Blau-Gelben völlig aus dem Konzept. Passend dazu das 1:3 von Krüger, dessen direkter Freistoß dem Singener Schlussmann durch die Handschuhe rutschte (61.). Nun hatte Radolfzell leichtes Spiel, denn die Barjasic-Elf ergab sich vollends. Alexander Stricker erhöhte durch einen Drehschuss auf 1:4 (67.), und den Schlusspunkt setzte Scheu in der 86. Minute zum 1:5-Endstand. Ein verdienter Sieg für den Tabellenführer. (mab)

Tore: 1:0 (6.) Karaki, 1:1 (32.) Krüger, 1:2 (48.) Eigentor, 1:3 (61.) Krüger, 1:4 (67.) Stricker, 1:5 (86.) Scheu. – SR: Ebe (Friedrichshafen). – Z: 500.