Fußball FC Öhningen-Gaienhofen und TSV Konstanz trennen sich 2:2

Punkteteilung auf der Höri in der Fußball-Bezirksliga Bodensee. Der Hattinger SV gewinnt das Kellerduell beim SV Aach-Eigeltingen mit 5:3. Der FC Überlingen klettert nach dem 1:0-Sieg gegen den SV Deggenhausertal wieder auf Platz zwei.

Fußball, Bezirksliga

FC Öhningen-Gaienhofen

TSV Konstanz

2:2 (1:1)

Der FC Öhningen-Gaienhofen war von Beginn an die bessere Mannschaft und ließ Ball sowie Gegner laufen. Der TSV Konstanz zog sich weit in die eigene Hälfte zurück und spekulierte auf Konter. In der 5. Minute hatten die Gastgeber nach Ballgewinn im Mittelfeld durch Mladoniczky die erste gute Chance, doch dessen Heber ging Zentimeter am Tor vorbei. Ein Eckball für den TSV, der durch die gesamte FC-Abwehr hindurch ging, landete bei dem völlig freistehenden da Silva, der zum 0:1 einschob. Die Heimelf hatte in der Folge mehrere hochkarätige Chancen, doch zweimal rettete das Aluminium für die Gäste. Kurz vor der Halbzeit hatte Wiedenbach noch eine Kopfballchance, welche Roeder parierte. Vom TSV war trotz Halbzeitführung nur wenig in den ersten 45 Minuten zu sehen. Auch in der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Chancen für die Heimelf, die nicht genutzt wurden. So dauerte es bis zur 62. Minute, ehe der FC durch Massler zum verdienten Ausgleich kam. Kurz darauf war es wiederum der stark spielende Massler, der Mladoniczky freispielte, welcher den herauseilenden Gästekeeper zum 2:1 überlupfte. Nun hätte die Heimelf den Sack zumachen können, doch die Chancenverwertung der Gastgeber war mangelhaft. So nutzte Maer einen lässigen Rückpass vom ansonsten gut spielenden Roeck aus und schob den Ball zum 2:2 in die Maschen. Die letzte Großchance für die Gastgeber hatte Gutzentat, als er eine Flanke per Kopf über die Latte drückte.

Tore: 0:1 (11.) da Silva, 1:1 (62.) Massler, 2:1 (64.) Mladoniczky, 2:2 (72.) Maer. – SR: de Vito (Stetten a. k. M.). – Z: 120.

FC Hilzingen

SV Orsingen-Nenzingen

2:3 (1:1)

Der FC Hilzingen begann das Spiel gegen den SV Orsingen-Nenzingen stark. Endres brachte schon nach drei Minuten den Ball gefährlich auf das Gästetor. In der 10. Minute schoss Dukart eine Flanke von Hägele an den Pfosten. Fünf Minuten später machte er es besser und versenkte per Kopf die Flanke von Holzreiter zum verdienten 1:0. Wenige Minuten später antworteten die Gäste. Schneider erzielte den Ausgleich nach einem Getümmel im FC-Strafraum. Der Gegentreffer brachte die Gastgeber nicht aus dem Konzept. In der 27. Minute wurde Dukart im Strafraum gefoult und Gästekeeper Stemmer parierte den Elfmeter zur Ecke. Diese brachte wieder Gefahr, doch erneut rettete Aluminium bei einem Kopfball von Dukart. Gästespieler Schwarz lief alleine auf FC-Torhüter Müller zu, doch der rettete in letzter Sekunde. Nach der Pause war die Begegnung zunächst ausgeglichener. In der 50. Minute erzielte Holzreiter mit einem schönen Distanzschuss die verdiente 2:1-Führung. Jetzt war die Partie zerfahren und umkämpft. Die Folge war eine Gelb-Rote Karte für die Gäste (65.). Die Gastgeber verpassten es, den Sack zuzumachen. Torchancen blieben ungenutzt. In den Schlusssekunden samt Nachspielzeit drehten die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste das Spiel noch. In der 89. Minute stellte Schwarz nach einem Freistoß den Ausgleich her und Sekunden später köpfte Schaeidt zum 2:3-Endstand ein. (de)

Tore: 1:0 (15.) Dukart, 1:1 (20.) S. Schneider, 2:1 (50.) Holzreiter, 2:2 (89.) Schwarz, 2:3 (90.+1) Schaeidt. – SR: Amann (Stühlingen). – Z: 150. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (65.) für Orsingen-Nenzingen.

SC Gottmadingen-Bietingen

SC Pfullendorf II

5:3 (2:1)

Der SC Pfullendorf II gefiel beim SC Gottmadingen-Bietingen vom Start weg durch gekonntes Passspiel, dominierte das Mittelfeld, hatte aber Lücken in der Defensive. Jan Faude steckte durch auf Viet Nguyen, der sicher vollstreckte – 1:0 (12.). Sechs Minuten später lief es umgekehrt und es stand 2:0. Bei einem gefährlichen Freistoß musste sich Fuchs erstmals strecken (21.). Vier Minuten später wehrte er erneut ab. Nach einer Ecke traf Trisner per Kopf zum 2:1 (25.). In der 41. Minute verhinderte die Lattenunterkante den verdienten Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel kam Gottmadingen-Bietingen lange Zeit kaum aus der eigenen Hälfte. In der 62. Minute ging ein Freistoß-Hammer von Hock knapp drüber. Eine Minute später landete der Ball aus kürzester Distanz dreimal an der Latte, bevor ihn Lisanti zum 3:1 über die Linie drückte. Nun gab es Möglichkeiten auf beiden Seiten. Klasan machte es wieder spannend – 3:2. Die erste Möglichkeit wurde ausgelassen, dann schob Mirko Hespeler die Vorlage von Nguyen ein. Als Keller nicht angegriffen wurde, zirkelte er die Kugel aus 18 Metern unhaltbar ins Netz. Dann entschied sich Christian Hock beim erneuten Freistoß für eine andere Variante – 5:3-Endstand. (re)

Tore: 1:0 (12.) Nguyen, 2:0 (18.) Faude, 2:1 (25.) Trisner, 3:1 (63.) Lisanti, 3:2 (78.) Klasan, 4:2 (80.) Hespeler, 4:3 (87.) Keller, 5:3 (89.) Hock. – SR: Jäger (Orsingen). – Z: 120.

FC Überlingen

SV Deggenhausertal

1:0 (1:0)

In der Anfangsphase sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Begegnung, in der sich dem FC Überlingen und dem SV Deggenhausertal aber zunächst keine nennenswerten Tormöglichkeiten boten. Mit zunehmender Spieldauer kamen die Gastgeber etwas besser ins Spiel und konnten sich eine leichte Überlegenheit erarbeiten. In der 28. Minute verhinderte Gästetorhüter Bentele gegen den alleine vor ihm auftauchenden Gerlach die Überlinger Führung. Den bis zu diesem Zeitpunkt besten Spielzug schloss Blank nach schönem Zuspiel von Gerlach zum 1:0 ab. Die erste Möglichkeit in der zweiten Spielhälfte bot sich Blank, der nach sehenswertem Zuspiel von Förtsch völlig freistehend den Ball neben das Tor setzte. In der Folgezeit verstärkten die Gäste ihre Angriffsbemühungen, sodass der FC gegen die nun aufgerückte Hintermannschaft der Gäste zu mehreren klaren Möglichkeiten kam, die teilweise fahrlässig vergeben wurden. In der 73. Minute rettete die Latte nach einem Schuss von Kosar für den bereits geschlagenen Gästekeeper. In der 80. Minute kratzte Fischer einen Schuss von Kosar in letzter Sekunde von der Linie. Überlingen konnte sich durch diesen aufgrund der Vielzahl von klaren Torchancen hochverdienten Sieg den Relegationsplatz wieder zurückerobern.(gh)

Tor: 1:0 (38.) Blank. – SR: Barisic (Sigmaringen). – Z: 120. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (76.) für Öhler und (87.) für Steurer (beide FC Überlingen) sowie Rot (77.) für Linsenboll (SV Deggenhausertal).

FC Kluftern

SV Denkingen

0:3 (0:3)

Der SV Denkingen legte mit sicherem Passspiel los und kam über außen immer wieder gefährlich vor das Tor des FC Kluftern. In der 14. Minute umkurvte Wagner die Klufterner Abwehr und legte den Ball vorbei an Schlussmann Erber-Mauch. Der FCK beschränkte sich in der ersten Hälfte auf Konter und hatte nach Hereingabe von Gessler die Möglichkeit zum Ausgleich, doch Duske scheiterte am starken Keeper Schwägler. Auf der anderen Seite war der SVD-Angriff zielstrebiger: Allgaier nahm aus 16 Metern den Ball direkt und traf sehenswert ins lange Eck zum 0:2. Die Heimelf kam nun auch zu ihren Chancen und Duske hatte die Möglichkeit zum Anschluss, scheiterte aber wieder an Schwägler. Nach einer schnellen Kombination nutzten die Gäste ihre dritte Chance, als Scheike aus halblinker Position zum Abschluss kam und ins lange Eck zum 0:3 vollendete. In der 2. Halbzeit war Kluftern zwar besser, konnte die sich bietenden Torchancen aber nicht verwerten. Gessler traf von rechts nur das Außennetz und Backert scheiterte zweimal an Schwägler. So entführten die Gäste aufgrund ihrer besseren Chancenauswertung verdient drei Punkte aus Kluftern.

Tore: 0:1 (14.) Wagner, 0:2 (28.) Allgaier, 0:3 (45.) Scheike. – SR: Mac-Nelly (Hilzingen). – Z: 90. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (85.) für Reichle (SV Denkingen).

TSV Aach-Linz

SG Reichenau/Waldsiedlung

0:2 (0:2)

Die SG Reichenau/R.-Waldsiedlung erwischte in einer mäßigen Bezirksligapartie einen guten Start und drückte den TSV Aach-Linz in die eigene Hälfte. Die Heimelf versuchte, das Spiel zu beruhigen und ihrerseits einen Spielaufbau zu praktizieren, was nicht immer klappte. Auf dem nassen Untergrund taten sich beide Mannschaften schwer, den Ball kontrolliert zum Mitspieler zu spielen. In der 10. Minute wurden die Gäste für ihr engagiertes Auftreten belohnt. Balbinot kämpfte sich bis zur Grundlinie durch und passte den Ball in den Rücken der Abwehr, wo Eiermann das Laufduell gegen Bockstart gewann und zum 0:1 traf. In der Folge versuchte der TSV, den Druck zu erhöhen und kontrollierte das Spiel ab der 20. Minute, konnte aber keine klaren Torchancen erarbeiten. Erst kurz vor der Pause war es zunächst Fitz, der aussichtsreich im Gästestrafraum stand, den Ball jedoch nochmals ungenau querlegte und so die Chance verpasste. In der 44. Minute setzte dann TSV-Kapitän Staykov den einlaufenden Schnetzler in Szene. Dieser nahm den Ball gekonnt an und überwand auch den Torwart, jedoch nicht den Innenpfosten. Das war die bis dato größte Chance zum Ausgleich. Im Gegenzug schloss Herden einen Konter mit einem Distanzschuss ab, welchen der einlaufende Koch erwischte – 0:2. Im zweiten Durchgang machte die Heimelf mehr, jedoch waren alle Bemühungen an diesem Tag vergebens. Yildiz, Karch und Schnetzler versuchten es mehrmals aus der Entfernung, aber der gute Gästetorwart Wolkow konnte alle Schüsse entschärfen. Die letzte Chance im Spiel hatte Eiermann, welcher TSV-Torwart Lohr zu einer Glanzparade zwang. (ad)

Tore: 0:1 (10.) F. Eiermann, 0:2 (45.) Koch. – SR: Merk (Uttenweiler). – Z: 100.

SV Aach-Eigeltingen

Hattinger SV

3:5 (2:4)

Nach kurzem Abtasten nahm der Hattinger SV das Heft in die Hand, kam besser in die Zweikämpfe und war druckvoller im Spiel nach vorne. Folgerichtig fiel die Führung durch Bagci, der nach einem Gestochere im Strafraum den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste. In der 26. Minute setzte sich Pitzner energisch über außen durch, passte nach innen und Bagci stand wieder goldrichtig – 0:2. Als Pitzner an der Strafraumgrenze gefoult wurde, schlenzte Kaynar den fälligen Freistoß über die Mauer zum 0:3. In der 36. Minute schickte Markus Rauch Frederik Edbauer auf die Reise, der auf 1:3 verkürzte. Kurz darauf stellte Pitzner mit einem verdeckten Weitschuss den alten Abstand wieder her. Kurz vor dem Pausenpfiff verkürzte Iannone auf 2:4, als er den zu weit vor seinem Tor stehenden Hüter der Gäste mit einem Heber düpierte. Die zweite Hälfte begann erneut mit einem offenen Schlagabtausch. Zuerst landete ein Fernschuss von Florian Edbauer an der Latte, dann wurde Greinke im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Markus Rauch sicher zum 3:4. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer, denn wenige Minuten später traf Seyfried mit einem trockenen Distanzschuss zum 3:5. Der Hattinger SV verwaltete diesen Zwei-Tore-Vorsprung in der Folgezeit sicher und kam zu einem verdienten Auswärtssieg gegen eine nie aufgebende Heimmannschaft.

Tore: 0:1 (11.) Bagci, 0:2 (26.) Bagci, 0:3 (33.) Kaynar, 1:3 (36.) Frederik Edbauer, 1:4 (41.) Pitzner, 2:4 (43.) Iannone, 3:4 (57./FE) M. Rauch, 3:5 (60.) Seyfried. – SR: M. Kempter (Sauldorf). – Z: 70.

TuS Immenstaad

SV Mühlhausen

2:4 (1:0)

Der TuS Immenstaad begann das Spiel gegen den SV Mühlhausen engagiert und hoch konzentriert. Aus einer Vielzahl von Chancen resultierte aber lediglich ein Kopfballtreffer von Mario Riegger nach einem Eckball vom Homburger in der 17. Minute. Heberle, Haug, Hofstetter und Riegger ließen vorher und in der Folge weitere klare Chancen für den TuS ungenutzt und verpassten so die klare Vorentscheidung schon in der ersten Halbzeit gegen äußerst harmlose Gäste, die in den ersten 45 Minuten nicht eine richtige Torchance herausspielen konnten. Nach dem Seitenwechsel verschlief der TuS die ersten zehn Minuten. Nach einem Konter über die linke Seite stand Marc Labusch zwei Minuten nach dem Seitenwechsel völlig frei vor Negraßus und hatte keine Mühe, mit der ersten Torchance für die Gäste den Ausgleich zu erzielen. Nach 54 Minuten verzog Torjäger Jonas Heberle nur um Haaresbreite und verpasste so die erneute Führung für die Gastgeber. Besser machte es im Gegenzug Michalski für die Gäste, der eine flache Hereingabe von rechts gegen die aufgerückte Abwehr der Gastgeber eiskalt zum 1:2 vollendete. Als Jonas Heberle per Kopf nur drei Minuten später ausgleichen konnte, schöpften die Gastgeber noch mal Hoffnung. Aber das notwendige Glück vor dem Gästetor blieb ihnen in der Folge weiterhin versagt. Besser machte es der Gast aus Mühlhausen in der Schlussphase gegen sehr offensiv agierende Gastgeber. Mit zwei weiteren schön herausgespielten Kontertoren zerstörten die Hegauer schließlich alle Hoffnungen des TuS auf eine weitere Annäherung an die Nichtabstiegszone. (cmu)

Tore: 1:0 (17.) Riegger, 1:1 (47.) M. Labusch, 1:2 (55.) Michalski, 2:2 (58.) Heberle, 2:3 (81.) Neziri, 2:4 (87.) M. Labusch. – SR: Gumz (Rielasingen). – Z: 100.

SV Allensbach

FSG Zizenhausen/Hi./Ho.

2:2 (1:2)

In der Bezirksligapartie SV Allensbach gegen FSG Zizenhausen/Hi./Ho., welche mit drei Spielern aus der zweiten Mannschaft anreisen musste, war der Tabellenführer Allensbach von Beginn an spielbestimmend und hatte mehr Ballbesitz. Dementsprechend früh gingen die Gastgeber in Führung. Nach einem kurz ausgeführten Eckball traf Zimmer per Kopf. Die Gäste lauerten ihrerseits auf Konter und hatten wenig Spielanteile. Nach einem umstrittenen Foul im Strafraum der Gastgeber entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß, welchen Daniel Matt souverän verwandelte. Bei einem Konter der Gäste setzte sich Daniel Matt durch und schickte Nicolas Gohl, welcher alleine aufs Tor zulief und mühelos zum 1:2 einschob. In der zweiten Halbzeit waren weiterhin die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft auf dem Platz. In der 55. Minute zog Lungo ab und der Gästekeeper sah den Ball zu spät – 2:2. Trotz einer dominanteren Heimelf hatte der kämpferische Gast zum Schluss eine Riesenchance zur Führung, doch Robert Städele konnte diese nicht nutzen, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

Tore: 1:0 (16.) Zimmer, 1:1 (28./FE) D. Matt, 1:2 (44.) Grohl, 2:2 (55.) Lungo. – SR: Litterst (Worblingen). – Z: 120. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (83.) für SV Allensbach.