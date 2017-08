Fußball FC Neustadt und 1. FC Rielasingen sind auf der Suche nach der Form

Der 1. FC Rielasingen-Arlen ist in der 2. Runde des SBFV-Pokals beim FC Neustadt gefordert, der ebenfalls schlecht in die Verbandsligasaison gestartet ist.

Fußball, SBFV-Pokal, 2. Runde: FC Neustadt – 1. FC Rielasingen-Arlen (Dienstag, 17.30 Uhr). – Das Duell der Enttäuschten – so könnte man die Begegnung in der 2. Pokalrunde des Verbandspokals zwischen dem FC Neustadt und dem Pokalverteidiger 1. FC Rielasingen-Arlen umschreiben. Beide Mannschaften sind in der Verbandsliga in den Startlöchern hängengeblieben.

Die Schwarzwälder mussten am vergangenen Samstag in Stadelhofen eine herbe Enttäuschung hinnehmen. Nach einer schwachen Leistung verlor der FC Neustadt mit 0:2. Dass man ohne Punkte die Heimreise antreten würde, hatten die Neustädter nicht auf der Rechnung gehabt, auch wenn Trainer Benjamin Gallmann zur Zeit wegen einer kleineren Verletztenmisere einige Sorgenfalten mehr hat. Dazu kommt, dass Toptorjäger Sam Samma in der Meisterschaft noch ohne Treffer ist, nachdem er zuvor in der Qualifikations-Runde und in der ersten Hauptrunde mit vier Treffern der Garant für das Weiterkommen war. „Wir sind Außenseiter, aber wir wollen gewinnen. Der Pokal ist sehr wichtig und attraktiv. Die Partie ist keinesfalls ein Vorbereitungsspiel für das nächste Punktspiel“, stellt Gallmann vor der Partie gegen die Rielasinger klar, die am 10. September in der Liga erneut Gegner seiner Elf sein werden.

Auch im Rielasinger Lager ist man mit der Punktausbeute aus den ersten drei Verbandsliga-Spielen alles andere als zufrieden. Punktgleich mit dem FC Neustadt, nur wegen der mehr erzielten Treffer vor den Schwarzwäldern, liegen die Hegauer auf Platz 16. Am vergangenen Wochenende unterlag das Team von Jürgen Rittenauer beim starken SV Linx mit 2:4. Dabei wirkten in der Schlussphase einige Spieler müde. Nach dem DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund mussten die Rielasinger im Derby gegen den FC 03 Radolfzell alles hineinwerfen, um wenigstens noch einen Punkt zu retten. Die Leistungen in den ersten drei Spielen waren zwischen den Strafräumen nicht schlecht, doch Abschlussschwächen in Lörrach und gegen Radolfzell, sowie Unkonzentriertheiten im Defensivverhalten in Linx ließen die Mannschaft in den Tabellenkeller abrutschen.

Mit Siegen im Pokal und im darauffolgenden Heimspiel gegen den SV Stadelhofen (Sonntag, 15 Uhr) hoffen die Rielasinger, in beiden Wettbewerben auf Kurs zu kommen. Dann beginnt auch wieder der normale Rhythmus, mit Spielen am Wochenende und unspektakulären Trainingseinheiten unter der Woche. Sorgen hat Trainer Jürgen Rittenauer wegen Robin Niedhardt, der am Samstag wegen eines Pferdekusses ausgewechselt werden musste. (te)

SBFV-Pokal, Achtelfinale

Donnerstag, 3. Oktober, 15 Uhr

SV Au-Wittnau – FC 08 Villingen

SV Oberschopfheim – TSV Aach-Linz

Elzach-Yach oder Denzlingen – FC Radolfzell

SC Lahr -SV Linx

Offenburger FV – Bahlinger SC

FC Auggen – SV 08 Kuppenheim

FV Lörrach-Brombach – Neustadt oder Rielasingen-Arlen

SC Pfullendorf – SV Oberachern