Fußball FC Kluftern gewinnt torreiches Kellerduell der Bezirksliga

Der FC Kluftern feiert einen 5:3-Sieg beim SV Deggenhausertal. Der SV Allensbach verliert weiter Boden auf die Spitze der Fußball-Bezirksliga Bodensee. Der SC Pfullendorf II gewinnt das Stadtderby gegen den TSV Aach-Linz.

Fußball, Bezirksliga

SV Deggenhausertal

FC Kluftern

3:5 (0:4)

Im Glutofen Kneisslerstadion war der FC Kluftern vom Anpfiff weg präsenter, und hatte bereits nach 16 Sekunden die erste Möglichkeit durch Geßler. Die Gäste drückten weiter aufs Tempo. Backert traf in der 10. Minute nur die Latte, doch zwei Minuten später erzielte er per Foulelfmeter das verdiente 0:1, dem er nur eine Minute später das 0:2 folgen ließ. Der SV Deggenhausertal brauchte lange, um ins Spiel zu finden und hatte erst in der 28. Minute die erste Möglichkeit durch einen abgefälschten Distanzschuss von König. In der 38. Minute erzielte Duske freistehend aus abseitsverdächtiger Position das 0:3. Kurz vor der Pause setzte Geßler mit dem 0:4 den Schlusspunkt unter eine desaströse erste Halbzeit der Heimelf. Auch nach dem Wechsel fanden die Platzherren kaum ein Mittel gegen die cleveren Gäste. Als Geßler nach einer guten Stunde mit einem Heber gar auf 0:5 erhöhte, schien die Partie gelaufen. Im Gegenzug erzielte Rilli jedoch das 1:5. Ein Doppelschlag von Rilli und Ludwig machte die Partie nochmals spannend. Obwohl sich der SVD gute Möglichkeiten erarbeitete, blieb es beim verdienten Gästesieg.

Tore: 0:1 (12./FE) Backert, 0:2 (13.) Backert, 0:3 (38.) Duske, 0:4 (45.+2) Geßler, 0:5 (63.) Geßler, 1:5 (64.) Rilli, 2:5 (72.) Rilli, 3:5 (74.) Ludwig. – SR: Badstuber (Leutkirch). – Z: 290.

TSV Konstanz

FC Überlingen

1:6 (1:3)

Der FC Überlingen erwischte beim TSV Konstanz einen Traumstart: Bereits in der 3. Minute landete ein Querpass durch den Fünfmeterraum bei Blank, der zum 0:1 einschob. In der 7. Minute verpasste Onur Levent den Ausgleich, ebenso wie zwei Minuten später Simsek per Kopf. Nach einem Eckball köpfte Da Silva abermals über die Querlatte des Überlinger Tors. In der 22. Minute tauchte Blank frei vor dem TSV-Torhüter auf und schob den Ball zum 0:2 über die Linie. In der 36. Minute erhöhte Kuczkowski auf 0:3. Kurz vor der Halbzeit verkürzte Levent Onur nach einem Eckball zum 1:3-Pausenstand. Im zweiten Abschnitt tat sich lange nichts. In der 75. Minute verhinderte das Aluminium den Anschlusstreffer der Konstanzer, und auf der anderen Seite erhöhte Kosar auf 1:4. In der 86. Minute erhöhte Kuczkowski auf 1:5, ehe Öhler in der Schlussminute per Freistoß den Treffer zum 1:6-Endstand erzielte.

Tore: 0:1 (3.) Blank, 0:2 (22.) Blank, 0:3 (36.) Kuczkowski, 1:3 (45.) Levent, 1:4 (82.) Kosar, 1:5 (86.) Kuczkowski, 1:6 (90.) Öhler. – SR: Preuß (Herbertingen). – Z: 45.

Hattinger SV

SV Allensbach

1:0 (1:0)

Der Hattinger SV und der SV Allensbach ließen es gemächlich angehen. Den ersten Hauch einer Chance hatte der HSV in der 15. Minute, als Sören Seyfried den Ball aus kurzer Distanz nicht richtig traf. Danach besserte sich das Spiel ein wenig. In der 34. Minute köpfte Sören Seyfried nach einem Eckball von Ergün Abinik zum 1:0 ein. Allensbach versuchte nun mehr Druck zu machen, aber die Hattinger Defensive agierte gut. Die beste Chance zum Ausgleichstreffer hatte Kirschner in der 42. Minute, als er nach einem Eckball frei zum Kopfball kam, jedoch das Tor knapp verfehlte. Im direkten Gegenzug vergab Sören Seyfried die große Möglichkeit zum 2:0. Nach der Pause bestimmten die Gäste zunehmend das Spielgeschehen. Die beste Chance für Allensbach hatte Mauch in der 66. Minute. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wobei die HSV-Defensive über sich hinauswuchs und fast keine Torraumszenen zuließ. Mit etwas mehr Präzision hätte Hattingen bei den wenigen Kontern sogar für eine frühere Entscheidung sorgen können.

Tor: 1:0 (34.) S. Seyfried. – SR: Papagno (Radolfzell). – Z: 85.

SG Reichenau/R.-Walds.

FC Hilzingen

3:4 (3:2)

Die Zuschauer erlebten eine furiose erste Halbzeit zwischen der SG Reichenau/R.-Waldsiedlung und dem FC Hilzingen. Bereits nach vier Minuten konnte sich die SG über die rechte Seite durchspielen, die perfekte Flanke von Felix Eiermann köpfte David Blum ins Tor. Der Ausgleich fiel nach einer Hereingabe der Gäste. Dukart stand frei vor dem Tor und versenkte den Ball überlegt. Die Antwort der SGR folgte prompt. Nach einem Zweikampf an der Mittellinie legte sich David Blum den Ball am letzten Gästeverteidiger vorbei, lief alleine auf den Torhüter zu und vollendete mit dem rechten Außenrist in die linke Ecke. Dann waren wieder die Hilzinger an der Reihe. Dukart setzte sich auf der rechten Seite gegen drei Reichenauer durch, sein Zuspiel in die Mitte kam über Umwege zu Wochner, der zum 2:2 traf. Doch auch hier schlug die SGR zurück. Nikolas Weltin wurde an der linken Strafraumecke freigespielt. Sein fulminanter Linksschuss ließ dem Gästekeeper keine Chance. In Halbzeit zwei war es wieder Dukart, der eine Flanke per Kopf zum 3:3 vollendete. Der Tabellenführer hatte zum Ende des Spiels noch mehr Kraftreserven, und so traf Hägele noch zum, aufgrund der zweiten Halbzeit, verdienten Sieg des Tabellenführers. (db)

Tore: 1:0 (4.) D. Blum, 1:1 (18.) Dukart, 2:1 (21.) D. Blum, 2:2 (36.) Wochner, 3:2 (41.) N. Weltin, 3:3 (56.) Dukart, 3:4 (80.) Hägele. – SR: Barisic (Sigmaringen). – Z: 130.

SV Orsingen-Nenzingen

SV Denkingen

2:0 (1:0)

Der SV Orsingen-Nenzingen kam gegen den SV Denkingen in den ersten zehn Minuten nicht in die gegnerische Hälfte. Danach schoss Steffen Schneider aus spitzem Winkel knapp über das Tor. Nach einer klasse Angriffsaktion wurde Steffen Schneider im letzten Moment geblockt. In der 31. Minute ging ein Schuss von Knobelspies knapp über das Gästetor. In der 32. Minute scheiterte Christopher Schneider aus der Drehung an Gästetorhüter Schwägler. In der 35. Minute zirkelte Zehender einen Freistoß in den Strafraum, und Steffen Schneider erzielte per Kopf das verdiente 1:0. Nach dem Seitenwechsel scheiterte Gästestürmer Bezikofer an Torhüter Stemmer, und auf der Gegenseite fand Trisner in Schwägler seinen Meister. Nach guter Flanke von Knobelspies ging ein Kopfball von Trisner an den Pfosten des Denkinger Tors (53.). Es folgte eine starke Denkinger Phase. Erst ging ein Schuss von Wagner knapp über das Tor, dann kam Geiger einen Tick zu spät gegen Torhüter Stemmer, danach schoss Florian Bezikofer knapp übers Tor und in der 78. Minute aus kürzester Entfernung am leeren Tor vorbei. Danach kontrollierten die Gastgeber wieder das Spiel, und in der Nachspielzeit krönte Zehender seine seit Wochen herausragende Leistung mit einem sehenswerten Schlenzer in das Tordreieck zum verdienten 2:0-Heimerfolg. (ks)

Tore: 1:0 (35.) St. Schneider, 2:0 (90.+3) Zehender. – SR: Schmidt (Ühlingen-Birkendorf). – Z: 110.

SC Pfullendorf II

TSV Aach-Linz

2:1 (0:1)

Der SC Pfullendorf II bleibt nach dem Derbysieg gegen den TSV Aach-Linz im Rennen um die Nichtabstiegsplätze. Der SCP übernahm die Initiative, Chancen gab es hüben wie drüben aber keine. In der 26. Minute traf Alexander Daehne per Kopf nur das Außennetz des SCP-Tors. Aus heiterem Himmel fiel sechs Minuten später das 0:1. Einen Eckball von Senol Yildiz köpfte Alexander Schnetzler aus kurzer Distanz ein (32.). Die Pfullendorfer schienen sich die Halbzeitpredigt ihres Trainers zu Herzen genommen zu haben. Nach einem misslungenen Abschlag von TSV-Keeper Patrick Lohr verfehlte Daniel Holzmann das leere Gästetor nur um Zentimeter (48.). Wenig später kam Zvonimir Klasan aus dem Gewühl zum Abschluss, Lohr parierte aber reflexartig mit dem Fuß (52.). Nach einer Stunde verzweifelte TSV-Abwehrmann Marius Kahl per Kopf an SCP-Aushilfskeeper Julian Schwahn, der ansonsten Linksverteidiger in der A-Jugend ist. Nach 63 Minuten belohnten sich die fleißigen Hausherren. Erst scheiterte Lukas Stützle an Lohr, dann aber staubte Daniel Holzmann zum verdienten 1:1 ab. Nachdem A-Junior Mathias Frank aus sechs Metern am Pfosten gescheitert war, ließ Holzmann den SCP zum zweiten Mal jubeln (71.). Schwahn erwies sich in der umkämpften Schlussphase als sicherer Rückhalt, sodass es beim Heimsieg blieb. (stl)

Tore: 0:1 (32.) Schnetzler, 1:1 (63.) Holzmann, 2:1 (71.) Holzmann. – SR: Scham (Sigmaringen). – Z: 200.

FSG Zizenhausen/Hi/Ho

TuS Immenstaad

2:0 (1:0)

Bei sommerlichen Temperaturen auf dem Sennhof-Sportplatz in Zizenhausen entwickelte sich zwischen dem Tabellen-14. und dem bereits als Absteiger feststehenden TuS Immenstaad ein Spiel mit vielen Chancen. Bereits in der 15. Minute hätte Lipiec für die FSG Zizenhausen/Hi/Ho im direkten Duell mit dem gut aufgelegten TuS-Torwart Negraßus die Führung erzielen können. Drei Minuten später war es dann so weit. Nach sehr gutem Pass von Marc Matt erzielte Dominik Schneble souverän die 1:0-Führung. Weitere Chancen konnte die Heimelf durch Lipiec und Eckhardt nicht nutzen. Auch die Gäste schafften es nicht, die sich ihnen bietenden Chancen in Zählbares umzumünzen. Das Spiel war bis zum 2:0 durch Jan Biller auf Vorlage von Simon Lipiec kurz vor Spielende offen. Am Ende ist der Sieg für die Heimelf aufgrund der Mehrzahl an Chancen verdient.

Tore: 1:0 (18.) Schneble, 2:0 (80.) Biller. – SR: Weingarten (Radolfzell). – Z: 110.

SV Aach-Eigeltingen

FC Öhningen-Gaienhofen

5:1 (1:0)

In Eigeltingen trafen zwei Mannschaften aufeinander, bei denen es um nichts mehr ging. Der FC Öhningen-Gaienhofen fand besser ins Spiel und hatte in der 6. Minute die erste Torchance, doch Cronsfoth im Tor des SV Aach-Eigeltingen parierte den Schuss von Gutzentat aus kurzer Distanz. In der 36. Minute fiel etwas überraschend der Führungstreffer für die Heimmannschaft. Eine Standardsituation von rechts verwandelte Rainer Rauch direkt ins kurze Eck. In der zweiten Hälfte vereitelte zunächst wiederum Cronsfoth mit mehreren Glanzparaden den Ausgleich. Danach spielte sich Aach-Eigeltingen in einen wahren Torrausch. Frederik Edbauer schnürte zwischen der 73. und 85 Minute einen Viererpack. Mit jeder sich bietenden Chance traf er ins Tor und krönte seine Leistung mit einem lupenreinen Hattrick. Dem Gast gelang lediglich in der 84. Minute durch Andreas Brügel mit dem 4:1 ein wenig Ergebniskosmetik. (rm)

Tore: 1:0 (36.) R. Rauch, 2:0 (73.) Fr. Edbauer, 3:0 (79.) Fr. Edbauer, 4:0 (82.) Fr. Edbauer, 4:1 (84.) Brügel, 5:1 (85.) Fr. Edbauer. – SR: Würzer (Salem). – Z: 50.

SV Mühlhausen

SC Gottmadingen-Bietingen

1:3 (0:2)

Der SV Mühlhauen setzte im Derby gegen den SC Gottmadingen-Bietingen die ersten Akzente. Labusch wurde allein vor dem Gästetor im letzten Moment gestört. Nach einer Viertelstunde kamen die Gäste besser ins Spiel und nutzten einen katastrophalen Fehlpass aus. Viet Nguyen Dinh umkurvte Heizmann im SV-Tor und schob ungehindert zum 0:1 ein. Nun spielte nur noch der Gast. Einen Standard konnte Heizmann nicht festhalten, der Nachschuss ging aus zwei Metern übers Tor. Kurze Zeit später erzielte erneut Nguyen Dinh das 0:2, als er im Strafraum die Übersicht behielt. Nach der Pause setzte der Gastgeber alles auf eine Karte und machte mehr Druck. Die Entscheidung fiel jedoch wieder durch Nguyen Dinh, der mit einem Kullerschuss den Ball an Heizmann vorbei brachte – 0:3. Als Kleiser mit Gelb-Rot vom Platz musste, wachte der SV Mühlhausen auf und erzielte in der 81. Minute durch Neziri das 1:3. Hätte Utz zwei Minuten später getroffen, wäre noch mal Spannung aufgekommen, so blieb es beim hochverdienten Gästesieg im sehr fairen Derby.

Tore: 0:1 (17.) Nguyen Dinh, 0:2 (38.) Nguyen Dinh, 0:3 (58.) Nguyen Dinh, 1:3 (81.) Neziri. – SR: De Vito (Stetten). – Z: 180. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (74.) für Kleiser (SV Mühlhausen).