Es wird eng für die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen

Die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen kommt nicht vom letzten Platz, während der TuS Steißlingen weiter an der Spitze der Südbadenliga steht

Handball, Südbadenliga

HSG MM

TB Kenzingen

21:27 (6:13)

Die Lage am Tabellenende wird immer prekärer für die Südbadenliga-Handballer der HSG Mimmenhausen-Mühlhofen. Das Schlusslicht verlor auch die Partie gegen den TB Kenzingen in eigener Halle mit 21:27 (6:13). Die Gäste konnten nach der ersten Halbzeit mit dem Verlauf der Begegnung zufrieden sein, führten sie doch mit sieben Toren Vorsprung. Die Gastgeber hatten es ihnen einfach gemacht. Nach der dreiwöchigen Fastnachtspause war die HSG in der Abwehr zwar gut aufgestellt, aber im Angriff fehlte es an der Abstimmung und der Chancenauswertung gegen die sehr defensiv aufgestellten Breisgauer. Nur sechs Treffer in 30 Minuten sprechen eine deutliche Sprache. Das HSG-Trainerpaar Johannes Braun und Alexander Brändlin besprach sich auf dem Spielfeld noch lange, nachdem die Spieler schon in der Kabine waren.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Linzgauer dann eine völlig andere Einstellung. Härter in der Abwehr, druckvoller im Angriff. Die Gäste kamen damit zunächst nicht klar, ihre Ballverluste wussten die Gastgeber in Tore umzumünzen. Ab der 46. Minute wurde die HSG-Abwehr noch offensiver. Innerhalb von fünf Minuten kam Mimmenhausen-Mühlhofen auf 18:21 heran, doch sie musste dem schnellen Spiel Tribut zollen. Am Ende fehlten Kraft und Konzentration, um gegen die Routiniers anzukommen. Mit der Niederlage steckt die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen weiter tief im Abstiegsstrudel. Als einzig gute Nachricht bleibt, dass Talent Christian Dierberger, der mit Doppelspielrecht beim A-Jugend-Bundesligisten HSG Konstanz spielt, in seinem ersten Südbadenliga-Einsatz überzeugen konnte und fünf Treffer erzielte. (tav)

HSG Mimmenhausen-Mühlhofen: Eggert, Ehrmann (Tor); Schweda (2/1), Hadlich, M. Dahm, Boitor, Hosu (3), Braun (2), Abberger (1), H. Dahm (2), Schlegel, V. Schatz (6), Dierberger (5), M. Schatz.

BSV Sinzheim

TuS Steißlingen

26:28 (14:12)

Am Ende lagen sich die Spieler des TuS Steißlingen in den Armen und freuten sich über den 28:26-Auswärtssieg beim starken BSV Sinzheim. Dabei liefen die Hegauer lange Zeit einem Rückstand hinterher, konnte sich aber zum Ende hin durch eine stabile Abwehr dann doch noch die zwei so wichtigen Auswärtspunkte sichern. Verzichten musste TuS-Trainer Jonathan Stich neben den Langzeitverletzten auf die wichtigen Linkshänder Fabian Maier und Martin Gaus. In der Fremersberghalle entwickelte sich von Beginn an ein offenes Spiel (6:6/11.). Der TuS konnte jedoch noch nicht überzeugen, insbesondere im Angriff lief es noch nicht wirklich rund. Sinzheim nutzte nun die Fehler des TuS über die erste und zweite Welle aus und erhöhte erstmals auf drei Tore (11:8/19.). Nach Stichs Umstellung auf eine 3:2:1-Abwehr verkürzte der TuS auf 12:11 (23.), ehe es beim Stand von 14:12 in die Pause ging.

Trotz der bis dato schwachen Leistung war der TuS also noch im Spiel, allerdings gab es reichlich Gesprächsbedarf in der Kabine. Die Steißlinger leisteten sich weiterhin zu viele technische Fehler im Angriff. Einzig und allein der Abwehr war es zu verdanken, dass der TuS im Spiel war. Dennoch setzte sich Sinzheim Tor um Tor ab, und als Kreisläufer Fabien Winogrodzki auf 21:16 (42.) erhöhte, sah es schlecht aus für die Gäste. Doch gerade zum Ende des Spiels hin bewies der TuS Moral und wollte sich nicht so leicht geschlagen geben. Die Gäste stellten wieder auf eine defensivere Abwehrvariante um, und im Angriff spielte der TuS einen schnelleren Ball, wobei sich vor allem Rechtsaußen Thomas Lindner mit elf Treffern bei zwölf Versuchen als gnadenloser Vollstrecker erwies. So stellten die Steißlinger den Anschluss zum 22:20 (49.) her, was der Auftakt in eine heiße Schlussphase war. Sinzheim erhöhte auf 25:22 (52.), doch mit einem 3:0-Lauf glich Steißlingen erstmals seit der 16. Minute wieder aus. Vier Minuten vor Ende der Partie gingen die Gastgeber nochmals mit 26:25 in Führung, dies sollte allerdings die letzte sein. Der nervenstarke Matthias Biedermann verwandelte zwei Siebenmeter in Folge und auf der Gegenseite parierte TuS-Torhüter Leon Sieck beim Stand von 26:27 den entscheidenden Strafwurf.

Dementsprechend überschwänglich war der Jubel der Steißlinger, da jedem bewusst war, wie wichtig dieser 26:28-Sieg am Ende der Saison werden kann. „Was für ein klasse Kampf meiner Mannschaft! Einmal mehr haben unsere vielen Wechselmöglichkeiten und die körperliche Fitness zum Ende hin den Sieg gebracht. Wir haben gezeigt, dass wir alles geben, um bis Saisonende an der Tabellenspitze zu bleiben“, sagte Trainer Stich. (mw)

TuS Steißlingen: Beck, Sieck (Tor); Biedermann (6/3), W. Gaus (3), Kalweit, Kornmayer, Lindner (11), Stefan Maier, Rihm (2), Storz, Weber, Wildöer (6/3).