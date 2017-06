Handball Es ist unglaublich, unbeschreiblich, ein geiles Gefühl: Stimmen zum Klassenerhalt der HSG

Als die Zeit heruntergelaufen war, machten die Spieler der HSG Konstanz einfach so weiter wie in der Schlussviertelstunde des Spiels – sie waren einfach nicht mehr zu bremsen.30:26 nach Fünf-Tore-Rückstand noch in Halbzeit zwei, 35 Punkte, Klassenerhalt. Schlicht großartig. Ingo Feiertag und Ralf Mittmann haben die Stimmen der Klassenerhalter.

Kapitän Fabian Schlaich: „Heute haben uns die Erfahrungen der letzten zwei Jahre geholfen. Die haben uns gelehrt, du darfst nie aufgeben, Handballspiele werden oft in der letzten Viertelstunde entschieden – und da sind wir einfach gut. Als Neuhausen die Puste ausging, haben wir es ausgenutzt. Jetzt schauen wir mal, was die Nacht so bringt. Und am Sonntag gibt der Stocker noch seinen Ausstand – das wird alles so hart wie das Spiel.“

Paul Kaletsch (erzielte sieben Treffer in Halbzeit zwei): In der ersten Halbzeit haben wir nicht gut gespielt und der Gegner hat es gut gemacht. Aber wir haben immer gesagt, wir ziehen es bis zum Schluss durch. Das war absolute Mentalitätssache – wir kriegen es hin, dass wir uns immer selbst Druck machen und dem dann doch standhalten. Das ist ein Geheimnis von uns.“



Mathias Riedel: „Wir wussten, dass es ein Kampfspiel wird, sind aber nicht richtig reingekommen. In der Halbzeit haben wir uns zusammengerissen. Und plötzlich haben wir dann eine geile Abwehr gestellt, geile Torhüter gehabt und endlich auch vorne getroffen. Jetzt wird es wohl eine zünftige Feier geben.“

Tim Jud (wurde von Trainer Daniel Eblen in Halbzeit zwei zeitweise auf Linksaußen gestellt und erzielte von dort zwei Tore): „Ja, das war ein taktischer Schachzug, aber trotzdem überlasse ich das in Zukunft lieber wieder unseren Spezialisten. Dass wir nach dem klaren Rückstand so eindrucksvoll zurückgekommen sind, lag an der unglaublichen Motivation, unbedingt in der 2. Bundesliga bleiben zu wollen.“



Matthias Stocker (der zum Saisonende aufhört und zu jenen HSG-Spielern gehörte, die zum Ende hin mit wilden Augen aufdrehten): „Das mit dem starren Blick wollten wir von Anfang an bringen, hat aber nicht geklappt. Stattdessen haben wir in der ersten Halbzeit alle zu viele Fehler gemacht und sind in der Abwehr nicht klargekommen. Und dann ist es so Mitte der zweiten Halbzeit plötzlich abgegangen und wir haben an den positiven Ausgang geglaubt. Der Konsti (Poltrum) hat gut gehalten, aber danach hat der Stefan (Hanemann) das Tor dann völlig vernagelt. Und wo ein Wille ist… - unglaublich, unbeschreiblich!“

Stefan Hanemann (kassierte ab der 42. Minute nur noch fünf Tore und hatte sagenhafte 69 Prozent Erfolgsquote): „Ich habe mich den ganzen Tag über gut gefühlt und war mir sicher, dass es klappen wird, wenn ich ins Spiel reinkomme. Ich wollte unbedingt meinen Teil dazu beitragen, dass wir in der 2. Bundesliga bleiben. Das hat geklappt, es ist ein geiles Gefühl.“



Trainer Daniel Eblen: „Ich bin völlig fertig und leer. Ich habe schnell meine Frau angerufen, aber nicht viel rausgebracht. Die Anspannung hat am ersten Spieltag angefangen und jetzt bin ich unendlich erleichtert. Ich möchte mich bedanken bei unseren Zuschauern und bei meiner Mannschaft, was die Jungs geleistet haben, ist sensationell. Ich bin froh, wenn ich im Bett bin.“Präsident Otto Eblen (den Tränen nahe und richtig stolz): „Zur Halbzeit habe ja selbst ich nicht mehr dran geglaubt, dass wir es heute noch schaffen. Aber dann haben die taktischen Maßnahmen vom Trainer gewirkt und die Mannschaft ein weiteres Mal ihre unglaubliche Charakterstärke bewiesen. Es ist großartig.“