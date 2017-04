Fußball Es geht in die heiße Phase für Pfullendorf und Rielasingen-Arlen

In der Fußball-Verbandsliga ist der SC Pfullendorf zu Gast beim SV 08 Kuppenheim, der 1. FC Rielasingen-Arlen spielt beim SV Bühlertal

Fußball, Verbandsliga: SV 08 Kuppenheim – SC Pfullendorf (Samstag, 15.30 Uhr, Wörtelstadion). – Mit einem Gastspiel im Kuppenheimer Wörtelstadion startet der SC Pfullendorf in die Wochen der Wahrheit. In den kommenden fünf Partien bekommen es die Linzgauer mit gleich fünf unmittelbaren Kontrahenten im Kampf um die Nichtabstiegsplätze tun. SV 08 Kuppenheim, SV Stadelhofen, FC Bad Dürrheim, SV Bühlertal, FC Neustadt heißen die Gegner, gegen die möglichst viel Zählbares eingefahren werden muss, um auch in der kommenden Saison in der Verbandsliga anzutreten. Wieder mal unnötig Punkte liegen lassen hat der Sportclub beim 1:2 gegen den Kehler FV. Ärgerlich, da die Linzgauer erneut keineswegs schlechter waren als der Gegner, aber nicht clever genug vor dem gegnerischen Tor. „Unabhängig vom Ergebnis gegen Kehl stimmt die Richtung“, sagt SCP-Trainer Marco Konrad. „Wir sind dennoch optimistisch und guten Mutes aufgrund der letzten Spiele“, gibt er sich zuversichtlich. „Manchmal fehlt in den entscheidenden Momenten etwas Glück, das wir uns wieder erarbeiten und verdienen müssen.“

Durchaus machbar scheint die Hürde SV 08 Kuppenheim, bei dem aktuell weniger Gelassenheit herrscht als im Oberen Linzgau. Zu Wochenbeginn trennten sich die Murgtäler von ihrem Chefcoach Viktor Göhring, der aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt gegen Mörsch holte. Nachfolger beim Tabellenelften wird Matthias Frieböse, der bisherige A-Jugendtrainer. „Kuppenheim schießt viele Tore und hat eine löchrige Abwehr“, sagt Marco Konrad, der vermutet, „dass sie angreifen wollen“. Angesichts des Trainerwechsels muss die SCP-Elf, die wieder auf Jonas Vogler und Benjamin Sturm zurückgreifen kann, auf alle Überraschungen gefasst sein. Zur Auswärtsfahrt bietet der SCP wieder für zehn Euro eine Mitfahrgelegenheit im Mannschaftsbus an. Im Anschluss an das Spiel lädt der SCP-Vorsitzende Jobst-Michael Florus Anhänger und Mannschaft zum gemeinsamen Abendessen. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Die Abfahrt ist am Samstag für 10.15 Uhr geplant. Anmeldung per Mail an bus@sc-pfullendorf.de. (stl)

SV Bühlertal – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 15.30 Uhr). – Der Fokus des 1. FC Rielasingen-Arlen muss drei Tage nach der starken Vorstellung im Verbandspokal gegen den Freiburger FC (3:0) wieder auf die Meisterschaft gerichtet werden, wobei der Blick zuvor am Freitag dann doch noch einmal dem Pokal gilt, wenn in Freiburg um 17.30 Uhr das Halbfinale ausgelost wird. In der Meisterschaft sind die Hegauer noch nicht in sicherem Fahrwasser, auch wenn sich die Leistungen seit Wochen auf einem richtig guten Verbandsliganiveau bewegen. Mit neun Punkten aus den letzten fünf Spielen ohne Niederlage haben sie sich etwas Luft verschafft und sind der von vielen Vereinen so angestrebten 42 Punkte-Marke, die für den Klassenerhalt ausreichen sollte, näher gekommen, aber eben noch nicht im Ziel.

Aus dem Pokalspiel gegen Freiburg gingen wohl fast alle Spieler ohne größere Blessuren hervor. Phillip Dietrich hatte allerdings nur eine fünfminütige Einsatzzeit, ehe er mit einer Muskelverletzung wieder vom Platz musste – Einsatz fraglich. Die Stimmung auf der Talwiese ist also sehr gut, aber nicht minder gut sollte die Stimmung auf dem Mittelberg sein. Denn mit drei Siegen in Folge konnten die Überlebenskünstler aus Bühlertal wieder einmal wichtige Schritte Richtung Klassenerhalt machen. Am 24. Spieltag stand der SVB als Tabellen-16. noch tief in der Abstiegszone, nun hat die Elf von Michael Santorro nach 30 Spieltagen mit 34 Punkten auf Platz zehn eine gute Ausgangsposition erreicht – auch wenn neben den direkten Duellen gegen Pfullendorf und Mörsch noch Spiele gegen die Top Drei zu absolvieren sind. Die Hegauer werden sich also auf einen physisch robusten Gegner einzustellen haben. Sie hoffen, dass die Euphorie, die sie aus dem Pokalspiel mitnehmen sollten, den Kräfteverschleiß so weit ausgleichen kann, dass sie auch im Mittelbergstadion punkten können. (te)