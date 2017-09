Radsport Es bleibt spannend auf der Radrennbahn

Beim achten Lauf um den WD-Dittus Bahn-Cup sind noch nicht alle Entscheidungen gefallen. Am Sonntag folgt das Finale

Radsport: Der achte Lauf um den WD-Dittus Bahn-Cup läutete das Finale auf der Radrennbahn in Singen ein. In den Nachwuchsklassen siegten die Geschwister Maximilian, Benjamin und Leonie Boos (alle RSV Ellmendingen) in Teamarbeit. Bei der Elite holte sich Martin Ruepp (Strada Sport) in der letzten Disziplin des Handicaprennens die entscheidende Platzierung für den Tagessieg vor Niklas Rettig (Freundeskreis Uphill). Favoriten für den Gesamtsieg am Sonntag sind Maximilian Boos und Martin Ruepp. Neben dem Finale des WD-Dittus Bahn-Cups lädt die RIG Hegau auch zum internationalen Toyota-Bach Steherpreis, zu den dritten Singener Race Days für Oldtimer Motorräder und zur Unterhaltung mit den Original Aussteigern aus Gottmadingen ein.

In der ersten Disziplin des Ausscheidungsfahrens starteten die Elite und die Nachwuchsklassen zusammen. Rettig griff zweimal an, konnte sich aber nicht absetzen und wurde im Gesamtrennen Dritter. Um den Sieg sprinteten die Führenden der Gesamtwertungen. Hier gelang Maximilian Boos mit einem langen Sprint über drei Runden der Sieg vor Ruepp. Im Rundenrekordfahren wurde es sehr eng. Rettig gewann mit 12,08 Sekunden vor Maximilian Boos und Ruepp. Gerade einmal zwei Hundertselsekunden Abstand lagen zwischen den Fahrern.

Anders dagegen das Temporennen, welches in beiden Klassen klar entschieden wurde. Bei der Elite gewann Ruepp vor Rettig und Martin Skerik (Dukla Brno). In den Nachwuchsklassen konnten Maximilian und Benjamin Boos das Feld zweimal überrunden und siegten somit klar in dieser Reihenfolge. Auf Platz drei sprintete Victoria Stelling (VC Singen). Für die Elitefahrer gab es noch ein Sprintturnier. Im ersten Lauf griff Rettig in der vorletzten Runde an, wurde jedoch in der letzten Runde von Ruepp überholt. Im zweiten Lauf erfolgte der Angriff von Rettig bereits drei Runden vor Schluss. Diesmal kam keiner mehr an ihn heran und er gewann vor Skerik. In der Turnierabrechnung siegte Rettig vor Ruepp und Skerik.

Damit lagen Ruepp und Rettig vor dem abschließenden Handicaprennen punktgleich an der Spitze der Tageswertung. In diesem holte Rettig seinen Rückstand zur Rennhälfte zwar auf. Jedoch konnte er einen Zwischensprint von Ruepp in der letzten Runde nicht mehr kontern. Mit dem Sieg gewann Ruepp auch die Tageswertung vor Rettig und Skerik und baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung vor Rettig auf neun Punkte aus.

In den Nachwuchsklassen siegte im Handicaprennen Hendrick Stelling (VC Singen) vor den Geschwistern Boos mit Leonie, Benjamin und Maximilian. Damit verdrängte Leonie Boos den punktgleichen Claudius Wetzel (VMC Konstanz) vom dritten Tagesrang hinter Maximilian und Benjamin. In der Gesamtwertung liegt Maximilian Boos uneinholbar an der Spitze vor seiner Schwester Leonie. Diese könnte vom momentan erkrankten Vorjahressieger Ron Niestroj (VC Singen) noch eingeholt werden. Der wiederum kann seinen Podestplatz an Benjamin Boos verlieren. Auch auf den weiteren Plätzen ist vor dem Finale am Sonntag noch vieles offen, Spannung somit garantiert. (hbr)