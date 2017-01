Erwin Frick: "Das Turnier wird immer fairer"

Nach dem Escad-Reuther-Cup für Juniorenfußballer unterhielt sich der SÜDKURIER mit Organisator Erwin Frick vom SV Denkingen

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Herr Frick, wie lautet Ihr Fazit?

Das ist rundum positiv. Es war anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Der Zuschauerzuspruch war überraschend gut, obwohl das Turnier dieses Mal komplett unter der Woche war. Rund 500 Besucher hatten wir pro Tag in der Halle, womit wir sehr zufrieden sind. Was mich auch extrem freut: Es gab keine größere Verletzung, die Spieler blieben alle gesund.

Fünf Turniertage mit 142 Jugendmannschaften – das klingt nach erheblichem Organisationsaufwand.

Das kann man wohl sagen. So ein Turnier ist nur mit einem funktionierenden Team zu schaffen, wenn wie bei uns alle an einem Strang ziehen. Zehn Vorstandsmitglieder des SV Denkingen waren jeden Tag von 8 Uhr morgens bis Mitternacht in der Halle, dazu kamen viele Jugendliche, die geholfen haben, und Eltern, die sich eingebracht haben mit Kuchenspenden oder ähnlichem. Ohne diese Zusammenarbeit wäre der Escad-Reuther-Cup nicht zu stemmen.

Bei Hallenturnieren ist aufgrund der besonderen Atmosphäre das Aggressionspotenzial oft besonders hoch. Wie waren hierzu Ihre Erfahrungen?

Das war kein Problem. Im Gegenteil: Ich habe das Gefühl, dass das Turnier von Jahr zu Jahr immer fairer wird. Zum einen liegt das meiner Meinung nach an der besseren Ausbildung der Trainer im Nachwuchsbereich. Die sind inzwischen viel ruhiger. Zum anderen trägt bei uns auch die räumliche Distanz zwischen Zuschauern und Spielern durch die Tribüne dazu bei, das Aggressionspotenzial zu minimieren. Die Einflussnahme von außen auf die Spieler ist so geringer. Denn leider sind es oft die Eltern, die unnötig die Emotionen anheizen.

Welche Mannschaften haben Sie am meisten überzeugt?

Beim Höhepunkt, dem großen U-13-Turnier, war das der Turniersieger SC Freiburg. Mich hat vor allem begeistert, wie der Trainer, der Freiburger Ex-Profi Lars Hermel, mit seinen Spielern umgeht. Gleiches gilt für Steffen Kautzmann, den A-Jugend-Coach des FC 03 Radolfzell. Das ist eine tolle Truppe, die den Turniersieg verdient hat. Beim unteren Mädchenfußball-Jahrgang muss man aber auch unsere D-Mädchen vom SV Denkingen erwähnen, die sich toll präsentiert und den zweiten und vierten Platz erreicht haben. Ebenso positiv überrascht hat mich der Nachwuchs des SC Pfullendorf. Da ist viel Potenzial vorhanden.

Obwohl Sie nicht mehr Jugendleiter sind, werden Sie auch beim nächsten Escad-Reuther-Cup dabei sein. Was ist für 2018 geplant?

Im nächsten Jahr unterstütze ich meinen Nachfolger als Jugendleiter, Andreas Kugler, bei der Organisation. Wir haben vor, noch einen draufzusetzen. Bei uns muss es immer vorwärts gehen, immer ein bisschen mehr. Das sieht man am Kunstrasen, den wir inzwischen gekauft haben, und der Rundumbande. Eine Steigerung wäre vielleicht noch beim U-13-Turnier möglich. Wir wollen erneut Bundesligavereine wie Bayern München und vielleicht auch Schweizer Erstligisten als Teilnehmer gewinnen. Das wäre natürlich eine tolle Sache.

Zur Person

Erwin Frick (50) war bis Mai 2016 Jugendleiter des SV Denkingen und bisher neunmal als Organisator des Escad-Reuther-Cups tätig. Bei der zehnten Auflage im Januar 2018 wird er seinen Nachfolger Andreas Kugler unterstützen. Frick ist weiterhin in der Vorstandschaft des SV Denkingen im Bereich Sponsoring tätig. Der Denkinger ist verheiratet und hat zwei Söhne, Manuel (20) und Fabian (23), die selbst aktive Fußballer sind. (mex)

Platzierungen beim Escad-Reuther-Cup