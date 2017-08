Handball Erstklassiger Testlauf beim 19. Skoda Cup

Hochkarätigen Frauenhandball bekommen die Fans aus der Region am Wochenende in der Allensbacher Riesenberghalle zusehen, wenn acht Teams um den Sieg beim 19. Internationalen Skoda Cup kämpfen.

„Im Wettkampfmodus können wir Trainer am besten sehen, wie die Mannschaft die bisherigen Trainingsinhalte umsetzt“, sagt der Allensbacher Torwarttrainer und Sportvorstand Peter Liebl und ergänzt: „Der Skoda Cup ist über die Bodenseegrenzen hinaus bekannt und wir freuen uns auf viele handballbegeisterte Zuschauer und Fans.“ Neben Gastgeber SV Allensbach (im Bild beim Turnier 2016) sind die beiden deutschen Erstligisten Neckarsulmer SU und HSG Bensheim-Auerbach sowie der LK Zug und der HC Rot-Weiss Thun aus der höchsten Schweizer Liga dabei. Abgerundet wird das Feld vom Zweitligisten HCD Gröbenzell sowie den Drittligisten TV Haunstetten (Staffel Süd) und TSG Eddersheim (Ost). Beginn ist am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Wir berichten noch ausführlich. Bild: Peter Pisa