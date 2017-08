Handball Erstes Pflichtspiel für HSG Konstanz

HSG Konstanz tritt am Samstag in Teningen in der ersten Runde des DHB-Pokals gegen den Erstligisten HSG Wetzlar an

Handball, DHB-Pokal, 1. Runde: HSG Konstanz – HSG Wetzlar (Samstag, 20 Uhr, Ludwig-Jahn-Halle Teningen). – Krasser Außenseiter, eigentlich keine Chance, Verletzungspech und schwierige Vorbereitung – der Pflichtspielauftakt für die HSG Konstanz hat es in sich. Doch die ungünstigen Vorzeichen trüben die Vorfreude nicht. „Richtig Bock“ hat Rückraumspieler Felix Krüger auf das Kräftemessen in der ersten Runde des DHB-Pokals mit der HSG Wetzlar, einem Bundesliga-Topteam, das die vergangene Saison auf dem sechsten Tabellenplatz beendete. Zusätzlichen Reiz bekommt die Partie für Stefan Hanemann, der erstmals gegen seinen Stammverein antritt, sowie Felix Gäßler und Chris Berchtenbreiter. An alter Wirkungsstätte können die beiden Ortenauer am Samstag, 20 Uhr, in Teningen zeigen, wie sie sich in der 2. Bundesliga weiterentwickelt haben.

Für HSG-Cheftrainer Daniel Eblen zählt die erste Pflichtspiel-Begegnung der neuen Saison noch zur Vorbereitung, zumal seine junge, neuformierte Mannschaft in schleppend angelaufenen ersten Wochen noch nicht zu überzeugen wusste und nun, wo sie besser in Fahrt gekommen ist, immer wieder auf verletzte oder erkrankte Spieler verzichten musste. Am Samstag fehlen der HSG Konstanz mit Fabian Schlaich nicht nur der Kapitän, sondern auch ein absoluter Leistungsträger, Abwehrchef Michael Oehler und Linkshänder Maximilian Schwarz.

Immerhin die Weiterentwicklung der letzten Wochen stellt den HSG-Coach zufrieden: „Das wurde von Spiel zu Spiel besser. Sowohl offensiv als auch defensiv waren deutliche Fortschritte zu erkennen.“ Nun steigt auch bei ihm die Vorfreude auf das Pokalspiel, von dem er sich – trotz der schier aussichtslosen Lage – weitere wichtige Erkenntnisse erhofft. „Es ist doch toll, gegen einen solchen Gegner zeigen zu können, was wir können. Die Jungs können sich messen und sehen, wie weit weg sie von einem Erstliga-Spitzenteam sind“, so Eblen. „Darauf haben alle große Lust.“

Daniel Eblen hat sich nicht zu sehr mit dem Gegner beschäftigt: „Wir sehen auf uns, denn über die Klasse von Wetzlar weiß jeder Bescheid.“ Stefan Hanemann freut sich, seine alten Teamkameraden wiederzusehen, ist jedoch ebenfalls um Normalität bemüht. Doch normal wird für den 21-jährigen Junioren-Nationaltorwart am Samstag nichts sein, wenn er gegen den Verein antritt, bei dem er die komplette Jugend durchlaufen hat. Hanemann: „Natürlich verbindet mich viel mit Wetzlar, wir sind großer Außenseiter – aber selbstverständlich hoffe ich auch auf etwas Glück und unsere Chance.“

Vor zwei Jahren stand Konstanz dicht vor der großen Überraschung und konnte in Coburg dem gastgebenden Zweitligisten, damals als Drittligist, fast ein Bein stellen. Und auch dieses Mal würde Daniel Eblen den großen Favoriten zumindest ein bisschen ärgern: „Wenn der Blutdruck auf der Wetzlarer Bank zwischendurch etwas steigt, hätte ich nichts dagegen.“ Daneben setzt er auf wichtige Lerneffekte gegen einen Kontrahenten, der im athletischen, taktischen und technischen Bereich weit überlegen sei. „Da kann sich jeder etwas abschauen“, meint der 42-Jährige und Hanemann ergänzt, obwohl der Fokus bei den Konstanzern nicht auf dem Pokal liegt: „Wir müssen im letzten Härtetest vor der Saison heiß sein und mit Selbstvertrauen und höchster Konzentration vor der ersten Sekunde an in das Spiel gehen.“

Sollte der Blutdruck auf der Bank der HSG Wetzlar dann tatsächlich steigen, der von Stefan Hanemann und Co. würde es sicher auch. Ein Einzug in das Finale am Sonntag, 16 Uhr, gegen den Sieger der Partie des Gastgebers SG Köndringen-Teningen (3. Liga) gegen Zweitliga-Aufsteiger HC Elbflorenz Dresden wäre freilich immer noch in weiter Ferne.