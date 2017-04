Segeln Erster Startschuss der Segelbundesliga fällt auf dem Chiemsee

Segelbundesliga startet in Prien in die Saison. Neue Regeln für Regatten und Qualifikation.

Segeln: 2017 wird es neben der 1. und 2. Segelbundesliga auch vier Regionalligen, eine „Junioren Segel-Liga“ sowie einen „Deutsche Segel-Liga-Pokal“ geben. Wie bisher segeln je 18 Vereine in der ersten und zweiten Liga. In den Regionalligen Nord, Ost, Süd und West sowie der Junioren Segel-Liga kämpfen rund 70 Vereine um Ranglistenplätze. Der DSL-Pokal ersetzt ab Herbst die bisherige Qualifikation für die 2. Segelbundesliga. Entsprechend den geänderten Regeln werden die Zweitligisten bereits im August nach dem Event in Glücksburg wissen, wer zu den Aufsteigern in die Spitzenklasse für 2018 gehört. Insgesamt nehmen 54 Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga, den Regionalligen und der Junioren-Liga am Pokal teil. „Der neue DSL-Pokal wird die verschiedenen Ebenen des Liga-Segelsports zusammenführen und ein spannendes Aufeinandertreffen schaffen. Diese Veranstaltung ist gleichzeitig die Qualifikation für den Aufstieg in die 2. Bundesliga“, erklärt Ole von Studnitz, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Segel-Liga.

Die Regionalliga-Events mit integrierter Wertung für die Junioren-Liga werden je nach Region entweder als Einzelevent oder im Rahmen einer J/70-Klassenregatten ausgerichtet, um den Aufwand zu minimieren. Veranstalter und Ausrichter werden jeweils die durchführenden Vereine der betreffenden Regatten sein. Für beide Ligen wird die 2016 getestete Serie der separaten Finalläufe wieder abgeschafft. Stattdessen plant man 16 Flights mit 48 Läufen.

Die Saison wird für beide Ligen am Freitag in Prien am Chiemsee eröffnet, wobei der offizielle Startschuss gegen 11 Uhr geplant ist und das letzte Ankündigungssignal bis Sonntag 16 Uhr möglich ist. Auf diesem süddeutschen Binnensee ist die Bundesliga zum ersten Mal zu Gast und organisiert den Event in Zusammenarbeit mit dem Chiemseeer Yacht Club. Während für die 2. Liga fünf Regattatermine vorgesehen sind, werden die Erstligisten bei einem zusätzlichen sechsten Event im November ihren finalen Kampf um den Titel auf dem Wannsee in Berlin austragen.

Vom Bodensee kämpfen dieses Jahr der Lindauer SC, der Württembergische YC und der SMC Überlingen mit um die Meisterschale, während der BYC Überlingen und der Konstanzer YC in der 2. Liga segeln. Der SMCÜ wird gleich beim Start seinen erfolgreichen Skipper Tino Mittelmeier auf Punktejagd schicken, dessen Ziel der Klassenerhalt sein wird. Der Teammanager des Konstanzer YC, Christian Rau, ist etwas traurig, dass sein junges Team wegen Studien- und Berufsabschlüssen oft andere Prioritäten setzen muss und nicht so viel Zeit in Trainingsrunden stecken kann, wie er sich das wünschen würde. Als Steuermänner stehen Felix Schrimper und Adrian Maier-Ring zur Verfügung. Beide haben Ligaerfahrung, aber das Aufstiegsniveau ist so hoch, dass der KYC schon zufrieden wäre, unter den Zweitligisten wieder einen der vorderen Plätze zu erreichen. Ähnlich sind auch die Ziele des BYCÜ, der sieben neue Jugendliche in die Mannschaft aufgenommen hat, weshalb man schon zufrieden wäre, wenn dieser Nachwuchs in der 2. Liga bleiben könnte.