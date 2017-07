Tennis Erster Sieg für TC Markdorf

Nach dem 7:2-Sieg beim TC RW Baden-Baden zieht der Markdorfer Coach Jens Goldmann ein positives Fazit

Tennis, Badenliga

TC RW Baden-Baden

TC Markdorf

2:7 (1:5)

Im dritten Spiel gelang dem Neuling der erste Badenliga-Erfolg. Mit dem 7:2-Sieg beim TC RW Baden-Baden hat der TC Markdorf nun gute Chancen, das Saisonziel Klassenerhalt zu realisieren, zumal TCM-Coach Jens Goldmann einen großen Fortschritt erkannte: „Nach den ersten zwei Spielen sind wir nun in der Badenliga angekommen. Wir sind konsequenter und konzentrierter, es hat in Baden-Baden gut funktioniert.“

Schon nach den Einzeln war die Begegnung entschieden, denn die Gäste führten bereits mit 5:1. Und es hätte sogar 6:0 stehen können: Jonas Meinecke hatte im Spiel gegen Philipp Schneider beim Stand von 9:8 im Matchtiebreak einen Matchball, den er jedoch vergab. Mit 11:9 sicherte sich Schneider das Match, doch alle anderen Einzel gingen an die Gäste. Interessant war das Match von Marko Becht. Vor einer Woche noch war er zwar über lange Strecken dominant, verlor dann aber im Matchtiebreak. In der Kurstadt lief es ihm zunächst nicht so gut und er hatte einen Matchball abzuwehren, ehe er ins Spiel fand und das Match noch für sich entschied. Die beiden Schweizer Robin Roshardt und Alexander Sadecky sorgten für weitere Siege, und auch Noah Rockstroh zeigte bei seinem 6:4/6:4-Erfolg eine stabile Leistung.

In den hinsichtlich Sieg und Niederlage bedeutungslos gewordenen Doppeln holte sich der TCM zwei weitere Siege, die am Ende der Saison noch wichtig sein könnten, sollten mehrere punktgleiche Teams um den Klassenerhalt zittern. „Das Niveau nehmen wir jetzt in die nächsten Wochen mit“, hofft Goldmann, dass der Knoten geplatzt ist und weitere Erfolge hinzukommen.

Betrachtet man die Tabelle und die bisherigen Ergebnisse, so sieht es für den Badenliga-Neuling aus dem Linzgau gar nicht so schlecht aus. An der Spitze stehen mit den beiden bisher noch ungeschlagenen Mannschaften aus Karlsruhe und Schönberg zwei Teams, gegen die Markdorf schon gespielt hat. Dahinter ist nach dem dritten Spieltag alles offen, aber Baden-Baden und der TC Schwetzingen, der auf eigener Anlage gegen den bis dahin ebenfalls noch sieglosen TC BW Villingen mit 3:6 verlor und am vorletzten Spieltag noch nach Markdorf muss, wirken am Tabellenende ohne Erfolgserlebnis etwas abgeschlagen. So scheinen die noch anstehenden Gegner der Markdorfer durchaus in Reichweite, zumal die Gastgeber beim letzten Auswärtsspiel der Runde vielleicht nicht in Bestbesetzung antreten können. Der Saisonauftakt in der 2. Bundesliga könnte dafür sorgen, dass beim TC Wolfsberg-Pforzheim der ein oder andere Aktive dort statt in der Badenliga antritt. Am Wochenende steht nun das Bezirksderby gegen Villingen auf dem Programm.