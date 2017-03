Erster Saisonsieg für den Hegauer FV

Nach dem 2:1-Erfolg gegen den TSV Jahn Calden haben die Regionalliga-Fußballerinnen aus dem Hegau noch acht Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Fußball, Regionalliga Frauen

Hegauer FV

TSV Jahn Calden

2:1 (2:1)

Trotz des Fehlens vieler Stammkräfte (Anja Hahn, Verena Fischer, Eve Schmidt, Nadine Grützmacher) starteten die Hegauerinnen mit einem Paukenschlag in die Begegnung. Nach 30 Sekunden sorgte Jana Kaiser im Zusammenspiel mit HFV-Spielführerin Luisa Radice für die HFV-Führung, nachdem sie den Ball direkt nach dem Anstoß erobert hatte. Die Hegauerinnen spielten engagiert und die Gäste versuchten, mit schnellen Angriffen Druck aufzubauen. In der 12. Minute bediente Jana Kaiser mit einem klasse Zuspiel Luisa Radice, die den Ball vor dem Strafraum an der herauseilenden Torhüterin Zani vorbeilegen konnte, doch Caldens Abwehrspielerin Fabienne Schlieper klärte den Ball gerade noch vor dem leeren Gästetor. Die Gäste erhöhten weiter den Druck. In der 17. Minute war die HFV-Defensive etwas unsortiert, TSV-Stürmerin Johanna Hildebrandt fackelte nicht lange und traf zum 1:1.

Kurz darauf gab es Eckball für den Hegauer FV. Luisa Radice zirkelte den Ball auf Tabea Griß, die den Ball mit einem wuchtigen Kopfball zur erneuten HFV-Führung im Caldener Tor unterbrachte (21.). HFV-Torhüterin Carina Walde, die eine starke Leistung ablieferte, bewahrte ihr Team vor der Pause mit starken Paraden vor dem Ausgleich (37., 39.). Im zweiten Abschnitt merkte man einigen HFV-Akteurinnen die mangelnde Fitness an. Doch die Hegauerinnen zeigten ihr Kämpferherz und spielten mit großem Einsatz. Die Gäste waren die tonangebende Mannschaft, hatten deutlich mehr Ballbesitz und inszenierten immer wieder gefährliche Angriffe. Doch entweder war HFV-Torhüterin Carina Walde zur Stelle oder eine Spielerin klärte in höchster Not. Dazu fehlte den Gästespielerinnen die Präzision beim Torschuss. Die Hegauerinnen überstanden so alle kritischen Situationen und wurden für ihren großen Einsatz und für ihre mannschaftliche Geschlossenheit mit dem ersten Sieg belohnt.

HFV-Coach Gino Radice war zufrieden: „Trotz der vielen Ausfälle hat die Mannschaft mit sehr viel Leidenschaft dagegen gehalten. Auch wenn der Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit glücklich war, sollte uns dieser erste Dreier viel Selbstvertrauen geben“. (roe)

Hegauer FV: Walde (Tor); Hirt, Ronecker, Knisel, Fleig, Braun, Griß, Kaiser, Scharf (46. Stöber/78. Vollmer), Engesser (88. Becker), Radice. – Tore: 1:0 (1.) Kaiser, 1:1 (18.) Hildebrandt, 2:1 (21.) Griß.