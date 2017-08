Fußball Erster Saisonsieg für 1. FC Rielasingen-Arlen

Mannschaft von Trainer Jürgen Rittenauer setzt sich in der Verbandsliga klar mit 3:0 gegen SV Stadelhofen durch

Fußball, Verbandsliga

1. FC Rielasingen-Arlen

SV Stadelhofen

3:0 (1:0)

Mit einem hochverdienten Heimsieg gegen den SV Stadelhofen sicherte sich der 1.FC Rielasingen-Arlen den ersten Dreier der Saison. In der Anfangsviertelstunde ging es ausgeglichen zur Sache, der einzige Höhepunkt war die Aktion von Valon Salihu, der eine Eckballentscheidung zu Gunsten seiner Mannschaft mit einer fairen Geste zum Abschlag für Rielasingen-Arlen umwandelte. Nach 15 Minuten waren es dann die Platzherren, die das Tempo anzogen und sich zahlreiche Chancen erspielten. Beim Schuss von Frank Stark aus 18 Metern fehlte ein Meter (15.), nach einer Kombination von Christoph Matt mit Alen Lekavski retteten die Gäste in höchster Not zur Ecke (19.). Auch die Standards führten noch nicht zum Erfolg, ein Freistoß von Kevin Kling ging knapp vorbei (22.).

Die Gastgeber waren in der Folge weiter im Vorwärtsgang. Nach einer Ablage von Sebastian Stark auf Alen Lekavski war auch hier Torhüter Sven Lissek auf dem Posten. Wenig ging in der Offensive bei den Gästen. In der 25. Minute herrschte erstmals Gefahr für das Tor der Hegauer, doch der Abschluss von Nico Schwab aus zwölf Metern stellte Dennis Klose vor keine Probleme. In der 28. Minute schlug Moritz Strauß den Ball nach innen, doch Alen Lekavski scheiterte knapp. Die Gäste hatten durch Jonas Frammelsberger eine gute Chance, der Ball verfehlte aber um einen knappen Meter das Tor der Gastgeber. In der 32. Minute dann eine wunderschöne Ballstafette der Gastgeber, die den SV Stadelhofen auf engstem Raum ausspielten. Sebastian Stark konnte dann alleine vor Sven Lissek zum 1:0 einschieben. Die Gastgeber blieben am Drücker. Ein Schuss von Frank Stark wurde von Sven Lissek über das Tor geklärt, nach der anschließenden Ecke retteten die Gäste auf der Torlinie.

Auch in der zweiten Halbzeit setzte sich die Überlegenheit der Gastgeber fort. In der 50. Minute scheiterte Alen Lekavski nach Greuter-Flanke mit einem gut angesetzten Kopfball knapp. Die Vorentscheidung fiel in der 54. Minute, als sich Benny Winterhalder nach einer Ecke zum Kopfball hochschraubte und freistehend zum 2:0 traf. Die Gastgeber blieben dominant und spielten sich weitere gute Chancen heraus, doch dauerte es bis 74. Minute, ehe das 3:0 fiel. Sebastian Stark verwertete einen Rückpass von Rene Greuter aus zwölf Metern zum 3:0. Dabei hatte er den Ball nicht voll getroffen, womit dieser für Sven Lissek völlig unberechenbar wurde und über seine Hände ins Tor rutschte. Ein richtig krummes Ding. Da auch noch Fabian Möhrle aus 16 Metern und Alen Lekavski nach guter Vorarbeit von Gian-Luca Wellhäuser scheiterten, blieb es beim 3:0-Sieg, der angesichts der Spielanteile und Torchancen eher zu knapp ausfiel.

Rielasingens Trainer Jürgen Rittenauer zeigte sich zufrieden: „Nach den Englischen Wochen hoffe ich, dass wir nun in den Rhythmus kommen. Eigentlich kann ich nur bei der Chancenverwertung ein Haar in der Suppe finden.“ (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Kling, Greuter, Bertsch, Winterhalder, Strauß, S. Stark, Lekavski, Berger, Matt, F. Stark (57. Wellhäuser). – Tore: 1:0 (32.) S. Stark, 2:0 (54.) Winterhalder, 3:0 (74.) S. Stark. – SR: Schnurr (Hügelsheim). – Z: 200.