Erleichterter Spitzenreiter SV Allensbach

Der SV Allensbach schlägt den TV Brombach mit 30:19 (13:13). Der Drittliga-Tabellenführer feiert nach zwei Auswärtsniederlagen den siebten Heimsieg in Serie.

Handball, 3. Liga Frauen

SV Allensbach

TV Brombach

30:19 (14:10)

Das Spiel der Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach gegen den TV Brombach war für viele Zuschauer am Riesenberg eine Reise in die Vergangenheit. Etliche frühere Spielerinnen des Vereins wollten dabei sein, wie ihre Nachfolgerinnen den Platz an der Tabellenspitze verteidigen auf dem Weg zurück in die 2. Bundesliga, in der die meisten der Ehemaligen für das Team vom Bodensee gespielt haben. Darunter Conny Schatz und Astrid Simianer, die 1989 erstmals mit dem SVA den Aufstieg in die 2. Bundesliga schafften, die ehemalige Nationaltorhüterin Sigrid Schieß, der langjährige Dauerbrenner zwischen den Pfosten Sabine Schill, Flügelflitzerin Kerstin Wohlsen.

Sie sahen, wie der SV Allensbach 2017 nach den jüngsten beiden Niederlagen von Beginn an gegen den Tabellenzehnten auf Wiedergutmachung aus war. Die Gastgeberinnen taten sich dabei lange schwer, erst Mitte der ersten Hälfte setzte sich die Mannschaft von Trainer Claus Ammann auf drei Treffer ab (7:4). Als Sarina Müller wenig später per Tempogegenstoß den Vorsprung auf 11:6 (20.) ausbaute, stellte sich nach den Auswärtsspielen in Möglingen und Freiburg die Frage, ob der Tabellenführer erneut eine komfortable Führung aus der Hand geben würde.

Tatsächlich leisteten sich die Allensbacherinnen in den folgenden Minuten drei Fehler im Angriff, sodass der TV Brombach beim 11:9 (24.) wieder Hoffnung schöpfte. „Ich habe gar nicht daran gedacht, dass es noch mal eng werden könnte“, sagte SVA-Trainer Ammann später. In der Schlussphase des ersten Abschnitts sorgte Justine Bickel mit einem Doppelschlag allerdings wieder für klare Verhältnisse, sodass der SVA ein – scheinbar – beruhigendes 14:10 mit in die Pause nahm.

Ein paar Sekunden stotterte der SVA-Motor noch etwas, doch dann lief die Offensive des Gastgebers, bei dem erstmals die junge Chiara Baur längere Zeit gekonnt Regie führen durfte, wie geschmiert. „Wir wollten das Tempo hochhalten und Brombach in der Abwehr unter Druck setzen“, sagte Ammann, der seine Nachwuchsspielerin lobte: „Chiara hat es sehr ordentlich gemacht, sie hat auch gut in unser offensives Abwehrsystem gepasst.“

Auch eine Auszeit des Brombacher Trainers Igor Bojic beim Stand von 19:11 (37.) konnte den Allensbacher Lauf nicht unterbrechen. Dieses Mal, so viel war klar, würde der SV Allensbach nichts anbrennen lassen. Der siebte Heimsieg in Folge, er war nie in Gefahr und fiel mit 30:19 am Ende noch sehr souverän und deutlich aus. „Die ganze Mannschaft ist erleichtert“, sagte Trainer Ammann, den am ersten Sieg nach zwei Niederlagen geärgert hat, „dass wir ein paar leichte Chancen nicht nutzen konnten, aber das war auch der leichten Verunsicherung geschuldet, die noch zu spüren war“, erklärte Ammann. Insgesamt aber habe seine Mannschaft „diszipliniert im Angriff gespielt, und auch in der Abwehr sind wir ordentlich gestanden“.

Und noch etwas freute die Allensbacherinnen: Zumindest auf einen Verfolger haben sie ihren Vorsprung ausgebaut, da der TV Möglingen zuhause der HSG Freiburg mit 21:25 unterlag.

SV Allensbach: Wörner, Neumann (Tor); Lizureck (2), Rothmund (2), Willauer (5), Müller (2), Bickel (6), Greinert (4), Hotz (5/3), Baur (1), Dzialoszynski, von Kampen (2), Hübner (1). – Z: 380.