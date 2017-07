Handball Erik Wudtke: "Man muss sich hohe Ziele setzen"

Nach der 30:33-Niederlage der deutschen U-21-Handballer in Konstanz gegen Island sprach der SÜDKURIER mit Junioren-Bundestrainer Erik Wudtke

Herr Wudtke, wie lautet Ihr Fazit?

Das Wichtigste ist, dass sich keiner verletzt hat. Dazu war es wichtig, dass wir den letzten Test noch einmal unter Wettkampfbedingungen durchführen konnten. Das Spiel war so, wie ich es vorher prognostiziert habe – mit relativ vielen Torszenen und vielen Toren. Zum einen, weil die Isländer einen sehr guten Angriff haben, sehr diszipliniert und schlau mit dem Kreis spielen und wir auch eine Mannschaft sind, die für 28 bis 30 Tore gut ist. Nur hat das heute nicht zum Sieg gereicht. Island hat das Spiel verdient gewonnen.

Sie haben sich ja einen richtigen Härtetest im letzten Testspiel gegen einen starken Gegner gewünscht. Selbstvertrauen konnten ihre Spieler nicht gewinnen, aber Sie vielleicht wichtige Erkenntnisse, wo möglicherweise noch anzusetzen ist?

Durch eine Niederlage verliert man nicht sein gesamtes Selbstbewusstsein. Aber es war noch einmal ein richtiger Schuss vor den Bug. Wir wissen, dass bei der Weltmeisterschaft viele Mannschaften dabei sind, die auf einem vergleichbaren Niveau spielen. Dass es für Island ausgegangen ist, bereitet mir keine allzu große Sorgen, wenn man die richtigen Erkenntnisse daraus zieht, wie beispielsweise eine Verbesserung des Angriffsspiels gegen eine 5:1-Abwehr. Auch unsere eigene 5:1-Abwehr war mit Sicherheit noch ausbaufähig. Diese beiden Dinge werden wir in die letzten Trainingseinheiten reinnehmen und dann sind wir gut gerüstet.

Ihre Mannschaft hat zuletzt vor allem bei der Airport-Trophy in Kloten brilliert und Weltmeister Frankreich sowie Europameister Spanien besiegt. Was sind Ihre Ziele für die WM?

Man muss den Anspruch haben, sich hohe Ziele zu setzen. Die Mannschaft hat sich das Ziel gesetzt, eine Medaille zu holen und wird entsprechend motiviert sein, diese auch zu erreichen.

Der Konstanzer Torwart Stefan Hanemann wurde beim Turnier in Kloten als bester Torhüter ausgezeichnet, gegen Island konnte er an die überragenden Leistungen nicht anknüpfen. Welche Eindrücke hat er, über die ganze Vorbereitung gesehen, bei Ihnen hinterlassen?

Stefan hat im Zusammenspiel mit der Abwehr sehr gute Leistungen gezeigt. Gegen Island konnten wir mit beiden Torhüterleistungen nicht zufrieden sein. Sie wissen beide, dass sie uns von der Abwehrquote mehr geben müssen, 33 Gegentore sind zu viel, denn wir wollen immer unter 30 bleiben. Insgesamt sind wir aber mit ihren Leistungen einverstanden. Für die WM müssen sie sich nun nochmals steigern, und das werden sie auch tun.

Sie waren eine Woche lang für einen Lehrgang und ein Testspiel zu Gast in Konstanz. Mit welchen Eindrücken reisen Sie ab?

Wir haben mit HSG-Präsident Otto Eblen ausgemacht, dass wir im nächsten Jahr mit dem Jahrgang 1998 gerne wieder hierher kommen würden. Man bedankt sich ja immer beim Gastgeber, aber in diesem Fall ist es nicht nur eine Form der Höflichkeit, sondern auch Anerkennung für die Arbeit, die Otto Eblen und sein Team geleistet haben. Das war ein rundum gelungenes Trainingslager.

Zur Person

Erik Wudtke (44) lief als Spielmacher unter anderem für den französischen Erstligisten US Dunkerque, die MT Melsungen und in Belgien für Eynatten auf. Als Spielertrainer begann er beim Regionalligisten Ibbenbürener Spvg. Nachdem er seine aktive Karriere 2006 wegen einer Schulterverletzung endgültig beendete, war er in der Nachwuchsförderung beim Handball-Verband Mittelrhein und beim Hamburger Handball-Verband engagiert, zwischenzeitlich auch als Landestrainer. Anschließend führte er den TuS Fernorf in die 2. Liga, bevor er neben dem Traineramt beim Drittligisten TSV Bayer Dormagen ab 2015 zusätzlich Co-Trainer der deutschen Junioren-Nationalmannschaft wurde. Seit Februar 2017 ist Wudtke Nationaltrainer der Junioren. (joa)