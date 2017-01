Erfreulicher Zuwachs beim Tischtennis-Bezirksranglistenturnier

104 Teilnehmer waren beim Ranglistenturnier in Stockach am Start, 46 Prozent mehr als beim letzten Mal. Viel Lob gab es für Ausrichter TTC Stockach-Zizenhausen

Tischtennis: Hatten sich die Bezirksfunktionäre im Oktober beim Tischtennis-Bezirksranglistenturnier noch Sorgen gemacht über rückläufige Teilnehmerzahlen, so stimmte sie die Resonanz beim zweiten Turnier wieder positiv. 104 Kinder und Jugendliche wurden von den 13 Vereinen für das Turnier in Stockach gemeldet. Das sind 46 Prozent mehr als beim letzten Mal.

In den acht nach Spielstärke aufgeteilten Spielklassen spielten die acht bis 17-jährigen Sportler in Fünfer- bis Siebenergruppen jeweils jeder gegen jeden. Sieger der Klasse eins wurde Len Raake (TTC Beuren) vor Kai Moosmann (TTC Singen). Bestes Mädchen war Natalie Suhoveckij (TTC Beuren), die Platz fünf in der Klasse eins belegte.

Überrascht wurden die Organisatoren von der großen Zahl neuer Spieler, die noch nie zuvor eine Bezirksrangliste gespielt hatten. Erfolgsrezept war vermutlich der Austragungsort Stockach, also in der Mitte des Bezirks. Viel Lob erhielt der ausrichtende TTC Stockach-Zizenhausen für die gelungene Turnierorganisation. (bin)

Ergebnisse

Klasse 1: Len Raake (TTC Beuren). Klasse 2: Philipp Weigl (TTC Singen) und Niklas Vollstädt (SpVgg F.A.L.). Klasse 3: Julian Lang (TTC Beuren). Klasse 4: Luca Sackmann (TTC Stockach-Zizenhausen) und Eva Kalcheva (SC Konstanz-Wollmatingen). Klasse 5: Benedikt Feuerstein und Viola Feuerstein (beide SV Allensbach). Klasse 6: Tim Huschka (TTC Beuren), Lina Großer, Tim Ruggaber (beide SV Allensbach). Klasse 7: Leon Hermann, Tim Bierey (beide TSV Mimmenhausen), Jona Kalberer (TV Überlingen). Klasse 8: Erik Maier (RV Bittelbrunn), Noah Hölzle (SV Allensbach), Matei Brezeanu (TV Überlingen), Luca Bräg (SpVgg F.A.L.).