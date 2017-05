Thaiboxen Erfolgsserie für Singener Thai-Boxer

Mit drei Kämpfen und drei Siegen auf höchstem Niveau setzte Trainer Ralf Hasenohr einen weiteren Meilenstein in der Erfolgsgeschichte des Thai-Box Club Singen.

Mit drei Kämpfen und drei Siegen auf höchstem Niveau setzte Trainer Ralf Hasenohr einen weiteren Meilenstein in der Erfolgsgeschichte des Thai-Box Club Singen. Hasenohrs Schützling Saskia D'Effremo (rechts) kämpfte bei der Champions Fight Night in Freiburg vor ausverkaufter Halle um den ISKA Profi-Weltmeistertitel im Muay-Thai. Ursprünglich sollte ihre Vereinskollegin Dilara Yildiz um den Titel kämpfen, sie fiel aber verletzungsbedingt aus. Obwohl D'Effremos Gegnerin, die Glory-Kämpferin, Thai-Boxerin und Profi-Boxerin Daniela Graf, eine wesentlich höhere Kampferfahrung aufweisen kann, beendete die Singenerin den Kampf durch Technischen K.o. in der dritten Runde nach einem Feuerwerk an Knie- und Ellenbogentechniken in den ersten beiden Runden. In einem weiteren Titelkampf setzte sich der Singener Florian Gelev gegen seinen ebenfalls wesentlich erfahreneren Gegner Willi Erling durch und erkämpfte sich mit einem einstimmigen Punktesieg den Deutschen Meistertitel in der Diziplin Oriental Rules. In Reutlingen war beim Shooto Contenders ebenfalls ein Kämpfer des Thai-Box Club Singen am Start. Johannes Linster siegte in einem Kampf in der Disziplin Mixed Martial Arts in der zweiten Runde durch K.o. Bild: privat