Tischtennis Erfolgreiches Tischtennis-Duo vom Bodensee

Mit guten Platzierungen kehrten Melanie Merk (TTC Beuren) und Philipp Weigl (TTC Singen) vom Ranglistenturnier der besten 16 Jugendspieler der U13 aus Wehr zurück. Beide hatten sich in diesem Jahr erstmals für die Top 16 ihrer Altersklasse in Baden-Württemberg qualifiziert und waren somit die beiden einzigen Qualifikanten aus der Bodenseeregion

Tischtennis: Melanie Merk zeigte sich bereits am Samstag in starker Form und konnte sich für die obere Gruppe am Folgetag qualifizieren, womit sie einen Platz unter den Top 8 sicher hatte. Mit drei souveränen Auftaktsiegen (3:1, 3:1, 3:0) gestartet, hatte die Zehnjährige im vierten Spiel erstmals das Nachsehen und musste ihrer Gegnerin im Entscheidungssatz (2:3) zum Sieg gratulieren. Nach einer anschließenden Viersatzniederlage (1:3) konnte sie in den letzten beiden Spielen zwei Mal den fünften Satz für sich entscheiden (3:2, 3:2).

Von unglücklichen Fünfsatzniederlagen war der erste Turniertag des Singeners Philipp Weigl geprägt. Der Zwölfjährige, der sich im Mai völlig überraschend für die Top 16 qualifiziert hatte, erlebte ein Auf und Ab. Nach schwachen Starts und mehrfachem Satzrückstand konnte er sich immer wieder in den Entscheidungssatz kämpfen. Fünf Mal egalisierte er einen 0:2-Satzrückstand, konnte den letzten Satz dann aber nicht für sich entscheiden. Weigl bewies jedoch mentale Stärke und erarbeitete sich durch zwei Viersatzsiege (3:1, 3:1) eine bessere Ausgangsposition für den Folgetag.

Mit einer Bilanz von 2:5 Spielen setzte es für Philipp Weigl am Sonntag im ersten Spiel die erste Dreisatzniederlage. Doch anschließend spielte er wie entfesselt auf und zeigte sein bestes Tischtennis. Mit drei Siegen aus den letzten drei Spielen (3:1, 3:1, 3:2) konnte er sogar erstmals im Turnier einen fünften Satz für sich entscheiden. Nach einer Gesamtbilanz von 49 Sätzen, den mit Abstand meisten aller Teilnehmer, beendete er das Turnier mit 5:6 Spielen und einem Satzverhältnis von 25:24 auf dem elften Platz.

Melanie Merk konnte auch am Sonntag an ihre Form vom Vortag anknüpfen. Trotz einer Niederlage (0:3) gegen die spätere Siegerin Jele Stortz vom DJK Offenburg zu Beginn, konnte sie anschließend zwei Duelle gegen ihre Kontrahentinnen im entscheidenden Satz zu ihren Gunsten wenden (3:2, 3:2). Auch eine weitere Dreisatzniederlage (0:3) brachte sie nicht mehr von ihrem Weg in die Top 5 ab. Mit der Turnierbilanz von 7:4 Spielen und einem Satzverhältnis von 24:22 erreichte sie den starken fünten Platz. (fb)