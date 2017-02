Erfolgreiches Ende der Hallensaison

Am Wochenende trafen sich die Leichtathleten bei den Badischen Jugendhallenmeisterschaften in Mannheim, darunter vier Bezirksathleten

Leichtathletik: Für Sabrina Strötzel und Maren Singer vom TV Engen ging es vor allem um eine Standortbestimmung in ihren Spezialdisziplinen. Zunächst ging es über die 60m-Hürdenstrecke der W15. Mit Platz drei und vier und jeweils Bestzeiten in Vor- und Endlauf gelang der Einstieg in den Tag perfekt. Strötzel wurde Dritte in 9,57s und Singer in 9,79s. Im 60m-Sprint zeigte Singer mit Bestzeit (8,20s im Vorlauf), dass sie zu den besten Sprinterinnen in Baden gehört. Die Bronzemedaille war ihr Lohn. Strötzel stieg anschließend in den Hochsprung ein. Die D-Kaderathletin übersprang bis 1,58m alle Höhen im ersten Versuch und scheiterte erst an 1,61m. Nur eine Athletin sprang höher, das bedeutete Platz zwei und Silber. Im Weitsprung konnte Singer dann nicht ihren Anlauf in Weite umsetzen und musste sich mit 4,63m und dem siebten Platz zufriedengeben. Strötzel war hier erfolgreicher und eroberte mit 5,17m den zweiten Platz. Damit endete die Hallensaison für die motivierten U16-Athletinnen mit einem Erfolgserlebnis. Beide erhielten aufgrund ihrer Leistungen eine Einladung zu einem Länderkampf Anfang März.

Für weitere Erfolge sorgte Ben Bichsel von der LG Radolfzell. Auf der 60m-Hürdenstrecke konnte er trotz der höheren Hürden und dem größeren Abstand der U16 seine Bestzeit einstellen (10,01s) und wurde mit dem fünften Platz belohnt. Im Hochsprung übersprang er alle Höhen bis 1,55m mit nur einem Fehlversuch. Für die 1,60m, die er für den Sieg mindestens hätte schaffen müssen, reichte es aber nicht, dennoch konnte er mit dem zweiten Platz zufrieden sein. Seinen größten Erfolg feierte Bichsel im Stabhochsprung, wo er von Stützpunkttrainer Winfried Herzig betreut wurde. Er konnte hier seine Bestleistung um 14 Zentimeter toppen und setzte sich damit gegen seine Konkurrenten durch. Auch Sara Lina Heemann (W15) vom LC Überlingen durfte sich über den Sieg und damit dem Badischen Titel im Stabhochsprung mit einer Höhe von 3,10m freuen. Die Ergebnisse der Bezirksathleten geben gute Aussichten auf Erfolg im weiteren Saisonverlauf. (mb)