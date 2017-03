Volleyball Erfolgreicher Saisonabschluss für TSV Mimmenhausen und Untersee Volleys

Der TSV Mimmenhausen beendet die 3. Volleyball-Liga als Vizemeister, die Radolfzeller Untersee Volleys belegen Rang sechs.

Volleyball, 3. Liga

TV Waldgirmes

TSV Mimmenhausen

1:3

Am Ende einer erfolgreichen Runde hat der TSV Mimmenhausen mit einem 3:1 (17:25, 25:19, 26:24, 25:23)-Sieg beim TV Waldgirmes die Vizemeisterschaft gesichert. „Nach einer viereinhalbstündigen Busfahrt sind die Beine immer schwer. Aber die Jungs haben es am Ende wieder gut hingebogen“, zog Christian Pampel, der seine erste Saison als Spielertrainer bestritten hat, erste Bilanz. Denn die Gastgeber konnten sich den ersten Satz klar mit 25:17 sichern. Wie schon die letzten beiden Spiele griff Pampel auch diesmal nicht aktiv ins Spiel ein, sondern konzentrierte sich auf das Coaching von der Bank. Sein Team fing sich wieder und ließ sich die folgenden Sätze nicht nehmen.

„Wir haben eigentlich ein gutes Aufschlagspiel, aber diesmal holten wir die Punkte in der Abwehr“, freute sich Pampel. Besondere Erwähnung fand er für Nachwuchsspieler Lukas Ott: „Als Angreifer hat er sich über die Runde hinweg verbessert und jetzt am Ende zeigte er seine beste Leistung.“ Aber auch Kolja Hüther konnte überzeugen. „Kolja spielt auf meiner Position, da stand er die Runde hindurch etwas in meinem Schatten, aber die letzten drei Spiele zeigte er, was er leisten kann“, sagte Pampel, der auch die gute Leistung von Zuspieler Lukas Diwersy ansprach. Aber eigentlich ist für den 212-fachen Ex-Nationalspieler das Team der Star. Nun laufen die Planungen für die kommende Saison. Die Freundschaftsspiele gegen die Universitätsmannschaft von Essex am Freitagabend und Sonntag gehören schon dazu. (tav)

TSV Mimmenhausen: C. Pampel, Kugler, Lu. Diwersy, Streibl, Wolters, Birkenberg, Ott, Bay, M. Pampel, Pilihaci, Le. Diwersy, Hüther.

TV Bliesen

Untersee Volleys TV Radolfzell

3:1

Zwar mussten sich die Volleyballer aus Radolfzell dem TV Bliesen zum Saisonabschluss klar mit 1:3 (25:23, 16:25, 15:25, 13:25) geschlagen geben, konnten die Saison aber souverän und noch vor den Saarländern auf Platz sechs beenden. Die Untersee Volleys haben ihr Saisonziel Klassenerhalt somit frühzeitig erreicht. „Leider verliefen die letzten Wochen nicht optimal, aber die Jungs haben einen derartigen Kraftakt hingelegt in der Rückrunde – da ist es nur menschlich, wenn etwas Spannung abfällt“, sagte Trainer Antonio Bonelli.

Die letzte Partie in Bliesen begann für die Untersee Volleys trotz schwieriger und verspäteter Anreise vielversprechend, denn die Radolfzeller hielten gut mit. Knapp aber verdient ging der erste Satz mit 25:23 an die Gäste und es keimte etwas Hoffnung bei den Radolfzellern auf, die knappe Niederlage aus dem Hinspiel vergessen zu machen. Doch dann drehten die Gastgeber auf und ließen den zum Teil überforderten Gästen über weite Strecken keine Chance mehr. Dementsprechend klar gingen die nächsten drei Sätze an den Gastgeber, der mit einer der außergewöhnlichsten Kulissen der Liga im Rücken den Klassenverbleib schaffte. Der Radolfzeller Trainer Antonio Trainer Bonelli konnte diese Niederlage schnell abhaken, denn am Ende landeten die Volleyballer vom Bodensee sogar noch vor dem TV Bliesen auf Platz sechs in der Abschlusstabelle. (ab)

Untersee Volleys: Bender, Baur, Sigl, Schellhammer, A. Schoch, Thumm, S. Schoch, Schmid, Weinert, Vogelgsang, Hilgers.