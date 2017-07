Kunstrad Erfolgreiche Nenzinger Kunstradfahrer

Hegauer sichern sich zwei Bezirksmeistertitel in der Mehrzweckhalle von Brigachtal-Kirchdorf. Drei Starter haben sich für die Landesmeisterschaft qualifiziert

Kunstradsport: Die Mehrzweckhalle von Brigachtal-Kirchdorf war Austragungsort des dritten von vier Durchgängen der Bezirk-Pokal-Serie 2017 im Kunst- und Einradsport. Gleichzeitig wurden in der Eliteklasse die Bezirksmeistertitel des Bezirks Hegau-Bodensee ausgefahren. Wenn es auch zeitweise in der Halle etwas eng herging, hatte der gastgebende RV Klengen dennoch für gute Bedingungen gesorgt. Für die Baden-Württembergischen Meisterschaften am 23. Juli im württembergischen Köngen konnten sich nur drei der sieben Starter qualifizieren. Der sportliche Leiter Frank Ruhland (Nenzingen) war mit den Leistungen aber dennoch zufrieden: „In der Bezirks-Pokalserie haben einige Sportler einen großem Schritt Richtung Pokalsieg gemacht.“ Mit zwei Bezirksmeistertiteln war der RMSV Nenzingen am erfolgreichsten, während an Gastgeber RV Klengen ein Titel ging.

Nur sieben Starter in der Eliteklasse stellten sich dem Kampfgericht. „Da sieht es im Bezirk sehr dürftig aus“, so Ruhland. Dennis Auer (Nenzingen) sicherte sich im Alleingang mit 110,68 Punkten zum wiederholten Male die Bezirkskrone. Sein Konkurrent Matthias Kühn (Orsingen) hatte aufgrund einer Handverletzung passen müssen. Zusammen mit Partnerin Verena Müller holte der Nenzinger auch den Titel im 2er der offenen Klasse. Allerdings lief es dort mit ein paar Absteigern noch nicht so wie erhofft. 93,86 Punkte sollten aber dennoch für das BaWü-Ticket reichen. Drei Frauen kämpften im 1er um den Titel. Alle drei waren noch nicht sattelfest. Am besten kam Saskia Haack (Klengen) durch. Mit 71,94 sicherte sie sich zwar den Titel, verpasste aber die BaWü-Norm von 80 Punkten. Mit größerem Abstand folgten Verena Müller und Sabina Glocker (beide Nenzingen) auf den Plätzen.

In der Bezirks-Pokalrunde haben einige Fahrer ihre Führungsposition weiter ausgebaut und damit einen riesigen Schritt Richtung Bezirks-Pokalsieg gemacht. Bei den Jüngsten (U9) fuhr Rosalie Stemmer (Orsingen) zum dritten Mal die meisten Punkte heraus und hat mit insgesamt 90,69 Punkten über 30 Punkte mehr auf dem Zwischenkonto als Leonie Sauter (Orsingen) und Lea Leytnig (Volkertshausen). Auch bei den U-11-Mädchen ist die Entscheidung zu Gunsten von Sara Knobelspies (Volkertshausen) gefallen. Sie hatte am Ende von 46,4 Punkten noch 44,51 auf der Anzeige stehen. 60 Punkte und mehr sind von Zoe Bartler (Klengen), Ida Harnest (Orsingen) und Elisa Stocker (Volkertshausen) beim Finale nicht mehr aufzuholen. Auch Mia-Maria Muffler (Nenzingen) baute die Führung mit ausgefahrenen 69,42 Punkten weiter aus. Aufgrund des möglichen Streichresultates hat Lena Streit (Orsingen) weiterhin die Chance, beim Finale Punkte aufzuholen. Sie musste sich mit 67,78 Punkten knapp geschlagen geben. Die restlichen Starterinnen liegen bereits weit zurück. 65,45 war für Viviana Klesel (Nenzingen) zwar kein optimales Ergebnis, aber dank Abwesenheit von Lucia Temme (Orsingen) übernahm sie die Führung bei den U-15-Mädchen. Die Entscheidung wurde damit auf das Finale am 5. November in Nenzingen vertagt. Bei den Jungs heißen die Führenden Julian Ruhland (Nenzingen/U11), Marc Geigges (Volkertshausen/U15) und Yannick Gaißer (Aach/U13). Dieser konnte seinen Vorsprung gegenüber Florian Käfer (Klengen) um 2,14 Punkte auf 3,61 Punkte leicht ausbauen. Das Finale wird die Entscheidung bringen.

108,45 Punkte wurden für Leona Bernhard (Nenzingen) angezeigt, worüber sie und ihr Trainer sich richtig freuten, bedeutete dies doch neue Bestleistung und ein Ergebnis über 100 in ihrem ersten Juniorenjahr. Damit übernahm sie auch die Führung. Allerdings war die ärgste Konkurrentin um den Pokalsieg, Lucia Temme (Orsingen), im Schwarzwald nicht am Start, sodass auch bei den Juniorinnen noch zwei Mädchen eine Pokalchance im Finale haben.

Bei den Mannschaften dominierten die dreifachen Deutschen Schülermeister vom RMSV Aach das Geschehen. Sowohl im 4er Kunstrad der Schüler als auch im 6er Kunstrad fuhren sie mit 100,83 beziehungsweise 102,82 Punkten über die 100er Marke. Im 6er Einrad konnten die Aacher Schülerinnen gegenüber den Schülern rund 7 Punkte gut machen. Damit wurde die Entscheidung vertagt. Im 4er Einrad wird die Entscheidung ebenfalls erst im Finale fallen, sowohl bei den Schülerinnen als auch in der offenen Klasse. In beiden Disziplinen liegen auf den ersten beiden Plätzen Mannschaften des RMSV Aach. Bei den Einrad Junioren deutet alles auf einen Sieg des 4er Einrad vom RV Klengen hin. Sonja Obergfell, Lea Schwinge, Sarah Finkbeiner und Laura Wehinger bauten den Vorsprung weiter aus. (ws)