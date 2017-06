Leichtathletik Erfolgreiche Medaillenjagd in Mannheim

Erfolgreiche Medaillenjagd in Mannheim

Die Athleten aus dem Bezirk Hegau-Bodensee holen einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften.

Leichtathletik: Bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Aktiven und U20 in Mannheim haben einige Athleten aus dem Bezirk Hegau-Bodensee Podestplätze belegt: Katja Schwab (TG Stockach, U20) gewann über 100m Hürden überlegen in 14,08s, Silber holten Jens Ziganke (SV Reichenau, Männer) über 300m in 8:29,69min und Luzia Herzig (TV Engen, U20) im Stabhochsprung mit 3,70m. Luisa Stroppel (LC Überlingen, U20) sicherte sich Bronze im Dreisprung mit 11,56m. Mit ihrem vierten Platz im Diskuswerfen der U20 verpasste Sarah Schillinger (LG Radolfzell), nachdem sie im letzten Versuch noch von einer Konkurrentin übertroffen wurde, mit ihrem Wurf auf 39,91m den dritten Platz und die Deutsche Qualifikationsnorm von 40 Metern nur knapp.

Schwab dominierte im Vorlauf wie im Endlauf die Konkurrenz und konnte nach 14,20s das Tempo im Endlauf noch auf 14,08s steigern. Mit einem soliden Lauf landete Ziganke bei schwül-heißem Wetter in der Rhein-Neckarmetropole auf dem zweiten Platz. Er war mit dem Rennen absolut zufrieden, anfangs war es noch eine große Gruppe, die dann auf drei Läufer reduziert wurde. 500 Meter vor dem Ziel zog der spätere Sieger Marco Kern (LG farbtex Nordschwarzwald) etwas an und die anderen konnten nicht folgen. 200 Meter vor Schluss ging Ziganke an Steffen Ulmrich (MTG Mannheim) vorbei und sicherte sich die Silbermedaille.

Nicht zufrieden dagegen war Herzig mit ihrer Leistung. Sie hatte mit dem Anlauf und der Umstellung auf härtere Stäbe Probleme und konnte nicht ihr Potenzial ausschöpfen. Mit Platz drei ist Stroppel im Dreisprung sicherlich zufrieden, da sie aufgrund schulischer Verpflichtungen nicht viel trainieren konnte und mit 11,56m im mittleren Bereich ihrer Leistungsfähigkeit liegt.

Erfreulich ist, dass alle Teilnehmer im vorderen Bereich der Starterfelder agieren, allerdings waren nur wenige Teilnehmer insgesamt am Start. (her)