Endspurt für den Nachwuchs in der Halle

Acht Turniere in vier Hallen: 59 Jugendmannschaften kämpfen am Samstag und Sonntag um die Bezirksmeistertitel im Futsal

Futsal: Ein Wochenende, zwei Spieltage, vier Sporthallen, acht Turniere, 59 Mannschaften – in kürzester Form aufgezählt ist das der Schlusspunkt der Winterrunde der Fußball-Juniorinnen und -Junioren mit der Vergabe der Bezirksmeistertitel. Bei den A- bis D-Junioren und bei den B- bis D-Juniorinnen wird wieder Futsal geboten, nur die E-Junioren spielen noch Hallenfußball. Wenn man weiß, dass Spielleiter Franz Jehle insgesamt gut 550 Mannschaften zu verwalten hatte, die ab Mitte November den Spielbetrieb in den Sporthallen des Bezirks Bodensee aufnahmen, dann sieht man schnell, welch große Maschinerie hier angeworfen wurde, um alles unter einen Hut zu bringen. Auch muss man den einzelnen Vereinen ein großes Lob zollen, dass sie bereit waren, Hallen zur Verfügung zu stellen und die Durchführung der Turniere zu ermöglichen.

Am Samstag spielen die A-, B- C- und E-Junioren, am Sonntag die D-Junioren und alle drei Altersklassen der Juniorinnen. Mit den Endrundenturnieren sind die Wettbewerbe auf Bezirksebene abgeschlossen, mit Ausnahme der E-Junioren geht es aber für die Bezirksmeister noch eine Woche weiter. Dann finden nämlich die Südbadischen Verbandsmeisterschaften statt, für die die Bezirksmeister qualifiziert sind.

(14 Uhr, Talwiesenhalle in Rielasingen): Gruppe 1: SV Orsingen-Nenzingen, SC Pfullendorf, FC Radolfzell, FC Überlingen; Gruppe 2: Hegauer FV, SG Heiligenberg, SC Konstanz-Wollmatingen, SG Salem.(14 Uhr, Sporthalle Pestalozzi in Konstanz): Gr. 1: SG Denkingen, SC Konstanz-Wollmatingen, SC Pfullendorf, FC Radolfzell; Gr. 2: FC Radolfzell 3, 1. FC Rielasingen-Arlen, SG Sauldorf 2, JFV Singen.(10 Uhr, Sporthalle Pestalozzi): Gr. 1: SG Bodman-Ludwigshafen, DJK Konstanz, SC Konstanz-Wollmatingen, FC Radolfzell; Gr. 2: SC Konstanz-Woll. 2, SC Pfullendorf, FC Radolfzell 2, ESV Südstern Singen.(10 Uhr, Talwiesenhalle in Rielasingen): Gruppe 1: FC Hilzingen 2, SC Konstanz-Wollmatingen, SV Markelfingen, FC Singen; Gruppe 2: SV Allensbach, SpVgg F.A.L., SC Pfullendorf, FC Überlingen 2(14 Uhr, Sporthalle in Pfullendorf): Gruppe 1: SC Konstanz-Wollmatingen, SC Pfullendorf 2, FC Radolfzell, SG Salem; Gruppe 2: SC Gottmadingen-Biet., SC Konstanz-Wollmatingen 6, FC Radolfzell 2, FC Radolfzell 3.(14.30 Uhr, Goldbühlhalle in Gottmadingen): SG Deggenhausertal 2, Hegauer FV, Hegauer FV 2, Hegauer FV 3, SC Konstanz-Wollmatingen, FC Überlingen.(9.30 Uhr, Goldbühlhalle in Gottmadingen): TSV Aach-Linz, SG Deggenhausertal, SV Denkingen, SC Konstanz-Wollmatingen, FC Uhldingen, SV Worblingen, SG Zizenhausen/Hi./Ho.(10 Uhr, Sporthalle in Pfullendorf): SV Deggenhausertal, SC Konstanz-Wollmatingen, FC Öhningen-Gaienhofen, Spfr Owingen/Billafingen, FC Rot-Weiß Salem, SV Worblingen