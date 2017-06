Fußball Endspiel um den Verbandsligaaufstieg für den FC Singen 04

FC Singen 04 empfängt am Samstag den SV Kirchzarten im finalen Duell im Kampf um den Verbandsliga-Aufstieg.

Fußball, Aufstiegsrunde zur Verbandsliga: FC Singen 04 – SV Kirchzarten (Samstag, 18 Uhr, Hohentwielstadion). – Nachdem der FC Singen 04 am vergangenen Sonntag mit 2:0 beim TuS Durbach die erste Hürde souverän gemeistert hat, steht nun am Samstag, 18 Uhr, im Hohentwielstadion ein richtiges Endspiel um den Aufstieg in die Verbandsliga an. Gegner ist der SV Kirchzarten, der sein erstes Match gegen Durbach mit 2:1 gewonnen hat. Es gilt daher für beide Teams das Motto: Verlieren verboten.

Nach Startschwierigkeiten zu Saisonbeginn konnte man im Singener Lager nicht davon ausgehen, dass sich die Spielzeit so positiv entwickeln würde. Sportvorstand Michael Zinsmayer weiß, „dass wir etwas Anlauf gebraucht haben, um uns nach dem Abstieg zu finden“. Und weiter: „Es war anfangs keine einfache Situation, doch das Team hat sich prima zusammengefunden und sich mit den Relegationsspielen selbst dafür belohnt.“

Beim Vizemeister der Landesliga-Staffel 3 freut man sich auf das Relegationsspiel, denn eine solche Chance bietet sich nicht allzu oft. Wenn dann am Ende noch der direkte Wiederaufstieg in die Verbandsliga stünde, dann könnte man von der perfekten Saison unterm Hohentwiel sprechen.

Doch auch der Gegner aus dem Schwarzwald möchte seine Saison krönen und peilt ebenfalls den Aufstieg an. Die Geschichte des SVK ist geradezu märchenhaft, denn die Mannschaft steht als Aufsteiger in die Landesliga in diesem Finale. Natürlich wollen die Gäste jetzt mit dem Durchmarsch in die Verbandsliga den ganz großen Wurf landen und werden alles daran setzen, das Spiel für sich zu entscheiden. Dass die Mannschaft dazu in der Lage ist, bewies die Elf vor einer Woche, als im ersten Relegationsspiel gegen Durbach ein 2:1 Heimsieg verbucht werden konnte.

Singens Coach Vice Barjasic warnt auch vor zu viel Euphorie, „denn es ist noch nichts gewonnen“, sagt er und ergänzt: „Wir müssen eine Performance wie in Durbach abliefern, da hat vieles gestimmt. Wenn wir das alles wieder in die Waagschale werfen, dann könnte unser Traum in Erfüllung gehen.“

Aufseiten der Blau-Gelben erhofft man sich große Unterstützung von den Zuschauerrängen, denn solche wahren Endspiele sind besonders und nichts Alltägliches. (mab)