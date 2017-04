Handball Endspiel für HSG Konstanz II im Abstiegskampf

Eine ganz schwierige Aufgabe erwartet die HSG Konstanz II in Willstätt. Gerade ein Minuspunkt trennt den Oberligaelften TV Willstätt und den voraussichtlich zum Rundenende rettenden zwölften Tabellenrang. Zwei Punkte dahinter rangiert die Konstanzer Reserve auf Platz 13

Handball, Oberliga Baden-Württemberg: TV Willstätt – HSG Konstanz II (Samstag, 20 Uhr, Hanauerlandhalle). – Vor Saisonbeginn herrschte noch Aufbruchsstimmung beim Traditionsclub aus dem Ortenau-Kreis. Mit dem zu Rundenbeginn mit einem Vierjahresvertrag ausgestatteten Trainer Dragan Markovic, der zugleich die Nationalmannschaft aus Bosnien-Herzegowina betreut, wurde ein anerkannter Fachmann geholt. Die Erwartungen waren groß, nun aber verweilt das Team in den Niederungen der Tabelle und muss sich ernsthaft Gedanken um den Klassenverbleib machen.

Bezüglich dieser Tabellenkonstellation sieht HSG-Trainer Gabor Soos die größten Schwierigkeiten bei der Mission, etwas Zählbares aus der Ortenau mitzubringen: „Für uns ist es suboptimal, dass Willstätt tief im Tabellenkeller festsitzt. Die Mannschaft braucht dringend Punkte, um sich die Tabellennachbarn im Kampf um den Klassenerhalt vom Leib zu halten und wird somit sehr engagiert zuhause auftreten. Wir haben in dieser Saison auswärts noch nicht überzeugt und fahren deshalb als krasser Außenseiter nach Willstätt. Aber vielleicht ist ja gerade dieser Umstand ein Vorteil für uns“, sagt er. Der kommende Gegner der HSG Konstanz II hat exzellente Einzelkönner in seinen Reihen, konnte diesen Umstand in dieser Spielzeit aber viel zu wenig in zählbare Erfolge ummünzen. Nun steht man mit dem Rücken zur Wand und wird im Heimspiel den Erfolg suchen.

Das letzte Spiel zuhause gestalteten die Spieler von Trainer Markovic gegen das Spitzenteam aus Schwäbisch Gmünd erfolgreich, was das große Potenzial des Gastgebers zeigt. Das Perspektivteam aus Konstanz muss versuchen, durch eine sehr gute Kollektivleistung und sicheren Tempohandball gegen die individuelle Klasse und physische Präsenz des TC Willstätt dagegenzuhalten. Ganz chancenlos geht die HSG sicher nicht in die Partie, konnte sie doch im Hinspiel in der heimischen Schänzlehalle einen Erfolg einfahren und verkaufte sich auch in der Vorsaison sehr gut in Willstätt. Damals musste Konstanz erst in den Schlusssekunden den entscheidenden Gegentreffer hinnehmen. Fakt ist, dass jede der verbleibenden Begegnungen nun ein Endspiel für alle im Abstiegskampf befindlichen Mannschaften ist und die Spiele gegen direkte Konkurrenten deshalb doppelt wichtig sind. (msc)