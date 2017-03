Handball Ende ohne Krönung für A-Jugend der HSG Konstanz

A-Jugend der HSG Konstanz hat schon vor dem letzten Saisonspiel die direkte Qualifikation für die kommende Bundesliga verpasst

Handball, A-Jugend-Bundesliga: HSG Konstanz – HSG Ostfildern (Samstag, 15 Uhr, Schänzlehalle). – Am Samstag geht für die A-Jugend der HSG Konstanz eine sehr gute Saison mit einer hervorragenden Rückrunde zu Ende, in der der Zweitliga-Nachwuchs zu den Top-Teams zählte und mit bislang 15:7 Punkten überzeugen konnte. Ein Punkt im letzten Spiel, und die Mannschaft der Trainer Thomas Zilm und Christian Korb hätte im fünften Bundesliga-Jahr das beste HSG-Ergebnis in der deutschen Eliteklasse in der Tasche.

Obwohl Konstanz am Samstag ganz alleine sein letztes Spiel austragen wird, der letzte Spieltag mit den übrigen Mannschaften erst am 9. April stattfindet, ist nach der überraschenden Niederlage von Vizemeister Balingen-Weilstetten bei der JSG Echaz-Erms eines schon klar: Platz sechs, das große Ziel, und die damit verbundene Direkt-Qualifikation für die nächste Bundesliga-Saison ist unerreichbar geworden. Zwar könnten die Konstanzer mit einer Revanche für die 26:38-Hinspielniederlage Ostfildern überholen, aber sowohl gegen Pforzheim/Eutingen als auch gegenüber der JSG Echaz-Erms würde die HSG den Kürzeren ziehen.

Für Christian Korb spielen diese Rechenspiele ohnehin keine Rolle, er möchte sich lieber mit einem neuen Rekord und einem guten Gefühl in die sehr kurze Pause bis zur neuerlichen Qualifikation verabschieden. „Wir möchten das letzte Heimspiel erfolgreich beenden“, freut er sich auf einen Saisonabschluss, der mit einer weiteren guten Vorstellung gekrönt werden soll. „Dann stehen drei Teams mit 23:21 Punkten da.“ Davor steht noch einmal ein richtig spannendes Duell gegen einen ebenfalls starken Gegner, für den es noch um alles geht. Ein Punktverlust in Konstanz und Ostfildern würde wohl wie die HSG ebenfalls mit leeren Händen dastehen. Somit ist von einem hochemotionalen Spiel auszugehen, bei dem vor allem für die Gäste ganz viel auf dem Spiel steht. (joa)