Ende der Krise beim USC Konstanz

Die Regionalliga-Volleyballer vom Bodensee gewinnen nach drei Niederlagen in Serie beim USC Freiburg mit 3:0 und sind jetzt Zweiter.

Volleyball, Regionalliga

USC Freiburg

USC Konstanz

0:3

Mit einem deutlichen 3:0 (25:15, 25:21, 27:25)-Erfolg beim USC Freiburg haben die Konstanzer ihre kleine Niederlagenserie hinter sich gelassen und klettern auf den dritten Tabellenplatz. Spielertrainer Philipp Sigmund konnte die Leistung seiner Mannschaft kaum in Worte fassen. „Vor dem Spiel haben wir uns in der schlechtesten Phase überhaupt befunden und sind dann förmlich über die Freiburger hinweggerollt. Das zeigt uns, dass wir wirklich auf dem richtigen Weg sind und unsere alte Stärke wiedergefunden haben“, analysierte er den Auswärtssieg.

Im ersten Satz fanden die Gastgeber fast gar nicht ins Spiel. Mit den druckvollen Aufschlägen der Konstanzer hatte der Freiburger Annahmeriegel erhebliche Probleme, und somit konnte der Zuspieler Heiko Steinkemper kaum sein gewohnt sicheres Passspiel aufziehen. Ein ums andere Mal unterliefen dadurch den Freiburger Angreifern Fehler um Fehler. Vor allem die Rückkehr von Lukas Hölzl schien der Mannschaft mehr Halt und Selbstvertrauen zu geben. So hieß es 15:25.

Auch im zweiten Satz knüpfte der USC Konstanz nahtlos an die Leistung vom ersten Satz an. Mit 17:5 führten die Volleyballer vom Bodensee bereits, bevor sich die Gastgeber zurück kämpften. Die Aufholjagd startete allerdings zu spät, und so konnte der USC Konstanz auch den zweiten Satz mit 25:21 für sich entscheiden. „Wir haben die Freiburger richtig unter Druck gesetzt. Leider ist uns das Spiel ab Mitte des zweiten Satzes etwas entglitten“, sagte Spielertrainer Sigmund.

Im dritten Satz unterliefen den Konstanzern einige unnötige Fehler und sie brachten den Gastgeber zurück ins Spiel. Ein wahrer Schlagabtausch entwickelte sich daraufhin in der Unisporthalle – erneut mit dem besseren Ende für den USC Konstanz. Mit 27:25 wurde auch der dritte Satz gewonnen. Sigmund zeigte sich nach der tollen Leistung seiner Mannschaft mehr als stolz: „Trotz der Negativ-Erlebnisse in den letzten Wochen haben wir auch im dritten Satz ordentlich dagegen gehalten und somit auch verdient gewonnen.“ Mit dem Sieg zogen die Konstanzer wieder an der TSG Blankenloch vorbei, die am kommenden Samstag in der Schänzlehalle zu Gast ist. (pr)

USC Konstanz: Rodler, Sigmund, Weber, Hammer, Weisigk, Mundt, Schlag, Engelmann, Hölzl, Scheller, Röhl.