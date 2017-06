Handball Emotionaler Abschied von coolen Spießern und verrückten Hunden bei der HSG Konstanz

HSG Konstanz verliert letztes Spiel gegen Eisenach mit 20:22 und bereitet den vier scheidenden Spielern einen emotionalen Abend am Schänzle.

Handball, 2. Bundesliga

HSG Konstanz

ThSV Eisenach

20:22 (10:8)

In der stärksten Phase der HSG Konstanz, direkt nach der Pause, wird es emotional in der Schänzlehalle. Rückkehrer Patrick Glatt, der bereits vor drei Jahren feierlich verabschiedet wurde, darf ein – wahrscheinlich – letztes Mal im Mittelpunkt stehen. Die ersten drei Würfe der Gäste pariert der eingewechselte Keeper allesamt. „Rossi“, wie Glatt genannt wird, steht weit vor seinem Kasten, die Hände in die Hüfte gestemmt. Während seine Vorderleute im Angriff sind, rufen mehr als 1000 Kehlen seinen Namen. Glatt grinst zufrieden. Glatt genießt sie, die letzten Momente seines Handballerlebens. Die wahrscheinlich letzten.

Glatt war längst im Sportlerruhestand, als vor knapp einem Jahr HSG-Präsident Otto Eblen bei ihm Büro stand. Stefan Hanemann hatte sich schwer verletzt, der Zweitliga-Aufsteiger brauchte dringend Ersatz. Da wussten die Verantwortlichen sofort, auf wen immer Verlass ist. „Ich habe gesagt: Am Dienstag, 20 Uhr, ist Training. Am Dienstag, 20 Uhr, war Patrick da“, erinnert sich Otto Eblen. Der Rest ist Geschichte: Glatt zeigt, dass er nichts verlernt hat, ist ein zuverlässiger Rückhalt zwischen den Pfosten, und die Konstanzer sichern sich den Klassenerhalt bereits am vorletzten Spieltag.

In der letzten Partie dieser „Mammutsaison“, so Präsident Eblen, zeigt der 32-jährige Torhüter sogar, was er noch so draufhat, wenn er sich nicht gerade Bälle mit mehr als hundert Stundenkilometern um die Ohren werfen lässt. Als die Uhr ausfällt, hilft der stellvertretende Leiter des Sportamtes mit – und natürlich funktioniert danach alles wieder. Die Zeit läuft fortan zwar rückwärts, doch Patrick Glatt ist einfach der Mann für alle Fälle an diesem, seinem wohl letzten, Abend im HSG-Trikot.

Dass die finale Begegnung mit 20:22 (10:8) verloren geht? Geschenkt. Dass die beiden Schiedsrichter nicht ihren besten Tag haben und in einem Spiel, in dem es für beide Teams um nichts mehr geht, als ohne weitere Verletzte in den Urlaub fahren zu können, ohne Not rekordverdächtige 15 (!) Zeitstrafen aussprechen? Interessiert in der sehr kurzen Sommerpause höchstwahrscheinlich auch keinen mehr.

Stattdessen wird am Schänzle direkt nach dem Schlusspfiff eine grandiose Aufstiegssaison der Konstanzer gefeiert. Die Mannschaft kommt mit einem Transparent an die Fans aus den Kabinen. Darauf ist zu lesen: „Ihr für uns und wir für euch, danke!“ Auf den Rängen stehen die Zuschauer auf und singen für die Spieler: „Nie mehr 3. Liga.“

Bürgermeister Andreas Osner, der das Trikot des lange verletzten Alexander Lauber trägt, gibt zu, nicht nur als Vertreter des urlaubenden Oberbürgermeisters Uli Burchardt in der Halle zu sein, „sondern auch als Privatmann, als HSG-Fan und als Chef des sagenhaften Torhüters Patrick Glatt“. Die Stadt werde alles tun, um die „Konstanzer Botschafter“ nach Kräften zu unterstützen. „Wir sind stolz auf euch und froh, dass wir eine solche Mannschaft mit einem solchen Präsidenten in der Stadt haben“, sagt Osner.

Stolz sind an diesem Abend auch jede Menge Fans. Überall auf der Tribüne haben sich kleine Gruppen zusammengefunden, die extra für die Spieler gekommen sind, die am Ende dieser Zweitligarunde verabschiedet werden. Die einen tragen Thomann-T-Shirts, die anderen haben für Matthias Stocker und Simon Flockerzie ein Banner hinter dem Tor aufgehängt: „Danke für die unvergessliche Zeit, Simon & Matze. Die Schänzle-Hölle wird euch vermissen.“

Die Spieler selbst bekommen von ihren nun Ex-Mannschaftskollegen ein gelbes Hemd mit dem Aufdruck „Danke. Für immer HSG“ und einen Videobeitrag, der auf der Leinwand in der Halle läuft, in dem ein Pokal überreicht wird.

Darin wird Torjäger und C-Jugend-Trainer Gregor Thomann als „Balingens bester Fußballer“ verabschiedet; Patrick Glatt, der zwischenzeitlich einmal Handball-Nationaltrainer der Cook Inseln war, ist der „coolste, größte, beste Spießer in der Mannschaft“; der, so Otto Eblen, „verrückte Hund“ Matthias Stocker, der erfolglos versucht, die eine oder andere Träne zu unterdrücken, bekommt den Titel „Größter Weizenvernichter“ verliehen, ehe ihm jeder Spieler ein Bier in die Hand gibt; Simon Flockerzie sieht die Bilder seiner Teamkollegen mit der kleinen Tochter auf dem Arm. Er war dank seiner Kontakte ins Management immer „der am besten informierte Spieler“ in der Mannschaft.

Später, als sich die Halle leert, sitzt der Kreisläufer auf der Auswechselbank und genießt die letzten Momente dieses emotionalen Saisonabschlusses. Ganz allein. Ein letztes Mal.

HSG Konstanz: Glatt, Hanemann (Tor); Schlaich (2), Thomann (6/2), Riedel (2), Flockerzie, Stocker (3), Oehler (1), Kaletsch (2), Maier-Hasselmann (1), Gäßler, Jud (1), Berchtenbreiter (1), Bösing (1); ThSV Eisenach: Gorobtschuk, Redwitz, Brand (Tor); Iffert (1), Streckhardt, Emmelmann, Wöhler (6), Gerlich (6), Trauvetter, Hansen (1), Urban (3), Holzner, Heinemann (2), Lielais (3). – Z: 1250.