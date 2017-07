Beach Days Eine Strand-Arena mitten in Überlingen

Heute beginnen die 5. Sparkasse Bodensee Beach Days. Vier Sand-Sportarten stehen an sechs Tagen auf dem Programm

Beachsport: Bereits zum fünften Mal finden ab heute in Überlingen die Sparkasse Bodensee Beach Days statt. Dabei gibt es ein Sportspektakel für jeden Geschmack. „Wir haben Breiten- und Spitzensport sowie ein Rahmenprogramm für jedes Alter auf die Beine gestellt“, sagt Organisator Markus Dufner von MCD Sportmarketing. Gestern Morgen kamen die ersten Lkws mit Sandladungen am Überlinger Landungsplatz an. Mittlerweile haben zwei Zuschauertribünen sowie 230 Tonnen Sand den Platz in eine Beach-Arena verwandelt, in der es sechs Tage lang rund gehen wird.

Heute beginnt das Ganze mit Beachsoccer. Zunächst stehen ein Jugendcamp und ein Jugendturnier auf dem Programm, bevor es am Nachmittag bis spät in die Nacht beim Firmenturnier um die inoffizielle Stadtmeisterschaft im Sandfußball geht. Am Mittwoch bestreiten zahlreiche Vereinsmannschaften den idm Immobilien Beachhandball-Cup. Am Donnerstag steht der erste sportliche Höhepunkt an, wenn internationale Beachtennis-Spieler nach Überlingen kommen, um sich um wichtige Weltranglistenpunkte und um den Bodensee Therme Beachtennis-Cup zu duellieren.

Ab Freitag dreht sich auf dem Überlinger Landungsplatz alles um Beachvolleyball. Zunächst findet die Stadtmeisterschaft um den Sparkasse Bodensee Beachvolleyball-Cup im Quattro-Mixed-Modus statt. Am Abend gibt es ein Einlagespiel mit Volleyball-Profis vom VfB Friedrichshafen. Am Wochenende werden dann die besten Beachvolleyball-Teams aus Baden-Württemberg ermittelt. Im Rahmen des LBS-Cups werden die Landesmeister gekürt. Natürlich gibt es jeden Tag auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Beach Days

Von 1. bis 6. August finden die Sparkasse Bodensee Beach Days auf dem Überlinger Landungsplatz statt. Dabei gibt es Wettbewerbe in den Disziplinen Beachsoccer, Beachhandball, Beachtennis und Beachvolleyball. Los geht es heute mit den Fußballern, die im Sand um Siege kämpfen. (mag)