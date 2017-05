Fußball Eine Landesligasaison fürs Geschichtsbuch

Ein Torrekord, ein Fairplay-Meister und eine starke Aufholjagd: Die Bilanz der Saison 2016/17 in der Landesliga-Staffel 3.

Fußball, Landesliga: Mäßig spannend verlief der Kampf um die Meisterschaft, auch wenn es durch Ausrutscher des FC Radolfzell noch ein wenig eng wurde. Aber wie knapp es in der Saison 2016/17 in Sachen Klassenerhalt zuging, zeigt die Tatsache, dass in der Abstiegszone fünf Teams punktgleich mit 39 Punkten stehen und letztlich das Torverhältnis entscheiden musste, wer mit dem FC Gutmadingen und dem Hegauer FV in die Bezirksliga muss. Es traf den VfR Stockach. Der FC RW Salem muss weiter zittern, denn sein Verbleib in der Liga hängt vom Abschneiden des FC Singen 04 in der Aufstiegsrunde ab.

Dabei hätte sich die Elf von Trainer Michael Krause das Zittern mit vier Treffern mehr ersparen können. Sagt sich so leicht, aber mit 38 Toren hat Salem den schwächsten Sturm der Liga. Der SG Dettingen-Dingelsdorf wäre ein Last-Minute-Treffer am vorletzten Spieltag bei der DJK Villingen beinahe zum Verhängnis geworden, doch der 2:0-Sieg über Schonach sowie der Klassenerhalt des FC Neustadt in der Verbandsliga sorgten dafür, dass sie den zehnten Vereinsgeburtstag nicht mit einem Abstieg begehen muss. Der SC Markdorf hat zwar auch 39 Punkte, doch die 1:6-Niederlage zum Saisonabschluss in Donaueschingen wirkte sich nicht mehr aus.