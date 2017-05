Schwimmen Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann

Der Nachwuchs des SK Sparta Konstanz holt beim Minara Cup in Bad Dürrheim 14 Medaillen, für die SSF Singen gibt es elfmal Edelmetall.

Schwimmen: Für die Jüngsten der Schwimm-Sport-Freunde (SSF) Singen lief es beim „13. Minara-Cup für den Nachwuchs“ in Bad Dürrheim erfreulich gut, konnte sich das kleine, neunköpfige Team von SSF-Nachwuchs-Trainerin Bettina Heck im Reigen der zwölf Vereine mit rund 200 Teilnehmern und fast 700 Starts beachtlich schlagen: Eine Gold-, fünf Silber- und fünf Bronzemedaillen sowie 23 persönliche Bestzeiten in 39 Einzelstarts spiegelten die erfolgreiche Bilanz der neun- bis elfjährigen Singener wider. Kim Koch war mit Gold über 50 m Brust sowie Silber über 50 m Rücken und 100 m Lagen erfolgreichster SSF-Starter. Ebenfalls drei Medaillen sicherten sich Helena Winkler über 100 m Brust (Silber) und je 100 m Freistil/Rücken (Bronze) sowie Paul Wilsberg über 50 m Rücken (Silber) und 50 m Freistil/100 m Lagen (jeweils Bronze). Die weiteren Medaillen für die SSF Singen steuerten Levin Rau über 50 m Rücken (Bronze) und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Alexander bei, der in seinem ersten Wettkampf Silber über 50 m Rücken erschwamm. Urkundenränge (Plätze 4-8) sicherten sich vielfach Nils Weber, Alessia Speranza, Paulina Kampka und Tamara Groß.

Vom Nachwuchs des SK Sparta Konstanz gingen beim Minara-Cup in Bad Dürrheim 18 Aktive an den Start. Sechs Schwimmerinnen und Schwimmer gehörten zu den Medaillengewinnern und holten 14 Mal Edelmetall. Alexandra Grosmann siegte im Jahrgang 2008 über 50m Freistil und 50m Rücken. Im Wettkampf über 50m Brust gewann sie Bronze. Gold über 50m Rücken und Bronze über 50m Freistil holte sich Matilda Briechle im Jahrgang 2007. Bei den Jungen im Jahrgang 2008 erreichte Jan Buben den zweiten Platz über 50m Freistil und Platz drei über 50m Rücken. Luca Uhlemann (Jahrgang 2007) und Laurentiu Mazur (Jahrgang 2005) durften jeweils zwei Silbermedaillen mit nach Hause nehmen. Drei Mal Bronze gab es für Nina Bolten (Jg. 2006) über 50m Freistil, 50m Rücken und 50m Schmetterling. Knapp ging es für Ana Teodora Borda (Jg. 2005) und Florian Nittbaur (Jg. 2005) aus, denn beide verpassten mehrmals das Siegertreppchen und mussten sich trotz persönlicher Bestzeiten mit vierten Plätzen zufriedengeben. Weitere persönliche Bestzeiten erreichten Nina Karg (Jg. 2004), Josephine Kelp (Jg. 2007), Katharina Müller (Jg. 2006), Ole Oswald (Jg. 2007), Benjamin Maximilian Stegmaier (Jg. 2003) und Jannis Trage (Jg. 2007). Insgesamt war das Sparta-Nachwuchsteam aber sehr zufrieden, denn für Julian Tiroch, Juan Felipe Weber Alexandra und Artur Grosmann war der Minara-Cup der erste offizielle Wettkampf, und da ging es erst einmal darum, alles richtig zu machen und anzukommen.